Sonos : une mise à jour d’application qui vire au cauchemar pour ses utilisateurs

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Sonos, la marque de référence en matière d'enceintes connectées. Mais saviez-vous que la marque a connu un gros coup dur avec le lancement de sa nouvelle application ? En effet, depuis le 7 mai, les critiques pleuvent et les utilisateurs sont de plus en plus mécontents.

Le lancement de la nouvelle application Sonos a été présenté comme une grosse refonte avec de nouvelles fonctionnalités alléchantes. Nous avions même interview son responsable, fier de présenter une refonte de l’expérience utilisateur.

Mais dans les faits, c’est une toute autre histoire. De nombreuses fonctionnalités habituelles ont tout simplement disparu. Pire encore, l’application souffre de nombreux bugs qui rendent son utilisation particulièrement désagréable. Nous avons reçu de nombreux messages de lecteurs Frandroid qui se plaignent de l’application.

Parmi les fonctionnalités manquantes, on peut citer, par exemple, la rubrique réseau local qui permettait de choisir un album sur un PC ou un NAS branché en réseau. Il est également impossible de rechercher un artiste, un album ou un morceau dans la bibliothèque musicale. La fonction réveil a disparu. Les listes de lecture apparaissent toujours vides et il est impossible de créer une nouvelle liste de lecture. Enfin, il n’est plus possible de régler le volume avec les boutons du téléphone ou d’utiliser la fonction endormissement.

Mais ce ne sont là que les premières fonctionnalités manquantes que j’ai pu constater au premier coup d’œil. La liste est malheureusement bien plus longue et les utilisateurs sont de plus en plus mécontents.

Sonos réagit

Face à la grogne des utilisateurs, Sonos a dû réagir et a déjà annoncé le retour de certaines fonctionnalités attendues dans les mois à venir. Mais le calendrier de ce retour est peu précis et les utilisateurs sont toujours dans le flou. Une première mise à jour a été mise en ligne fin mai, et une seconde est déjà prévue pour juin 2024. Mais Sonos rame.

Sonos Télécharger gratuitement

En tant qu’utilisateur de la marque Sonos depuis plusieurs années, j’ai évidemment été déçu par le lancement de cette nouvelle application. J’ai l’impression que la marque a voulu en faire trop et a oublié l’essentiel : proposer une application fonctionnelle et agréable à utiliser.

Mais au-delà de la déception, je me pose également des questions sur la stratégie de la marque. Pourquoi avoir lancé une application aussi peu aboutie ? Pourquoi ne pas avoir écouté les retours des utilisateurs pendant une phase de test ?

En attendant, Sonos a dévoilé son premier casque sans-fil, l’Ace.

Pour aller plus loin

Voici le premier casque Sonos Ace, et nous l’avons essayé