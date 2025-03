Apple vend un câble jack — USB-C à 45 €. À quoi sert-il ?

En même temps que le déploiement du déploiement de l’audio « sans perte » sur les AirPods Max, Apple a aussi officialisé l’existence d’un câble jack vers USB-C à 45 €. À quoi sert-il ?

Crédit : Apple

En plus de la mise a jour à venir pour le casque Airpod Max, il y a un nouvel entrant dans la câblerie d’Apple. Sur son magasin en ligne, la firme à la pomme liste désormais un « câble audio USB-C vers jack 3,5 mm » vendu à 45 €. Si le prix peut en rebuter quelques-uns, le câble a tout de même son utilité.

Apple présente en effet ce câble tressé comme étant compatible avec les iPhone, iPad et AirPods Max grâce à sa conception « bidirectionnel ». Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement ?

DAC et ADC : kézako ?

Derrière le terme « bidirectionnel », Apple signifie que le câble intègre à la fois un DAC et un ADC sur son accessoire. Pas plus avancé ? On vous explique.

Branché sur un iPhone moderne, le câble va traduire et amplifier le signal numérique (sortant du port USB-C) en signal analogique interprétable par des enceintes. C’est ce qu’on appelle un DAC (pour Digital to Analog Converter). En somme, dans le sens USB-C vers jack, ce câble accomplit exactement la même chose que le célèbre adaptateur qu’Apple a sorti depuis la disparation de la prise jack sur les iPhone. Seulement là, le câble est doté d’une prise jack mâle pour se brancher directement sur des enceintes ou une prise jack femelle présente sur des écouteurs.

La nouveauté réside en fait dans l’autre « direction » que peut prendre en charge ce câble. En branchant la prise jack mâle sur une télé ou un smartphone disposant d’une prise femelle, le câble peut traduire le signal analogique transmis par le jack en signal numérique transmis par l’USB-C. C’est ce qu’on appelle un ADC (pour Analog to Digital Converter). Ainsi, les AirPods Max (qui ne dispose que d’une prise USB-C) peuvent se brancher en filaire à des appareils dotés d’une prise jack plutôt que de se reposer uniquement sur le Bluetooth.

Quid des performances ?

Concrètement donc, le câble peut assurer la connexion audio entre tous les appareils Apple, qu’ils soient dotés d’une prise USB-C ou d’une prise jack. Et si l’on en croit l’historique d’Apple, avec un peu de chance, la qualité de traduction du signal devrait être plutôt bonne, assurant un rendu audio de qualité dans tous les cas.

Concernant la compatibilité, il faudra voir si le câble peut aussi s’arranger des téléphones Android munis de port USB-C, mais il est permis d’en douter. Pour autant, si vous êtes pleinement immergé dans l’univers Apple, ce câble peut être utile. À voir si les performances justifient le prix par contre.