L’excellente enceinte Sonos Era 300 notée 9/10 par la rédaction est à -30 % chez Boulanger

L’Era 300 n’est pas juste une nouvelle enceinte Sonos. C’est une pièce centrale pensĂ©e pour tirer le meilleur du son multicanal Ă la maison. Un design sculptĂ© pour l’acoustique, une compatibilitĂ© Dolby Atmos, et l’écosystème Sonos en toile de fond. Et Boulanger propose une belle ristourne de 130 euros aujourd’hui faisant passer le prix de 499 euros Ă 369 euros avec une promo immĂ©diate et une remise au panier.

Les enceintes connectées ont pris racine dans nos salons comme une extension naturelle du quotidien. Plus qu’un simple haut-parleur, elles jouent la carte du hub intelligent, de l’assistant vocal et du poste audio multifonction, le tout sans câble, sans fioritures, et avec cette capacité à diffuser du son partout. On les choisit pour la musique, bien sûr, mais aussi pour leur habileté à s’intégrer dans une routine : météo le matin, playlists pendant le café, radio en fond l’après-midi, et podcasts posés avant de dormir. Et quand le design suit, ça ne dépareille même pas dans une déco un peu chiadée.

Bref, l’époque du poste FM en plastique est loin. C’est ici que la Sonos Era 300 pose ses gammes, dans votre quotidien, un son Dolby Atmos après l’autre, avec un prix qui se diffuse en perdant plus d’une centaine d’euros.

La Sonos Era 300, qu’est-ce que c’est ?

Un son spatial Dolby Atmos pour la maison

Une connectivité complète : Wi-Fi, Air Play 2, Bluetooth 5.0, USB-C, jack 3.5 mm

Une puissance maitrisée avec six haut-parleurs

Au lieu de 499 euros, la Sonos Era 300 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 369 euros sur Boulanger après une ristourne immĂ©diate de 100 euros et 30 euros de remise après ajout au panier.

Une scène sonore immersive dans votre salon

L’Era 300 est conçue pour transformer votre espace de vie en une salle de concert immersive. Grâce Ă sa technologie de beamforming et Ă ses haut-parleurs orientĂ©s stratĂ©giquement, elle projette le son de manière Ă envelopper l’auditeur, crĂ©ant une scène sonore tridimensionnelle. Cette spatialisation est particulièrement efficace avec les contenus Dolby Atmos, offrant une expĂ©rience audio qui dĂ©passe celle des enceintes traditionnelles.

Pour profiter pleinement de ses capacités, il est recommandé de positionner l’enceinte dans un espace dégagé, à environ deux mètres du point d’écoute. Évitez de l’enfermer entre des objets ou sous une étagère, car cela pourrait altérer la qualité de la spatialisation sonore.

L’Era 300 peut Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©e en duo pour une configuration stĂ©rĂ©o plus large, ou intĂ©grĂ©e dans un système home cinĂ©ma avec d’autres produits Sonos, comme la barre de son Arc, pour une expĂ©rience Dolby Atmos encore plus immersive.

Une qualité audio haut de gamme

La Sonos Era 300 ne se contente pas d’offrir une spatialisation impressionnante ; elle excelle aussi en termes de qualité sonore. Son équilibre tonal est remarquable, avec des basses profondes, des médiums clairs et des aigus précis. Même à volume élevé, l’enceinte maintient une clarté et une dynamique exemplaires, surpassant de nombreux concurrents dans sa gamme de prix.

La calibration Trueplay, désormais disponible sur les appareils Android grâce aux micros intégrés de l’enceinte, permet d’optimiser le son en fonction de l’acoustique de votre pièce. Cette fonctionnalité ajuste automatiquement les paramètres audio pour offrir la meilleure expérience possible, quel que soit l’environnement.

En termes de compatibilité, l’Era 300 prend en charge les services de streaming tels qu’Apple Music et Amazon Music, offrant un accès facile à une vaste bibliothèque de contenus Dolby Atmos. Cependant, il est à noter que le support de Tidal pour le Dolby Atmos n’est pas encore disponible sur cette enceinte.

