Apple annonce le nouveau Mac Studio avec M4 Max et M3 Ultra, « le Mac le plus puissant jamais créé »

Le nouveau Mac Studio est arrivé, et avec ses puces M4 Max et M3 Ultra.

Après l’iPhone 16e, l’iPad Air et l’iPad 11, Apple annonce le tout nouveau Mac Studio. Propulsé par les puces M4 Max et M3 Ultra, ce Mac gonflé s’adresse autant aux pros qu’aux passionnés qui veulent un outil ultra-puissant dans un format compact.

On parle ici des puces Apple Silicon les plus puissantes du moment, d’une connectivité Thunderbolt 5.

Un Apple M4 Max, très puissant

Le Mac Studio avec la puce M4 Max, il embarque 16 cœurs pour le processeur, 40 cœurs pour le GPU, et une mémoire unifiée qui grimpe à 128 Go. Apple promet des performances jusqu’à 3,5 fois supérieures au Mac Studio M1 Max et 6,1 fois meilleures qu’un vieil iMac Intel. Le Neural Engine, dédié à l’IA, est aussi trois fois plus rapide qu’avant, parfait pour faire tourner des modèles complexes sans broncher. Et avec le Media Engine, les vidéastes peuvent bosser sur du ProRes 4K de façon très fluide selon Apple.

Et un M3 Ultra encore plus puissant

Passons au M3 Ultra, une puce bodybuildée. Avec jusqu’à 32 cœurs CPU, 80 cœurs GPU et une mémoire unifiée hallucinante de 512 Go, c’est énorme. Ajoutez 16 To de SSD. Apple vante des performances 2,6 fois supérieures au M1 Ultra et 6,4 fois meilleures qu’un Mac Pro Intel. Pour des tâches comme le rendu 3D ou l’entraînement de modèles d’IA avec 600 milliards de paramètres, c’est clairement un monstre.

Les comparaisons d’Apple en attendant les tests

En attendant les benchmarks de testeurs indépendants, Apple n’y vont pas avec le dos de la cuillère pour nous impressionner. Avec le M4 Max, par exemple, selon Apple, retoucher des images dans Adobe Photoshop : c’est jusqu’à 1,6 fois plus rapide qu’avec un Mac Studio équipé du M1 Max, une machine qui était déjà une bête de course.

Et si on regarde plus loin, face à un iMac 27 pouces avec un Core i9, le M4 Max explose les compteurs avec une vitesse jusqu’à 2,9 fois supérieure. Pour les codeurs, compiler dans Xcode serait aussi un régal : 2,1 fois plus rapide qu’avec le M1 Max et 3,1 fois plus qu’avec l’iMac Core i9. Clairement, ce Mac Studio M4 Max s’adresse à ceux qui veulent du lourd sans compromis.

Et puis il y a le M3 Ultra, qui pousse les limites encore plus loin pour les pros qui jonglent avec des projets monstres. Par exemple, faire un rendu vidéo en 8K dans Final Cut Pro – selon Apple – est jusqu’à 1,4 fois plus rapide qu’avec un Mac Studio M1 Ultra, pourtant pas un escargot. Face à un Mac Pro Intel 16 cœurs avec une Radeon Pro W5700X, le M3 Ultra enverrai du pâté : jusqu’à 4 fois plus rapide. Et pour les accrocs au design 3D, le rendu dans Maxon Redshift est 2,6 fois plus rapide qu’avec le M1 Ultra, et carrément 6,4 fois plus qu’avec le Mac Pro Intel, encore une fois selon Apple. Avec le Mac Studio M3 Ultra, Apple vise clairement les créatifs qui ont besoin d’une machine qui suit leur rythme sans broncher.

Une connectivité Thunderbolt 5

Revenons un instant sur Thunderbolt 5. Avec des débits à 120 Gb/s, c’est trois fois plus rapide que Thunderbolt 4, et ça ouvre des portes : stockage externe ultra-rapide, hubs puissants, voire des extensions PCIe.

Par contre, il faudra investir dans des accessoires compatibles, qui ne courent pas encore les rues en mars 2025 – et qui ne seront pas donnés.

Toujours une machine compacte et silencieuse, mais pas donnée

Le design, lui, ne bouge pas : compact, silencieux, élégant. C’est un point fort, surtout face aux tours PC encombrantes.

Le nouveau Mac Studio est proposé en deux configurations principales : le modèle équipé du processeur M4 Max à 2 499 euros et le modèle haut de gamme avec le processeur M3 Ultra à 4 999 euros.

La différence de prix de 2 500 euros reflète l’écart significatif de puissance entre les deux modèles. Le M4 Max offre 14 cœurs CPU, 32 cœurs GPU et 16 cœurs Neural Engine avec 36 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD. Pour le double du prix, le M3 Ultra propose des caractéristiques nettement supérieures : 28 cœurs CPU, 60 cœurs GPU, 32 cœurs Neural Engine, 96 Go de mémoire unifiée et 1 To de stockage SSD.

Si l’on sélectionne toutes les options disponibles pour la personnalisation (processeur maximal, mémoire maximale, stockage maximal et logiciels supplémentaires), le prix peut atteindre la somme vertigineuse de 17 624 euros.

Disponible en précommande dès aujourd’hui (5 mars 2025) et en magasin le 12 mars.

(article en cours d’écriture)