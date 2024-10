Test Razer Kraken V4 Pro : un casque très complet, mais également trop cher

Razer lance le Kraken V4 Pro, son casque le plus onéreux à ce jour. Au programme : du RGB, des vibrations, quatre modes de connexion et un boitier de contrôle indépendant, qui en font le casque ultime selon Razer. Après quelques semaines à ses côtés, c’est l’heure pour nous de vous livrer notre avis complet.

Le casque gaming Razer Kraken V4 Pro est très certainement le modèle le plus complet de la marque à ce jour. Faisant la part belle au RGB, ce nouveau modèle intègre également des moteurs de vibrations, pour aller plus loin qu’une simple retransmission sonore. Cette technologie, déjà aperçue dans le Kraken V3 HyperSense, entend significativement améliorer l’immersion dans les jeux.

Il est livré avec un boitier de contrôle filaire, à la manière de ce que propose SteelSeries sur ses modèles haut de gamme. Grâce à ce dernier, le casque accepte quatre modes de connexion différents et supporte l’audio simultané en 2,4 GHz/Bluetooth. Il intègre par ailleurs des transducteurs en biocellulose de 40 mm, ainsi qu’un microphone rétractable très prometteur.

Tout cela a un coût, et il est ici particulièrement élevé. En effet, ce tout nouveau Razer Kraken V4 Pro est proposé pour la coquette somme de 450 euros. C’est tout simplement le casque gaming le plus onéreux que nous ayons testé à ce jour. Autant dire qu’il aura fort à faire pour justifier un tel tarif !

Fiche technique

Modèle Razer Kraken V4 Pro Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 50 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 397 g Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un Kraken (presque) comme les autres

Le casque

Sans briller par son originalité, le Kraken V4 Pro est un bel objet. Razer n’a plus rien à prouver quand il s’agit de la conception et du design de ses produits et ce nouveau venu dans la gamme Kraken ne fait pas exception. Relativement sobre, il respire la solidité jusque dans son poids qui atteint presque les 400 g.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Il reprend une conception tout à fait classique qui prend place autour d’un arceau recouvert entièrement recouvert de tissu et qui arbore un similicuir frappé du logo de la marque sur la partie supérieure. Cet arceau se montre suffisamment souple pour ne pas compresser le crâne et accueille en son sein les fourches métalliques coulissantes permettant l’ajustement du casque. Le débattement est d’ailleurs suffisamment important pour convenir aux têtes les plus volumineuses.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les oreillettes quasi circulaires et typiques de la gamme Kraken pivotent à 90°, ce qui permet de poser le casque confortablement autour du cou. Elles arborent toujours un revêtement en plastique perforé, qui affiche ici un éclairage RGB particulièrement réussi, bien que totalement dispensable. Celui-ci se prolonge jusqu’au logo central, lui aussi illuminé.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Ces oreillettes disposent d’une mousse à mémoire de forme généreuse, couverte ici d’un revêtement synthétique qui assure une bonne isolation, mais aura comme souvent tendance à donner un peu chaud aux oreilles. Une fois vissé sur la tête, le Kraken V4 n’est pas le casque le plus confortable du moment. Il pêche notamment par son poids et ses coussinets maintiennent les oreilles un peu trop au chaud.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le Kraken V4 Pro détonne par la quantité de boutons qu’il embarque, surtout quand on y ajoute le boitier de contrôle. Ainsi, l’oreillette droite dispose de deux boutons : l’un contrôlant l’égaliseur, le second agissant sur les vibrations. À gauche, le bouton d’allumage s’accompagne d’une molette et d’un dernier bouton permettant de désactiver le microphone intégré. On y trouve aussi le port USB dédié à la charge et à l’utilisation filaire.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le microphone rétractable est par ailleurs très bien intégré et se compose d’une perche à mémoire de forme particulièrement convaincante. Il dispose d’une LED qui s’illumine lorsque la captation est coupée. Une notification sonore l’indique d’ailleurs à l’activation, comme pour la plupart des fonctionnalités actionnables depuis le casque.

Le boitier de contrôle

Si jusqu’ici le Kraken V4 Pro ne diffère pas réellement de ses aïeux dans sa conception, c’est sans compter sur l’arrivée d’un boitier de contrôle dédié. Très sobre, celui-ci nous semble inutilement imposant. À titre de comparaison, il est bien plus gros que le GameDAC de SteelSeries qui inclut en sus un emplacement pour la charge d’une batterie supplémentaire.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En plus de remplacer le traditionnel dongle USB, ce boitier de contrôle permet de rassembler plusieurs connectiques tout en proposant un accès rapide à la plupart des réglages du casque. Le fonctionnement est relativement simple puisqu’il suffit d’actionner le bouton secondaire pour naviguer entre les réglages puis de faire tourner la molette pour les ajuster.

L’écran peut également être utilisé pour afficher des animations, ainsi que des informations utiles sur le fonctionnement du casque. Les options restent cependant limitées et il parait impossible de maintenir l’écran allumé en permanence.

De multiples options de connexion, mais une autonomie moyenne

Le Kraken V4 Pro n’est pas le casque le plus endurant du moment. La marque aux serpents annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie en 2,4 GHz, éclairage RGB éteint et seulement 13 heures lorsque ce dernier est activé. De mon côté, et après une petite semaine d’utilisation avec l’éclairage activé, Synapse indiquait encore 45 % de batterie restante.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Du côté de la connectique, Razer nous propose un casque très généreux. En effet, le boitier de contrôle dispose de deux ports USB C, pour y raccorder un PC et une console, une entrée auxiliaire (jack 3,5 mm), mais aussi une liaison Bluetooth directement intégrée au casque. Celle-ci peut d’ailleurs être utilisée en simultané avec la liaison 2,4 GHz. Enfin, le Kraken V4 Pro peut aussi être utilisé en filaire, grâce au port USB qu’il intègre.

Boom boom dans les oreilles

Razer a équipé son Kraken V4 Pro de transducteurs TriForce de 40 mm. Sans vraiment briller par leurs performances, ils délivrent un son plutôt juste et qui ne présente pas de défaut majeur. Chaque fréquence trouve sa place, sans en faire trop. Le casque n’est donc pas particulièrement « basseux », ni trop brillant et retranscrit correctement mes morceaux préférés.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En jeu, l’immersion est au rendez-vous, sans pour autant nécessiter d’activer la spatialisation THX qui a tendance à trop dénaturer la bande-son des titres ou des films. Le casque profite de la bonne stéréophonie et d’une scène sonore large, juste ce qu’il faut pour favoriser la bonne localisation des sons.

Surtout, le Kraken V4 Pro intègre un module de vibration dans chaque oreillette. Le but ? Faire ressentir physiquement au joueur la bande-son de ses jeux préférés. Pour résumer brièvement : ces vibrations se déclenchent en synchronisation avec les basses fréquences, pour accentuer leur ampleur et améliorer ainsi l’immersion.

Concrètement, si cette fonctionnalité tient plus du gadget qu’autre chose, je dois bien avouer qu’en jeu et lors du visionnage de film, ces vibrations apportent un petit quelque chose intéressant. D’autant que la technologie utilisée par Razer semble avoir évolué dans le bon sens et est maintenant plus mature. On a finalement l’impression d’être un peu comme au cinéma, ou d’avoir un caisson de basse bien costaud installé à proximité du PC, sans embêter les voisins.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’intensité et le comportement des vibrations sont d’ailleurs ajustables, afin de s’adapter aux préférences de chacun. Dans mon cas, le mode équilibré, associé à une intensité moyenne, a donné de bons résultats sur Satisfactory où chaque machine en fonctionnement prend une tout autre ampleur. En bref, sans être indispensable, la technologie haptique de Razer se montre intéressante et « rigolote ».

Le microphone intégré délivre une prestation plutôt correcte. La voix est bien capturée, avec suffisamment de détail pour être entendu correctement par nos camarades de jeu. En revanche, une légère compression se fait entendre et la captation a un côté légèrement métallique qui n’est pas particulièrement agréable à l’oreille, sans pour autant être rédhibitoire. On profite ici d’un microphone de très bonne qualité.

Une nouvelle version très complète pour Synapse

Le Kraken V4 Pro nous permet de découvrir pour la première fois la nouvelle version de Synapse. Je dois dire que je n’ai pas souvenir d’avoir déjà testé un casque proposant autant de réglages. Ce n’est pas moins de huit onglets distincts que propose Synapse pour ajuster les paramètres du Kraken V4 Pro.

Le premier, relativement classique, s’attèle aux réglages audio et propose un égaliseur à dix bandes. Plusieurs préréglages sont d’ailleurs proposés, ainsi que l’activation ou non de la spatialisation THX. C’est ici que peut être ajustée la balance jeu/chat, même si ce réglage sera plus commode à ajuster depuis le boitier OLED. Les fonctionnalités de ce dernier peuvent d’ailleurs être modifiées sur cette même page.

Un onglet est dédié entièrement au microphone, qui profite lui aussi de plusieurs améliorations et d’un égaliseur dédié (mais pas personnalisable). De la même façon, tout l’aspect « vibration » du casque est ajustable, avec des configurations différentes, dont les réglages sont plutôt obscurs malgré les explications fournies par l’application.

L’écran du boitier de contrôle est, lui aussi, personnalisable, comme l’éclairage RGB intégré aux oreillettes. Comme souvent, il faudra utiliser Chroma Studio pour ajuster finement cet éclairage. Cependant, les effets préconfigurés sont bien suffisants, surtout pour un casque dont on ne pourra pas réellement profiter de l’éclairage intégré.

Bien évident, il reste possible de sauvegarder tous ces paramètres dans des profils. Ceux-ci pourront alors être associés à des jeux et des applications, pour ajuster le fonctionnement du casque en fonction des situations.

Prix et disponibilité du casque Razer Kraken V4 Pro

Le casque Razer Kraken V4 Pro est disponible au prix conseillé de 450 euros.