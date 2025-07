La puissante enceinte UE Everboom flotte sur l’eau et sur les promos du Prime Day : plus de 100 € de réduction

Il fait beau, il fait bon, et outre qu’il s’agit d’un titre de Claude François, c’est aussi le moment de profiter de bons moments en musique à l’extérieur. Pour ça, vous avez sur Amazon l’enceinte Bluetooth Ultimate Ears Everboom en promotion à 162,44 euros au lieu de 269,99 euros.

L’Ultimate Ears Everboom est une enceinte qui aime les grands espaces, la vie en plein air et la nature. C’est Mike Horn, mais qui fait de la musique. Une enceinte puissante, Bluetooth, avec une autonomie flirtant avec les 20 h et une grande résistance aux éléments, ce qui permet de l’emmener partout en vadrouille avec soi. Son look est peut-être clivant, mais sa résistance est indiscutable, tout comme la qualité du son émis. Ce qui explique son prix de base de 269,99 euros qui fait qu’on accueille d’autant plus à bras ouverts cette réduction de plus de 100 euros.

Les points forts de l’Ultimate Ears Everboom

La certification IP67 qui atteste de sa résistance

La connexion Bluetooth multipoint et la fonction Party Up

L’autonomie de 20 h permet de faire la fête jusqu’au bout de la nuit

Comme précisé juste au-dessus, l’Ultimate Ears Everboom est une enceinte Bluetooth qui coûte d’habitude 269,99 euros. Mais sur Amazon, la version noire avec la croix jaune est à 162,44 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Ultimate Ears Everboom. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une enceinte adaptée pour les festivals sylvestres

L’Ultimate Ears Everboom est une enceinte puissante qui va se glisser dans vos bagages pour ambiancer vos déplacements. Bon, elle pèse son petit poids puisqu’elle fait 960 g pour 20,5 × 8,5 × 11 cm. Il faut donc prévoir de l’espace, ou avoir de quoi l’accrocher sur votre sac ou votre valise parce qu’elle est équipée d’un mousqueton. Alors si vous avez une sangle de disponible, elle peut facilement s’y fixer.

D’autant que sa certification IP67 fait qu’elle résiste à la poussière et à l’eau, la pluie et même une légère immersion. Si jamais elle tombe dans l’eau, une piscine par exemple, pas de soucis : si vous la récupérez dans les 30 minutes, elle ne subira aucun dégât. Et en plus, elle flotte, comme ça vous n’aurez pas à aller la chercher tout au fond de la piscine avec le petit pull marine.

L’autonomie de l’enceinte est au-dessus de la moyenne

Un autre point important de cette enceinte, c’est l’autonomie de la batterie. À mi-volume, ce qui est amplement suffisant pour s’ambiancer, vous pouvez tenir quasiment 20 h. Vous manquez de puissance ? Vous pouvez regrouper plusieurs enceintes Ultimate Ears, pas forcément que des Everboom, pour amplifier la puissance. Epicboom, Superboom, Megaboom ou simple Boom : elles peuvent fonctionner de concert pour faire la fiesta.

L’enceinte propose aussi une fonction inédite : « ta playlist d’un clic », pour associer jusqu’à 4 playlists à l’enceinte. Vous pouvez passer d’un morceau à l’autre avec un appui court, et d’une playlist à l’autre avec un appui long. Ce service est compatible avec Spotify, Amazon Music et Apple Music. Utilisateurs de Deezer, passez votre chemin. Autre argument à mettre à son crédit : la portée du Bluetooth de 55 mètres. C’est très intéressant, mais réservé aux appareils possédant une puce Bluetooth USB de classe 1. La majorité des smartphones ayant une puce de classe 2, vous aurez droit à la portée classique de 10 mètres.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’Ultimate Ears Everboom en lisant notre test complet de cette enceinte nomade de qualité.

Notre guide d’achat des meilleures enceintes Bluetooth du moment vous permet sinon de trouver l’enceinte qui va vous faire vibrer, dans tous les sens du terme.

