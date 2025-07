Intel devrait chambouler son architecture processeur dans les prochaines années en abandonnant l’approche hybride qu’elle avait adoptée en 2021. Les E-cores seront bientôt de l’histoire ancienne.

Depuis 2021 et son architecture Alder Lake, Intel a adopté une approche hybride pour ses cœurs processeurs. En adoptant la stratégie big.LITTLE de l’architecture ARM, les processeurs intègrent ainsi des coeurs performants (P-cores) et coeurs efficients (E-core).

L’objectif est ici de redistribuer efficacement la charge entre les différents coeurs et threads pour optimiser les performances. Les tâches les plus gourmandes étant réservées aux cœurs performants, et les tâches en arrière-plan du système aux cœurs efficients.

Mais cette approche a ses dernières années posé plusieurs défis en termes d’implémentation logicielle. Des performances en bernes dues à une mauvaise assignation des tâches auprès des E-cores ou encore un Thread director de Windows 11 encore bien en peine pour certaines applications lourdes.

Si cette approche semble encore efficace pour les PC portables, elle vit ses derniers instants sur les PC de bureau si on en croit les plans d’Intel.

Intel adopterait un « coeur unifié » en 2028

Le site Wccftech relaie les propos d’un ingénieur Intel chinois, qui affirme que la priorité de la firme sera progressivement mise sur les P-coeurs, les coeurs performants.

Les trois prochaines générations de processeurs Intel n’apporteront que des améliorations mesurées sur les E-cores en termes d’instructions par cycle (IPC). L’ingénieur affirme alors que l’emphase sera mise sur les « big cores » après les E-cores « Arctic Wolf » attendus pour 202. Les coeurs efficients vivraient donc leurs derniers instants.

Ce coeur unifié serait ainsi attendu pour 2028 avec l’architecture Titan Lake, qui sera la prochaine évolution majeure des processeurs Intel avec Nova Lake en 2026. On en sait pour l’instant peu sur ce retour à une approche unifiée, si ce n’est qu’elle apporterait des améliorations en termes de performance par watt (PPW) et d’optimisations en termes de conceptions PPA (puissance, performance, surface).

On reviendrait donc à une plateforme unifiée qu’exploitait déjà Intel avant 2021. On pense ici à l’approche d’AMD avec ses cores Zen 4 et Zen 4c, qui propose le même profil de performance et d’efficacité énergétique à fréquence égale.

Alors que AMD grappille toujours plus de parts de marché dans le secteur des processeurs grand public (27% contre 73% à l’heure où nous écrivons ces lignes), Intel prépare son offensive pour les trois prochaines années.