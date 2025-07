FiiO QX13 : un ampli casque magnétique sur votre smartphone, mais ça sert vraiment à quoi ?

Voici un concept intriguant : le FiiO QX13, un amplificateur casque qui s’accroche magnétiquement à votre smartphone. Ce petit boîtier en carbone promet 900 mW de puissance et deux prises casque.

FiiO vient de sortir un accessoire audio assez original : le QX13, un amplificateur casque qui se colle magnétiquement à l’arrière de votre smartphone.

Compatible MagSafe et Qi2, il ajoute deux prises casque (3,5 mm et 4,4 mm symétrique) et promet 900 mW de puissance.

À 239€, ce petit boîtier en carbone de 33 grammes vise les audiophiles mobiles. Mais franchement, c’est quoi l’intérêt de trainer un ampli accroché à son téléphone ?

Le retour de la prise casque… en version magnétique

Le concept est assez malin : puisque les smartphones ont viré la prise casque, FiiO la remet. Le QX13 se fixe magnétiquement à l’arrière de votre téléphone grâce à la compatibilité MagSafe et Qi2. Concrètement, ça fonctionne nativement avec les iPhone récents et le HMD Skyline, plus tous les Android équipés d’une coque Qi2.

Une fois collé au dos de votre smartphone, l’ampli se connecte via USB-C et vous offre deux prises casque : une jack 3,5 mm classique et une 4,4 mm symétrique pour les casques haut de gamme. Le tout alimenté par une puce DAC ESS Sabre Pro (ES9027PRO) qui décode jusqu’à 32 bits à 768 kHz ou DSD512.

L’idée, c’est de transformer votre smartphone en source audio sérieuse sans trainer un ampli séparé dans la poche.

900 mW de puissance : pour quoi faire exactement ?

FiiO annonce 570 mW par canal en mode mobile et 900 mW en mode bureau. C’est costaud.

Pour vous donner une idée, la plupart des smartphones plafonnent à 1-2 mW sur leur sortie casque. Avec 900 mW, vous pouvez alimenter des casques gourmands comme un Sennheiser HD600 ou un Beyerdynamic DT990.

Sennheiser HD600

Mais attendez… qui se balade avec un casque audiophile de 300 € branché sur son smartphone ? C’est là que le concept devient un peu bancal. Si vous avez un casque qui nécessite 900 mW, vous avez probablement déjà un ampli de bureau dédié chez vous.

Pour les casques nomades (moins de 100 €), la puissance du smartphone suffit largement. L’intérêt du QX13 se limite donc à une niche très spécifique : les gens qui veulent écouter leurs casques haut de gamme en mobilité.

Le QX13 intègre un petit écran IPS de 1,99 pouce qui affiche le volume et les infos sur la qualité audio.

239 € : le prix de la niche

À 239 €, le QX13 coûte plus cher que pas mal de casques filaires. Pour ce prix, vous pouvez acheter un excellent casque sans fil avec réduction de bruit active. L’équation économique ne tient la route que si vous possédez déjà un casque filaire haut de gamme.

Le boîtier en carbone (33 grammes) ou aluminium (39 grammes) selon la couleur justifie partiellement ce tarif. Mais restons honnêtes : c’est du premium pour un usage très spécifique.

Qui peut vraiment en avoir besoin ?

Le QX13 vise une cible ultra-précise : les audiophiles qui veulent écouter leurs casques haut de gamme partout. Typiquement, quelqu’un qui a un Sennheiser HD650 chez lui et voudrait l’emmener au bureau ou en voyage.

L’autre usage possible : les créateurs de contenu qui veulent monitorer leur audio en mobilité. Mais là encore, des casques fermés dédiés au monitoring feraient mieux l’affaire.