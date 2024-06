iOS 18 trie automatiquement vos photos dans ses « Collections »

iOS 18 opère une refonte totale de son application Photos. Elle intègre notamment un système de « Collections » pour trier automatiquement vos photos.

Ce lundi soir, Apple organisait son évènement WWDC, l’occasion pour le constructeur de dévoiler ses principales nouveautés autour des iPhone et des applications natives d’Apple.

Parmi les différentes nouveautés — et notamment la messagerie ou la personnalisation — Apple a également présenté les nouveautés de son application Photos pour iPhone.

C’est une refonte majeure de son application de visualisation photo qu’a présenté Apple. Le constructeur a en effet ajouté de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à retrouver facilement les photographies que vous avez pu prendre par le passé, au-delà de la simple grille de visualisation.

Des collections trier ses photos automatiquement

Désormais, l’application Photos va ajouter un système de « collections », accessibles directement en bas de la grille de photos. Plusieurs collections seront créées automatiquement, pour accéder à certains sujets, à des personnes ou à des voyages.

Les différentes collections permettent par ailleurs de passer de l’une à l’autre. Concrètement, dans la section voyages, il sera possible de visualiser l’ensemble des clichés capturés dans chaque voyage, puis de les retrouver facilement en fonction de leur géolocalisation.

La section concernant les personnes et les animaux va de son côté permettre de retrouver tous les clichés que vous avez pu prendre d’une personne ou d’un animal en particulier, y compris les photos de groupe où vous vous trouvez avec les personnes en question.

Une nouvelle visualisation

Un nouvelle visualisation va également permettre de naviguer en fonction des photos prises chaque jour. Les utilisateurs pourront ainsi glisser l’écran vers la gauche ou la droite pour retrouver tous les clichés capturés un jour donné.

Enfin, Apple permet désormais dans l’application Photos de retrouver certaines photos mises en favoris d’un simple glissement de doigt vers la droite de l’écran. Par ailleurs, les collections peuvent aussi être réorganisées et l’on peut même en épingler pour les garder à l’oeil.

Et dernière petite nouveauté, on a la possibilité de filtrer ses photos et par exemple d’enfin pouvoir cacher les captures d’écran.