Avec 140 € de réduction, la barre de son Sonos Beam 2 compatible Dolby Atmos va vous faire vibrer pour la Black Friday Week

Pour bĂ©nĂ©ficier d’un son de meilleure qualitĂ© que celui proposĂ© nativement par votre tĂ©lĂ©viseur, rien ne veut l’utilisation d’une barre de son comme la Sonos Beam 2, actuellement Ă -28 %.

La Sonos Beam 2 est une barre de son qui vous propose une sonorisation 3.0.2 avec une puissance de 220 Watts. Vous pouvez la relier Ă votre tĂ©lĂ©viseur, bien sĂ»r, l’option la plus logique pour bĂ©nĂ©ficier d’un son plus riche, plus rond, qui permet de mieux se plonger dans vos programmes et jeux. En plus elle est compatible Dolby Atmos, donc que demande le peuple ? Une promo ? C’est chose faite puisqu’elle est disponible avec 140 euros de remise pendant la Black Friday Week.

Ce qu’il faut retenir de la Sonos Beam 2

Un format super compact qui permet de la glisser partout

Elle propose un son d’excellente qualitĂ©, qui plus est compatible Dolby Atmos

Un design Ă©lĂ©gant, non nĂ©gligeable vu oĂą elle s’installe

Il y a bien longtemps, dans une galaxie fort, fort lointaine, la Sonos Beam 2 coûtait 499 euros. Puis la Black Friday Week est passée par là et chez Amazon, vous pouvez la commander pour 359 euros.

Sachez, Ă toutes fins utiles, qu’une version plus abordable est Ă©galement en promo chez Darty. Il s’agit cette fois de la Sonos Ray, qui passe de 299,99 euros Ă 169,99 euros. Le choix vous appartient.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Sonos Beam (Gen 2). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design revisité pour des performances en hausse

Comme son nom l’indique, la Sonos Beam 2 succède au modèle de première gĂ©nĂ©ration dont elle reprend notamment les dimensions compactes. Elle fait 65,1 x 6,9 x 10 cm pour 2,8 kg, ce qui fait qu’elle peut se glisser facilement devant un tĂ©lĂ©viseur. Par contre, adieu le revĂŞtement en tissu et bonjour la grille en polycarbonate, plus Ă©lĂ©gante et facile Ă nettoyer.

Sur la surface, lĂ©gèrement incurvĂ©e, vous retrouvez les boutons tactiles pour la contrĂ´ler, bien qu’une tĂ©lĂ©commande fournie permette de faire de mĂŞme. Et Ă l’arrière, vous retrouvez la connectique physique composĂ©e d’une prise Ethernet, un port HDMI et l’alimentation. Sur ce coup, la marque a fait le minimum syndical.

Une compatibilité AirPlay 2, eARC et multiroom

Si la Sonos Beam est condamnĂ©e Ă une seule et unique connexion HDMI, elle propose, pour se rattraper, une compatibilitĂ© eARC pour prendre en charge de nouveaux formats audio. Également, vous pouvez l’utiliser avec AirPlay 2 pour streamer le contenu depuis votre iPhone. Si vous avez d’autres enceintes dans d’autres pièces, vous pouvez aussi relier tout ce petit monde et crĂ©er un système multiroom.

Tout ça se fait via l’application Sonos (S2) Ă tĂ©lĂ©charger sur votre smartphone. Elle permet ainsi de configurer un assistant vocal Ă utiliser via la barre de son. Il y a aussi toutes les options de rĂ©glage du son (Ă©galiseur, surround, limitation) et les ajustements avec votre TV, notamment le dĂ©calage (s’il y en a). Bon et bien sĂ»r, vous profitez de la grosse nouveautĂ© de ce modèle qui est le Dolby Atmos, qui permet au cinq haut-parleurs de donner le meilleur d’eux-mĂŞmes.

N’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test complet de la Sonos Beam 2 pour voir si elle correspond Ă vos envies. Sachez qu’il y a aussi le test de la Sonor Ray qui est Ă votre disposition, pour bien voir les diffĂ©rences entre les deux.

Parce qu’il n’y a pas que ces deux barres de son dans la vie, vous pouvez retrouver les meilleurs produits de cette catĂ©gorie dans notre guide d’achat.

