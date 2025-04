Test du JBL Tour One M3 : un raffinement sonore qui fait vibrer

JBL dévoile son nouveau casque Tour One M3, un modèle qui allie confort, réduction de bruit optimisée et autonomie exceptionnelle. Successeur du déjà très bon Tour One M2, ce casque promet une expérience audio encore plus aboutie.

Le casque JBL Tour One M3 // Source : Tristan Jacquel

JBL poursuit l’évolution de sa gamme de casques avec le Tour One M3. Avec son expérience dans le domaine audio, la marque américaine développe des casques, écouteurs et enceintes, en affinant chaque nouvelle génération pour corriger les limitations des modèles précédents. Le Tour One M2, commercialisé en 2023, proposait déjà une signature sonore précise et un design fonctionnel.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil en 2025 ?

Avec le M3, JBL peaufine encore la formule : le son gagne en équilibre, avec une légère douceur qui atténue la vivacité parfois marquée du M2, tout en préservant le punch et le réalisme qui font la réputation de la marque. La réduction de bruit active (ANC) progresse également, tout comme l’autonomie, portée à un niveau impressionnant. Ce casque est-il le nouveau mètre-étalon de sa catégorie ? On vous dit tout.

JBL Tour One M3 Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par JBL.

JBL Tour One M3 Élégance et ergonomie au rendez-vous

Le JBL Tour One M3 se distingue par un design sobre et raffiné, dans la lignée de son prédécesseur, mais avec des ajustements subtils. Disponible en trois coloris – noir, latté et bleu – il adopte une finition mate qui remplace les touches brillantes du M2, et lui confère une allure plus élégante. Avec 278 g, il reste léger pour un casque circum-auriculaire. Les coussinets, garnis de mousse à mémoire de forme et recouverts de similicuir doux, offrent un confort irréprochable, même après plusieurs heures d’écoute. L’arceau, également rembourré, répartit bien le poids, ce qui évite toute gêne sur le haut du crâne.

Le JBL Tour One M3 possède une finition premium // Source : Tristan Jacquel

Les contrôles sont intuitifs et bien pensés. Sur l’oreillette droite, une large zone tactile permet de gérer la lecture, la pause et le passage aux pistes suivantes ou précédentes par de simples glissements ou tapotements. Un commutateur physique, sur la même oreillette, sert à allumer le casque et à lancer l’appairage Bluetooth. Un bouton dédié à l’ANC, également sur l’oreillette gauche, permet de basculer entre les modes réduction de bruit, transparence (Ambient Aware) et TalkThru, ce dernier abaissant le volume pour faciliter les conversations. Les boutons de volume, placés sur l’oreillette gauche, tombent naturellement sous les doigts.

Les boutons de commande du JBL Tour One M3 // Source : Tristan Jacquel

Côté connectique, le M3 abandonne l’entrée mini-jack 3,5 mm au profit d’un unique port USB-C, utilisé pour la charge et pour une écoute filaire. JBL fournit un câble USB-C vers mini-jack 3,5 mm, qui permet de connecter le casque à une source analogique. Une innovation intéressante accompagne ce choix : lorsque le casque est allumé, il détecte si le signal entrant est un courant de charge ou un signal audio analogique. Dans ce dernier cas, le signal est numérisé via un DAC interne et diffusé avec l’égalisation propre au casque.

Le JBL Tour One M3 dans son étui de rangement // Source : Tristan Jacquel

Le casque est livré avec une housse de transport rigide, compacte et bien conçue.

Une version alternative du M3 inclut le SMART Tx, un émetteur audio sans fil compatible USB-C et analogique, similaire à celui fourni avec les écouteurs haut de gamme JBL Tour Pro 3. Cet accessoire permet de connecter le casque à des sources équipées seulement de sorties USB ou ligne, tout en assurant une liaison Bluetooth de haute qualité (sans partage de bande passante, ni interférences avec d’autres accessoires).

JBL Tour One M3 Une expérience riche et personnalisée

Le JBL Tour One M3 se révèle polyvalent grâce à ses nombreuses fonctionnalités, accessibles via l’application JBL Headphones. Cette application, quoique dense, offre une personnalisation poussée.

Le JBL Tour One M3 offre un confort irréprochable // Source : Tristan Jacquel

Elle permet de réaliser un test auditif avec la fonction Personi-Fi 3.0, qui ajuste la courbe sonore à votre profil d’écoute, et propose un égaliseur 12 bandes pour affiner davantage le rendu. Un égaliseur dynamique renforce les graves à faible volume pour un rendu équilibré, s’estompant progressivement à mesure que le volume augmente.

Les modes ANC et transparence sont également paramétrables : on peut ajuster l’intensité de la réduction de bruit, activer le mode Ambient Aware pour rester attentif à son environnement, ou encore utiliser le mode TalkThru, qui baisse le volume pour faciliter les conversations. Une fonction SilentNow créée une « bulle de silence » en activant l’ANC sans lecture audio, et s’avère utile pour se concentrer.

Screenshot Screenshot Screenshot

L’application inclut aussi une option Smart Talk, qui détecte lorsque vous parlez pour abaisser automatiquement le volume et activer le mode TalkThru. Parmi les autres options, on trouve la possibilité de personnaliser les commandes tactiles, d’activer une amplification sonore pour les malentendants, ou encore de lire des sons relaxants pour favoriser la détente.

Screenshot Screenshot Screenshot

Côté connectivité, le M3 embarque le Bluetooth 5.3 et prend en charge les codecs SBC, AAC, LC3 (LE Audio) et LDAC, ce dernier offrant une qualité Hi-Res jusqu’à 24 bits/96 kHz sur les appareils compatibles, principalement Android. Le multipoint et Google Fast Pair facilitent l’appairage avec plusieurs appareils, et la connexion reste stable, même à distance ou à travers des obstacles.

La compatibilité Auracast de ce casque lui permet de recevoir des signaux audio depuis des appareils émetteurs compatibles. Cette fonction offre la possibilité d’écouter un contenu partagé dans un espace public ou lors d’événements. Encore peu répandue aujourd’hui, cette technologie ouvre la voie à de nouvelles utilisations collectives du son.

JBL Tour One M3 Réduction de bruit active : un progrès notable

La réduction de bruit active du Tour One M3, baptisée True Adaptive Noise Cancelling 2.0, marque un net progrès par rapport au M2. Grâce à huit microphones (contre quatre sur le modèle précédent), elle analyse l’environnement en temps réel et ajuste l’atténuation en fonction des bruits ambiants. Si le M2 se montrait déjà efficace sur les basses fréquences, le M3 va plus loin en neutralisant davantage les sons moyens et aigus, avec une isolation bien plus convaincante.

Dans un lieu public comme une gare ou un café, activer l’ANC fait disparaître les bruits sourds, comme les bourdonnements ou les ronflements, tout en atténuant fortement les sons clairs, tels que les cris d’enfants, les portes qui crissent ou les bruits de roulement d’un tramway. Les conversations environnantes se réduisent à un murmure, même à volume modéré.

Comparé aux références comme le Bose QuietComfort Ultra ou le Sony WH-1000XM5, le M3 est à un cheveu de l’excellence, mais il n’égale pas l’isolation des écouteurs intra-auriculaires, qui obstruent physiquement le conduit auditif. Pour un casque circum-auriculaire, cependant, le résultat est très bon.

Les modes Ambient Aware et TalkThru se montrent tout aussi efficaces. Le premier laisse passer les sons extérieurs pour rester conscient de son environnement, tandis que le second baisse le volume pour faciliter les échanges sans retirer le casque.

JBL Tour One M3 Une signature énergique et maîtrisée

Le JBL Tour One M3 conserve l’ADN sonore de la marque – incisif, entraînant, plein de punch – tout en gagnant en contrôle et en douceur par rapport au M2. Équipé de transducteurs de 40 mm à couche de mica, il délivre un son énergique mais plus raffiné, avec une résolution élevée qui évite la fatigue auditive, même après de longues sessions.

La courbe de réponse en fréquences du JBL Tour One M3 // Source : Tristan Jacquel

Le grave se montre généreux, des infragraves (20 Hz) aux portes du médium (200 Hz). Les basses sont puissantes mais sans déborder, et offrent un rendu naturel pour les kicks de batterie ou les lignes de basse. Le médium, exceptionnellement régulier, met les voix en valeur avec clarté et authenticité, et réduit les colorations pour un résultat plus naturel. Le haut-médium présente un pic près de la zone de sensibilité de l’oreille (2-4 kHz), qui apporte de l’éclat mais n’agresse pas, à la faveur d’une grande précision de restitution. L’aigu, légèrement brillant, se manifeste avec une présence marquée à la mesure (8-16 kHz), mais sans excès pour notre oreille qui est peu sensible aux sons si aigus. Cela rend les cymbales et les détails fins bien perceptibles. Bref, cette courbe de réponse est à l’évidence finement élaborée et parfaitement sous contrôle.

Marge dynamique et scène sonore

La marge dynamique se révèle convaincante, avec des écarts nets entre les sons forts et faibles, tout en préservant les nuances subtiles. La scène sonore, ample et large, offre une profondeur correcte, et les plans sonores, bien espacés, permettent de distinguer les instruments dans des morceaux complexes, qu’il s’agisse d’un orchestre ou d’un mix électronique chargé. Le mode spatial JBL 360, avec suivi des mouvements de tête, est disponible, mais l’ambiance produite dessert plus l’intention de l’artiste qu’elle ne la renforce. Pour les films ou les jeux, il peut toutefois ajouter une touche d’immersion, mais son activation est dispensable pour la musique. L’idéal est donc d’écouter le M3 avec ses réglages par défaut.

Le JBL Tour One M3 excelle à haut volume, en conservant clarté et équilibre même poussé dans ses retranchements. Que vous écoutiez du rock, du hip-hop, de la pop ou du classique, ce casque s’adapte avec brio, tout en offrant une personnalisation poussée via l’égaliseur de l’application.

Impressions d’écoute du JBL Tour M3

Avec ‘Cry For Me’ de The Weeknd, le casque restitue les basses rythmiques et les synthés électroniques avec punch, tandis que la voix du chanteur ressort avec une clarté remarquable, sans être noyée par les graves. Sur ‘That’s So True’ de Gracie Abrams également, les détails des arrangements acoustiques brillent, et la dynamique du morceau est parfaitement respectée, même à volume élevé. ‘No One Noticed’ de The Marías met en lumière la douceur des médiums, avec une voix aérienne et des basses subtiles qui enveloppent sans écraser. Enfin, ‘Brush with the Blues (live)’ de Jeff Beck met en évidence le potentiel du casque : grave épais et structuré, ligne de basse claire, pied de batterie musclé et riffs endiablés séduisent de bout en bout.

Le JBL Tour One M3 // Source : Tristan Jacquel

JBL Tour One M3 Appels audio : une clarté irréprochable

Le Tour One M3 se distingue par une qualité d’appel exemplaire. Grâce à ses quatre microphones, épaulés par un algorithme AI et une technologie beamforming, il capte la voix avec une clarté cristalline, même dans des environnements bruyants comme une rue animée ou un café bondé.

Un casque valable pour passer des appels téléphoniques // Source : Tristan Jacquel

Les interlocuteurs n’entendent presque aucun bruit parasite, et la fonction VoiceAware permet d’ajuster le retour de votre propre voix pour un confort optimal. Des réglages dans l’application offrent la possibilité d’optimiser la voix des appelants, en renforçant les graves ou les aigus si nécessaire. Que ce soit pour des appels professionnels ou personnels, le M3 rivalise avec les meilleurs du marché.

JBL Tour One M3 Un marathonien de l’audio

JBL annonce une autonomie de 70 heures pour le Tour One M3, et nos tests confirment cette performance exceptionnelle. À volume modéré (50 %), avec l’ANC désactivée, le casque tient plus de 65 heures. Avec l’ANC activée, l’autonomie descend à environ 55 heures, ce qui reste impressionnant pour un casque Bluetooth haut de gamme.

Le JBL Tour One M3 est pliable // Source : Tristan Jacquel

La charge rapide constitue un autre atout : 5 minutes de charge via USB-C offrent 5 heures d’écoute, et une recharge complète demande environ 2 heures.

JBL Tour One M3 Un positionnement premium

Le JBL Tour One M3 est disponible en trois coloris (bleu, noir, latté) et deux versions : celle de notre test, proposée à 349 euros — soit 20 euros de plus que le M2 à son lancement — et une version avec l’émetteur SMART Tx, à 399 euros. À ce tarif, il se positionne dans le haut du panier, face à des concurrents comme le Sony WH-1000XM5 ou le Bose QuietComfort Ultra.