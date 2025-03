Apple proposera bientôt une configuration express de votre nouveau Mac avec l’iPhone

Apple a annoncé la mise en place d’une fonctionnalité permettant d’accélérer la configuration initiale d’un nouveau Mac à l’aide d’un simple iPhone ou iPad. On vous explique.

Les nouveaux MacBook Air M4 sont évidemment concernés, mais pas seulement // Source : Apple

L’arrivée de macOS Sequoia 15.4, attendu en avril, va permettre aux nouveaux MacBook Air M4 et Mac Studio M4 Max et M3 Ultra, de bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité de configuration rapide via l’iPhone ou l’iPad.

Dans un communiqué de presse partagé ce 5 mars pour la présentation du nouveau MacBook Air, la firme explique en effet que « le mois prochain, macOS Sequoia 15.4 permettra aux utilisateurs de configurer plus facilement leur MacBook Air avec leur iPhone ».

Un iPhone ou un iPad pour configurer votre Mac ? C’est pour bientôt

« Il suffira aux utilisateurs de rapprocher leur iPhone de leur Mac pour se connecter à leur compte Apple de manière simple et pratique, et accéder à leurs fichiers, leurs photos, leurs messages, leurs mots de passe et plus encore sur leur MacBook Air », poursuit Apple, suggérant que, par la suite, d’autres modèles de Mac pourront également être compatibles avec cette fonctionnalité.

Pour connaître un peu plus de détails sur cette nouveauté à venir, il faut se rendre en bas de page. On apprend alors que cette configuration facilitée d’un nouveau Mac via l’iPhone ou l’iPad fonctionnera avec les appareils équipés, au minimum, d’iOS 18.4 ou iPadOS 18.4 d’un côté ; et donc de macOS 15.4 de l’autre.

Pour l’instant, les versions de ces différents OS sont toutefois en bêta. Les MacBook Air M4 et Mac Studio M4 Max / M3 Ultra ne seront donc (vraisemblablement) pas livrés avec macOS 15.4. Il faudra alors attendre que cette mise à jour soit disponible à grande échelle pour profiter de la nouvelle configuration annoncée par Apple.