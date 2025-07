Découvrez les coulisses de la nouvelle arme secrète de Sonos pour un son domestique époustouflant

Dans les laboratoires de Sonos aux Pays-Bas, une équipe d’ingénieurs a accompli l’impossible : tripler la puissance sonore d’un haut-parleur sans augmenter sa taille. On vous explique la technologie Sound Motion qui ouvre la voie à une nouvelle génération d’enceintes plus compactes et plus performantes.

Sonos Sound Motion // Source : Sonos

Lors d’un déplacement aux Pays-Bas à Utrecht chez Sonos, nous avons pu rencontrer certains ingénieurs à l’origine de la technologie Sound Motion. Il faut savoir que l’histoire de cette dernière commence en 2022, lorsque Sonos fait l’acquisition de Mayht, une start-up néerlandaise spécialisée dans les transducteurs audio innovants. Pour environ 100 millions de dollars, le géant américain met la main sur une technologie révolutionnaire développée depuis 2016.

« Nous avons immédiatement compris le potentiel disruptif de cette approche », explique l’équipe d’ingénieurs de Sonos. « Mayht avait réinventé le composant le plus fondamental d’un haut-parleur : le transducteur lui-même. »

Les fondateurs de Mayht, Timothy et Matthias Scheek, deux frères qui fabriquaient des enceintes haut de gamme ont effectivement constaté que les modèles compacts manquaient de performances et étaient obligés de créer des formats plus grands pour obtenir la qualité désirée.

Repenser cent ans de tradition audio

Depuis plus d’un siècle, les haut-parleurs fonctionnent selon le même principe : une bobine mobile se déplace sous l’effet d’un champ magnétique, faisant vibrer une membrane pour produire du son. Simple, efficace, mais limité. Dans un monde où les consommateurs exigent des appareils toujours plus compacts sans sacrifier la qualité sonore, cette technologie centenaire atteignait ses limites.

Sound Motion révolutionne cette approche en adoptant une architecture plate et modulaire. Contrairement aux transducteurs traditionnels de forme conique, le système Sound Motion ressemble à une brique compacte où quatre moteurs légers sont positionnés aux coins, alimentant quatre bobines vocales distinctes.

La mécanique de l’innovation

Après l’acquisition par Sonos, l’un des premiers défis a été de faire rentrer cette performance dans un format aussi fin que celui de l’Arc. L’idée étant d’intégrer cette technologie dans ce qui allait devenir la barre de son Arc Ultra. Il a fallu plus de 30 prototypes imprimés en 3D et plus de 900 versions numériques pour tester et affiner chaque élément.

À gauche, le prototype T3, à droite le module Sound Motion final // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Un haut-parleur classique fonctionne en déplaçant un cône grâce à un moteur linéaire (aimant + bobine). La bobine transforme le signal électrique en mouvement, et le cône déplace l’air, créant des ondes de pression (le son). Il faut une suspension (araignée et pourtour) pour maintenir le cône centré.

Sonos Sound Motion // Source : Sonos

Tout le génie de Sound Motion est dans sa conception à double membrane opposée. Deux membranes se déplacent dans des directions opposées, créant un effet d’annulation des forces qui élimine pratiquement toutes les vibrations parasites.

Sonos Sound Motion // Source : Sonos

Cette configuration permet non seulement d’augmenter considérablement la puissance sonore, mais aussi d’améliorer la précision et la clarté du son produit. Cela permet une réduction de taille par 4, et de poids par 4, pour une même performance.

D’après les ingénieurs de Sonos, cette technologie offre trois fois plus de puissance que celui intégré au sein de l’enceinte Play:5 de la marque, tout en occupant la même surface.

Le module Sound Motion de la barre de son Sonos Arc Ultra // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

« Chaque moteur est équipé de doubles aimants qui génèrent une force magnétique supérieure », nous ont détaillé les ingénieurs. « Cette architecture nous permet de déplacer plus d’air avec moins d’encombrement, tout en maintenant un contrôle parfait sur la distorsion. »

Une plateforme technologique modulaire

L’intégration de Sound Motion dans la barre de son Arc Ultra n’est que le début d’une transformation plus large. Cette technologie modulaire a été conçue pour s’adapter à différents formats et applications.

La barre de son Sonos Arc Ultra en transparence // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

« Nous envisageons des enceintes portables plus puissantes, des barres de son ultra-compactes, et même des systèmes multiroom révolutionnés », nous ont confié les équipes de développement. « La flexibilité de Sound Motion ouvre des possibilités de design inédites. »

« Ce n’est que le début », affirment-ils. « Nous pouvons imaginer des enceintes encore plus compactes, plus puissantes, plus économes en énergie. Avec Sound Motion, tout devient possible. »

L’impact sur l’expérience utilisateur et l’amélioration des dialogues en sus

Au-delà des performances techniques, Sound Motion transforme l’expérience d’écoute quotidienne. L’Arc Ultra, équipée de cette technologie, propose une architecture acoustique 9.1.4 avec 14 transducteurs : sept tweeters à dôme de soie, six haut-parleurs de médiums, et le transducteur Sound Motion dédié aux basses.

En outre, cette configuration permet une amélioration significative de la clarté des dialogues grâce à une nouvelle fonction d’amélioration vocale ajustable directement dans l’application Sonos.

C’est la fonction Speech Enhancement disponible depuis mi-mai 2025 via une mise à jour de la barre de son Arc Ultra. Ainsi, il est désormais possible de personnaliser la reproduction des voix selon vos préférences, une fonctionnalité particulièrement appréciable lors du visionnage de films d’action où les dialogues sont souvent noyés dans les effets sonores.

Application Sonos pour la fonction Speech Enhancement // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’application Sonos permet ainsi de choisir parmi 4 niveaux : Faible, Moyen, Haut et Maximum.