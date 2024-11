Cette barre de son Samsung compatible Dolby Atmos coûte moins de 170 € pour les offres en avant-première du Black Friday

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

Les barres de son Samsung sont nombreuses à proposer un son surround qui renforce l’immersion. Le modèle HW-S66D en fait partie, avec sa prise en charge du Dolby Atmos et du DTS Virtual:X. Une barre de son complète que l’on peut actuellement trouver à 168 euros au lieu de 329 euros chez Ubaldi, avant même le début officiel du Black Friday.

Difficile de s’y retrouver parmi la foule de barres de son que propose Samsung dans son catalogue. Celles vers lesquelles il faut en priorité se tourner ? Les références qui proposent une belle immersion grâce à leur compatibilité avec des technologies comme Dolby Atmos et DTS Virtual:X, gage d’un son surround 3D hyper agréable. C’est justement ce qu’offre le modèle Samsung HW-S66D, qui a même l’avantage d’être affiché à un prix bas en ce pré-Black Friday.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung HW-S66D

Un rendu 5.0 + sept haut-parleurs

Compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X

Le système Q-Symphony

Initialement proposée à 329 euros, puis réduite à 268 euros, la barre de son Samsung HW-S66D peut aujourd’hui vous revenir à 168 euros chez Ubaldi grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 17 novembre.

Une barre de son compacte

La barre de son Samsung HW-S66D est un modèle plutôt compact avec ses dimensions de 670 x 62 mm x 105 mm. Avec son design passe-partout et sa petite taille, elle est donc particulièrement discrète, qu’elle soit placée sur un meuble sous un TV ou bien fixée au mur.

Côté connectivité, la Samsung HW-S66D est compatible avec le Wi-Fi, ce qui nous permet de profiter de fonctions connectées comme l’AirPlay 2 et le Chromecast. Le Bluetooth 5.2 est aussi de la partie. On peut également compter sur la présence d’une sortie HDMI compatible avec le protocole eARC ainsi que d’une entrée optique.

Un bel effet surround

La barre de son Samsung HW-S66D renferme sept haut-parleurs au total et est configurée en 5.0. Ici, pas de caisson de basse externe, mais un caisson de basse intégré qui devrait suffire à proposer des graves suffisamment puissants. Vous l’aurez remarqué : ce modèle est dépourvu de haut-parleur vertical dirigé vers le plafond. Toutefois, Samsung a pensé à rendre sa barre compatible avec la technologie DTS Virtual:X, qui donne l’impression d’un son vertical et simule un son surround 3D. En prime, on a aussi droit au Dolby Atmos, qui nous fait profiter d’un son bien vaste et riche. Notez d’ailleurs que le Dolby Atmos peut ici fonctionner sans câble HDMI, et donc en sans-fil grâce au Wi-Fi. La barre de son offre donc dans l’ensemble une très bonne immersion, qui va permettre de profiter de ses films et de ses séries dans les meilleures conditions.

Comme bien d’autres références de Samsung, la barre de son HW-S66D intègre aussi plusieurs fonctionnalités qui vont venir améliorer l’expérience, comme la fonction Q-Symphony, qui se charge de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED de Samsung pour renforcer l’immersion du spectateur. La fonction SpaceFit Sound permet quant à elle à l’appareil de s’adapter à votre pièce et d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de votre espace.

