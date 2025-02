Apple Intelligence arrive enfin en France et en français : comment l’installer, les fonctions disponibles et les iPhone, iPad et Mac compatibles

C’est officiel : Apple Intelligence parle désormais français et arrive en France. Disponible en bêta dès cette semaine et pour tous en avril, cette technologie apporte l’IA générative au cœur de nos iPhone, iPad et Mac.

Après des mois d’attente, l’intelligence artificielle d’Apple débarque enfin en France. Cette nouveauté, initialement lancée aux États-Unis en octobre 2024, s’apprête à arriver sur les iPhone, d’iPad et Mac.

L’histoire d’Apple Intelligence en Europe a connu quelques rebondissements. Alors que les États-Unis profitaient déjà de ces fonctionnalités depuis l’automne 2024, l’Union européenne est restée sur la touche pendant plusieurs mois. La raison ? Un différend entre Apple et les régulateurs européens sur la conformité du service avec les lois locales.

Bonne nouvelle : Apple annonce avoir résolu ces problèmes en adaptant son service aux exigences européennes. Le déploiement se fera en deux temps :

Dès cette semaine : disponibilité en bêta pour les développeurs

Quelques semaines après, la bêta publique

Avril 2025 : déploiement pour tous les utilisateurs

Il s’agit d’iOS 18.4 pour iPhone, d’iPadOS 18.4 pour iPad, et de macOS Sequoia 15.4 pour Mac.

Apple Intelligence sera disponible en français, mais aussi en allemand, italien, japonais, coréen, portugais, chinois simplifié et espagnol.

Quelles sont les fonctions d’Apple Intelligence ?

Apple Intelligence représente bien plus qu’une simple mise à jour – c’est une transformation profonde dans la manière d’interagir avec nos appareils Apple.

Au cœur de cette évolution, on trouve un Siri nouvelle génération, considérablement amélioré et désormais capable de comprendre et de répondre en français. L’assistant vocal peut maintenant maintenir une conversation contextuelle, comprendre des requêtes complexes et même intégrer ChatGPT pour des réponses encore plus pertinentes.

La création de contenu est aussi de la partie. Le système « Image Playground » permet de générer des images à partir de simples descriptions textuelles, tandis que les outils de retouche photo intègrent désormais des capacités de suppression intelligente d’éléments indésirables.

Les utilisateurs peuvent également créer des émojis personnalisés via des descriptions textuelles, les Genmoji.

Vous verrez un nouveau bouton Genmoji désormais accessible dans l’interface du sélecteur d’emojis traditionnel. Il suffira de sasir une description textuelle de l’image que vous voulez créer, et le système analyse cette requête pour proposer des combinaisons d’emojis pertinentes.

La productivité n’est pas en reste avec l’introduction d’outils de gestion de contenu. Le système peut désormais résumer automatiquement les messages et emails longs, proposer des réécritures intelligentes de texte, et même trier les notifications par ordre d’importance.

Enfin, il y a aussi l’analyse d’images via Google ou ChatGPT. C’est comme Google Lens, mais sur iOS. Visual Intelligence permet (via le bouton dédié sur les iPhone 16) de faire des traductions, une lecture à haute voix du texte, générer des résumés, ou lancer des recherches Google directement à partir de ce que vous voyez à travers la caméra, sans avoir à basculer entre différentes applications. ChatGPT aussi être appelé pour directement l’interroger. Notez que ce sera aussi déployé sur les iPhone 15 Pro lors d’une future mise à jour.

Quelques fonctions restent indispensables en France, sans que l’on comprenne pourquoi.

La possibilité de demander à Siri comment régler quelque chose sur son appareil.

iPhone Mirroring, toujours aux abonnés absents… pour diffuser l’écran de son iPhone sur son Mac (et interagir avec).

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quels iPhone, iPad et Mac compatibles ?

Apple a choisi de réserver ces fonctionnalités aux appareils les plus récents, équipés des dernières puces.

Pour l’iPhone, seuls les modèles 15 Pro, Pro Max et toute la gamme iPhone 16 sont compatibles, dont le dernier iPhone 16e.

Du côté des iPad, il faut disposer d’un modèle équipé de la puce A17 Pro ou d’une puce M1 ou plus récente. Pour les Mac, tous les modèles dotés d’une puce M1 ou plus récente peuvent accéder à ces fonctionnalités.

Ce choix technique s’explique par les exigences de calcul nécessaires pour faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle localement, une approche qu’Apple privilégie pour garantir la confidentialité des données des utilisateurs.

Pour les utilisateurs impatients de découvrir Apple Intelligence, la procédure d’installation de la version bêta nécessite quelques étapes.

Les développeurs peuvent dès maintenant accéder à la bêta via le portail developer.apple.com, tandis que le grand public devra patienter quelques jours pour la bêta publique accessible via beta.apple.com.

Il est important de noter que l’installation d’une version bêta comporte toujours des risques de bugs et d’instabilité. Apple recommande fortement de sauvegarder ses données avant toute installation. Pour les utilisateurs moins pressés, la version finale prévue en avril 2025 offrira une expérience plus stable et aboutie.