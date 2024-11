L’enceinte Bluetooth Sonos Era 300 régale les oreilles avec un son Dolby Atmos 3D et un prix aux petits oignons pour la Black Friday Week

La Sonos Era 300 est une enceinte Bluetooth de qualité qui propose du Dolby Atmos avec un son 3D, le tout dans un format et un prix compacts, à moins de 400 euros.

Si on connait Sonos pour ses barres de son, il faut savoir que la marque a décidé de faire déborder ses connaissances sur d’autres appareils audio, à savoir une enceinte Bluetooth. Un appareil plus compact, donc un sacré challenge pour Sonos d’arriver à faire de la qualité avec ça, et pourtant : ça fonctionne ! Mais avant de rentrer dans les détails, sachez que son prix baisse de 100 euros pendant la Black Friday Week chez Fnac.

Les points forts de la Sonos Era 300

Le tour de force de réussir à proposer un son 3D en Dolby Atmos

Six haut-parleurs pour vibrer jusqu’aux tréfonds de votre âme

Vous pouvez en appairer deux pour un usage en stéréo

Vous n’êtes pas sans savoir qu’en ce moment, c’est la Black Friday Week. À l’occasion, chez Fnac, vous retrouvez l’enceinte Sonos Era 300 à 399,99 euros au lieu de 499,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Sonos Era 300. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une enceinte résidentielle compacte qui offre une sonorisation folle

La Sonos Era 300 marque la rupture par rapport aux modèles précédents, et ce, à plusieurs niveaux. Déjà, elle intègre la technologie Dolby Atmos, une fonctionnalité habituellement réservée au home-cinéma. Avec des services comme Apple Music, Tidal ou Amazon Music qui enrichissent constamment leur catalogue Dolby Atmos, si vous aimez la musique et êtes pointilleux sur le son, c’est une bonne pioche. L’Era 300 utilise des transducteurs orientés sur plusieurs axes pour simuler une spatialisation verticale et latérale du son, une prouesse impressionnante pour un modèle compact.

Côté design, Sonos innove aussi : une forme cintrée rappelant un diabolo, associant PVC mat et grilles acoustiques en aluminium. Cette enceinte pèse 4,5 kg, un poids qui s’explique notamment par ses six haut-parleurs positionnés pour une restitution sonore optimale. Les commandes tactiles sur le dessus ajoutent une touche de modernité et facilitent l’interaction. Toutefois, ses dimensions imposantes (26 x 16 x 19 cm) en font un appareil qui nécessite de la place.

Une enceinte maîtrisée jusqu’au bout des Watts

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth, l’Era 300 de Sonos assure une grande flexibilité. Parce qu’en plus, elle dispose d’un port USB-C pour vous relier à des sources analogiques, bien qu’il faille acheter un adaptateur séparément. Pour bien l’utiliser et surtout la configurer, n’oubliez pas l’app Sonos. C’est là que vous retrouvez la calibration acoustique TruePlay qui ajuste automatiquement le son en fonction de l’acoustique de la pièce. Ça fonctionne sur iPhone ou Android et franchement, ça améliore bien la spatialisation et l’équilibre sonore.

Malgré ses performances haut de gamme, l’enceinte reste économe en énergie avec seulement 2 W consommés en veille et 30 W à pleine puissance. On regrette juste l’absence de prise en charge de Google Assistant et certaines limites dans l’utilisation du Dolby Atmos avec certains services de streaming. Mais dans l’ensemble, elle assure.

Retrouvez toutes les fonctions et caractéristiques techniques de la Sonos Era 300 dans le test complet qui lui est consacré.

Pour équiper votre maison avec du bon matériel, vous pouvez aussi consulter le guide d’achat sur les meilleures enceintes connectées avec assistant.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.