Test du Sonos Ace : un outsider qui fait de l’ombre à Sony, Bose et Apple

Jusqu’à présent, nous avons principalement connu Sonos sous les traits d’un fabricant d’enceintes hors pair, mettant l’accent sur l’intégration multiroom pour une expérience sonore immersive dans toute la maison. Et pour les amateurs de home cinéma, nous avons également dans notre besace des joyaux tels que la barre de son Sonos Arc ou les modèles Era, pour ne citer qu’eux.

Mais soyons réalistes, nous ne vivons pas tous dans des maisons isolées où nous pouvons pousser le volume à fond sans déranger le voisinage. Je pense notamment à ceux d’entre vous qui vivent dans des appartements parisiens, je suis passé par là, où les murs peuvent parfois sembler aussi fins que du papier à lettres. C’est pourquoi, j’ai une solution qui pourrait bien vous séduire : le casque Ace.

Imaginez-vous profiter de vos films ou de votre musique préférés sans craindre de réveiller les voisins du dessus ou d’interrompre le programme télé de ceux d’à côté. Avec les écouteurs Ace, vous pouvez vous immerger dans votre bulle sonore en toute tranquillité, et ce, sans compromettre la qualité du son que vous aimez tant. Alors, ça, c’est la théorie : allons voir ce qu’il en est dans la réalité.

Sonos Ace Fiche technique

Modèle Sonos Ace Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 30 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 312 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque fourni par le constructeur. Merci à Tristan Jacquel, notre rédacteur audio spécialisé, pour son aide concernant les mesures.

Sonos Ace Design

Dès le premier coup d’œil, le Sonos Ace m’a fait forte impression. Son design et sa finition sont tout simplement excellents. Les coussinets d’oreille, maintenus magnétiquement et donc facilement remplaçables, c’est une bonne chose.

Le bandeau en acier inoxydable, enveloppé de mousse recouverte de similicuir, offre une pression équilibrée sur le dessus de la tête. Son design permet de répartir le poids uniformément, assurant un confort optimal même lors d’une utilisation prolongée. Et pour ne rien gâcher, ce détail évite que les cheveux ne s’emmêlent, un vrai bonheur !

Les oreillettes en aluminium sont montées sur des tiges télescopiques en acier, nécessitant un certain effort pour être ajustées, mais garantissant une stabilité parfaite, peu importe leur longueur. Malheureusement, les écouteurs ne peuvent pas se plier, ce qui rend leur rangement moins pratique. Il faudra passer par la coque de rangement, et ça prend plus de place évidemment.

Les coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme sont d’une grande douceur et se fixent magnétiquement aux oreillettes. Leur forme ovale évite toute pression inconfortable sur les oreilles, un problème souvent rencontré avec les coussinets circulaires. Ce design sobre et intemporel, disponible en deux coloris, reflète bien l’esprit de la marque… Personnellement, j’aime beaucoup. Malheureusement, j’ai l’impression qu’ils marquent facilement, comme vous pouvez le voir en détail sur mes photos.

Sonos n’intègre pas de zones tactiles dans les oreillettes de ses écouteurs ANC. Au lieu de cela, le contrôle s’effectue via des boutons physiques sur les écouteurs eux-mêmes, principalement via ce que l’on appelle le « curseur ». Le fonctionnement est complété par l’application Sonos, que l’on évoquera un peu plus loin.

Un point négatif que j’ai noté est l’absence de batterie remplaçable. C’est courant dans les casques sans fil, mais c’est tout de même regrettable. Cela signifie qu’une fois la batterie en fin de vie, il n’y a pas d’autre option que de se tourner vers Sonos.

Le Sonos Ace est toutefois fourni avec deux câbles très pratiques. Le premier est un câble USB-C vers USB-C, utile pour la charge rapide (3 minutes de charge pour 3 heures de musique) et la connexion numérique. Le second est un câble USB-C vers jack 3,5 mm, idéal pour une utilisation en avion. Dans les deux configurations, le mode filaire permet de profiter de l’audio sans perte (lossless), grâce à la puce Qualcomm intégrée dans le casque. Cela garantit une qualité sonore optimale, sans connexion Bluetooth.

Le casque Ace est livré avec une boîte de rangement pratique et bien conçue, qui permet de protéger et de transporter facilement votre casque. Cependant, si vous avez des animaux domestiques, vous risquez de rencontrer un petit désagrément : la boîte a tendance à attirer et à retenir les poils de vos compagnons à quatre pattes. Il vous faudra donc peut-être la nettoyer régulièrement pour qu’elle reste propre.

Sonos Ace Application très riche

La nouvelle application Sonos a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment en raison de sa dernière refonte qui a supprimé certaines fonctions. Cependant, je tiens à vous rassurer, Sonos travaille activement pour améliorer l’expérience utilisateur.

Personnellement, je n’ai pas rencontré de problèmes majeurs lors de mon test de l’Ace de Sonos. Et si vous préférez ne pas utiliser l’application, sachez que vous pouvez tout simplement appairer le casque en Bluetooth avec votre appareil. Vous n’avez pas besoin de l’application pour ça.

Cela étant dit, l’application Sonos est très complète et offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez y associer tous les services de streaming habituels, ainsi que des radios personnalisées. C’est donc bien plus qu’une simple application de réglages.

L’application permet également d’accéder à un égaliseur, ainsi qu’à des fonctions Home cinéma pour connecter le casque à votre barre de son. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin dans le test.

Sonos Ace Une réduction au top

L’une des fonctionnalités les plus appréciées des casques audio est la réduction de bruit, et je suis heureux de vous dire que l’Ace de Sonos ne déçoit pas à ce niveau. La réduction de bruit est très efficace, vous permettant de vous immerger complètement dans votre musique ou votre film, sans être dérangé par les bruits extérieurs.

Mais ce n’est pas tout, les microphones de l’Ace font un excellent travail, ils offrent un son très naturel pour vos appels téléphoniques ou vos visioconférences. Vous pouvez être sûr que votre voix sera claire et nette, même dans les environnements bruyants.

Et pour ceux qui préfèrent rester connectés à leur environnement, le mode transparence (Mode Conscience) de l’Ace est également très agréable à utiliser. Il intègre notre propre voix, ce qui le rend vraiment naturel et confortable. Vous pouvez ainsi entendre ce qui se passe autour de vous, tout en profitant de votre musique préférée.

Enfin, sachez que l’on passe d’un mode à l’autre très rapidement avec un petit bouton dédié sur le casque.

Sonos Ace Un son à l’image des enceintes Sonos

Le casque Sonos est équipé de la dernière technologie Bluetooth 5.4, ce qui signifie que vous pouvez les coupler à n’importe quelle source Bluetooth, y compris votre téléviseur. Et ce n’est pas tout, l’Ace est l’un des premiers écouteurs à prendre en charge le codec aptX Lossless, très prometteur.

Mais attention, il y a quelques pièges à éviter. Tout d’abord, et peut-être le plus important, Apple ne prend en charge aptX Lossless avec aucun de ses appareils, que ce soit l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Apple utilise toujours le protocole AAC pour la transmission Bluetooth sur iOS, qui ne répond pas aux spécifications d’aptX Lossless et est donc fondamentalement avec perte.

Deuxièmement, pour parvenir à une transmission Bluetooth sans perte en qualité CD, d’autres exigences sont requises en plus du matériel compatible, qui est actuellement très peu disponible. Par exemple, une connexion vraiment stable et non perturbée, car sinon le système reviendra à un débit binaire inférieur.

Mais ne vous inquiétez pas, l’Ace est prêt à relever le défi et à vous offrir une expérience sonore de qualité supérieure. Et si vous préférez une lecture de musique filaire, sachez que c’est également possible, soit numériquement via USB-C, où le casque peut être chargé en même temps, soit via un câble jack fourni.

On met le casque sur la tête…

Dès les premières notes, le son du casque m’a mis à l’aise, fluide et cohérent. Je peux vous assurer que tout ce que vous allez écouter avec sera tout aussi plaisant.

Le Sonos Ace a une signature tonale bien à lui, équilibrée et facile à écouter, avec une multitude d’informations sonores. En activant le loudness, cette impression est renforcée, avec un son à l’ancienne, qui met en avant les graves et les aigus. Cela ajoute de la matière et des détails au son, pour le plus grand plaisir de nos oreilles, peu sensibles à ces fréquences.

Dans la plage des graves (20 Hz – 200 Hz), la courbe montre une montée progressive des basses fréquences, atteignant un pic autour de 80 Hz. Cela indique que le Sonos Ace est capable de produire des basses profondes et percutantes. Cette caractéristique est particulièrement appréciable pour les amateurs de musique électronique, de hip-hop ou pour tout contenu nécessitant une forte présence des basses. La profondeur des basses ajoute une dimension immersive à l’écoute, rendant l’expérience plus riche et complète.

La gamme des médiums (200 Hz – 2 kHz) présente une réponse relativement équilibrée. On note une légère baisse entre 500 Hz et 1 kHz, ce qui peut suggérer une approche plus neutre pour ces fréquences. Les médiums équilibrés permettent de reproduire les voix et les instruments de manière naturelle et précise, sans ajouter de coloration indésirable. Cela est important pour les utilisateurs qui privilégient une reproduction fidèle du son, que ce soit pour écouter de la musique ou pour regarder des films avec des dialogues clairs.

En ce qui concerne les aigus (2 kHz – 20 kHz), la courbe révèle plusieurs petites fluctuations. On observe des pics autour de 4 kHz et de 10 kHz, ce qui peut ajouter de la clarté et du détail aux sons aigus. Ces variations peuvent rendre certains éléments sonores plus distincts, comme les cymbales ou les voix aiguës. Cependant, les petits creux dans cette plage peuvent indiquer une légère atténuation de certaines fréquences, ce qui pourrait être perçu différemment selon les préférences personnelles des auditeurs.

Mais, rassurez-vous, ils ne s’accompagnent d’aucune distorsion ou dureté. Et, vers 2 kHz, fréquence à laquelle notre oreille est ultra-sensible, il y a même un léger creux, ce qui n’est sûrement pas dû au hasard.

Hyper maîtrisé et équilibré

Le son du casque Sonos Ace est finalement très proche de ce que l’on retrouve sur les enceintes Sonos. L’ensemble est hyper maîtrisé et équilibré, offrant une qualité sonore cohérente avec les autres produits de la marque.

Les aigus sont aussi performants que ceux des barres de son et des enceintes Sonos, ce qui garantit une continuité dans l’expérience d’écoute. On n’est pas dépaysé, la signature sonore familière de Sonos est bien présente.

En outre, les basses fréquences descendent jusqu’à 30 Hz, ce qui est excellent pour les films et permet de ressentir pleinement les effets sonores et la profondeur des basses.

Notez que chez Sonos, on nous a promis une mise à jour logicielle prochainement qui devrait améliorer encore davantage la qualité audio du casque Ace. Cependant, nous avons tout de même décidé de publier notre test, car nous avons été très satisfaits de la qualité audio actuelle du casque.

Sonos Ace La plus-value : du home cinéma dans les oreilles

Lorsque vous êtes en déplacement, le Sonos Ace se présente comme un casque Bluetooth tout ce qu’il y a de plus classique. Mais là où le Sonos Ace se démarque réellement, c’est grâce à son écosystème de streaming via le Wi-Fi, un atout que peu de fabricants de casques peuvent se targuer d’avoir.

Et Sonos a décidé d’exploiter cet atout de manière totalement inattendue avec l’Ace. En effet, en combinaison avec des barres de son Sonos compatibles, le Sonos Ace vous promet une expérience home cinéma des plus privées, avec un véritable son Dolby Atmos.

Pour l’instant, seule la Sonos Arc est compatible, mais ne vous inquiétez pas, les Beam (Gen. 1 et Gen. 2) et Ray seront bientôt de la partie.

Pour avoir regardé les quatre premiers épisodes de la série Dark Matter, je peux dire que le son est hyper immersif, offrant une véritable spatialisation. Chaque scène est magnifiée par un gros boulot d’intégration, apportant une réelle plus-value à l’expérience audiovisuelle.

En plus de cela, le head tracking marche très bien. Il se fait de manière super douce, ajoutant une dimension supplémentaire à l’écoute et rendant l’immersion encore plus naturelle et fluide.

Cela me donnerait presque envie d’acheter une barre de son Sonos Arc juste pour pouvoir en profiter pleinement. C’est d’ailleurs la stratégie de Sonos : intégrer un casque à ses meilleurs clients, ceux équipés des barres de son et des enceintes associées.

Sonos Ace Des micros efficaces

Vous vous souvenez que je vous ai parlé de la qualité des microphones et de la réduction de bruit active du Sonos Ace ? Eh bien, je peux vous confirmer qu’ils sont tous les deux à la hauteur de vos attentes pour vos appels, même dans les environnements les plus bruyants.

En effet, grâce à ses micros performants et à sa technologie de réduction de bruit efficace, le Sonos Ace vous permet de passer des appels clairs et agréables, sans avoir à vous soucier des bruits de fond. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre conversation et profiter d’une expérience sonore de qualité.

Sonos Ace Une bonne autonomie

Chez Sonos, on nous promet une autonomie de 30 heures pour le casque Ace. Et bien, je dois dire que je suis plutôt satisfait de ce côté-là. J’ai utilisé le casque pendant 10 jours dans toutes sortes de situations, et je n’ai jamais eu à me soucier de la batterie.

Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou passer des appels, le Sonos Ace a toujours tenu la distance. Bien sûr, je n’ai pas compté les heures d’utilisation exactement, mais je peux vous assurer que l’autonomie est tout à fait satisfaisante.

Sonos Ace Tarifs

Le casque Sonos Ace est vendu à 499 euros, en noir et en blanc.



À ce tarif, le casque s’affiche comme un modèle ultra haut de gamme. Il a en face de lui l’AirPods Max d’Apple, le Bose QuietComfort Ultra, mais également au Bower & Wilkins Px8 ou, à un prix plus accessible, au Sony WH-1000XM5.