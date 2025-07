Le Prime Day n’épargne pas les produits Apple : MacBook, iPhone, AirPods… les 8 deals à retenir sur Amazon

Pour son Prime Day 2025, Amazon décide de vous faire de belles économies sur des produits Tech, et ce, pendant quatre jours. Le géant américain n’hésite pas à brader les appareils d’Apple : iPhone, AirPods, MacBook et Apple Watch… tout y passe.

Le Prime Day vient d’être lancé et Apple est mis à l’honneur sur Amazon. On trouve de belles réductions sur une foule d’appareils de la marque à la Pomme comme le récent iPhone 16e ou encore l’iPad 11 (2025). C’est l’un des rares moments où l’on peut les acquérir à prix réduit.

Les meilleures offres Apple du Prime Day

Si vous trouvez votre bonheur dans cette sélection, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs iPhone, les meilleurs AirPods, Mac et MacBook, mais aussi iPad.

Apple iPad 11

Apple renouvelle sa tablette tactile classique avec une 11e génération s’équipant d’une puce A16 plus véloce. Et cette récente ardoise profite du Prime Day d’Amazon pour s’afficher avec 50 euros de moins.

L’Apple iPad 11 en quelques mots

Une puce A16 Bionic : ultra rapide pour les apps créatives et le multitâche

Un écran Liquid Retina 11 pouces : net, lumineux, réactif

iPadOS, toujours aussi ergonomique et fluide

Au lieu de 409,99 euros, l’Apple iPad 11 est aujourd’hui disponible en promotion à 359,99 euros sur Amazon.

On trouve aussi l’iPad 10e génération en promotion à 284 euros sur Amazon.

iPhone 16e

L’iPhone 16e est un smartphone équivalent de la gamme SE d’Apple qui est là pour proposer un produit plus accessible financièrement que le flagship de la marque. Et grâce au Prime Day, il profite de près de 20 % de remise.

Pourquoi choisir l’iPhone 16e ?

Pour son écran OLED HDR Dolby Vision de qualité

Parce qu’il a une autonomie au-dessus de la moyenne

Sa puce Apple A18 joue très bien son rôle

L’iPhone 16e est sur le marché depuis peu, mais pendant le Prime Day Amazon, il est disponible en promotion pour 592 euros.

AirPods 4 avec ANC

Les AirPods 4 signent le retour des fameux écouteurs ouverts d’Apple. Ils sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active efficace et offrent une expérience d’écoute remarquablement immersive. Pour le Prime Day, on les trouve à leur prix le plus bas.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour les AirPods 4 d’Apple

Un bon confort de port

De bonnes performances acoustiques

L’ANC est efficace pour des écouteurs ouverts

Les Apple AirPods 4 avec ANC sont disponibles à 199 euros, mais à l’occasion du Prime Day, les écouteurs s’affichent à 165,30 euros sur Amazon.

Apple Watch SE (2ᵉ génération)

L’Apple Watch SE est, chez Apple, une montre considérée comme une entrée de gamme. Soit un choix judicieux pour découvrir l’univers des smartwatch si vous possédez un iPhone, d’autant plus maintenant qu’elle coûte 40 euros de moins.

L’Apple Watch SE (2022) en résumé

Le suivi GPS est largement au-dessus de la moyenne

Une autonomie de deux jours

La petite couronne latérale qui facilite la navigation

Commercialisée à 249 euros, l’Apple Watch SE (2022) est affichée à 193,80 euros chez Amazon.

Apple Lot de 4 AirTags

Les AirTags d’Apple sont des trackers Bluetooth qui servent tout simplement à retrouver facilement n’importe quel objet auquel ils sont fixés. Et aujourd’hui, il est possible d’en avoir 4 pour moins de 90 euros pendant le Prime Day.

Qu’est-ce qu’un AirTag ?

C’est un tracker de suivi Bluetooth avec un petit format

Qui fonctionne avec l’application Find My

Pour aider à retrouver ses objets perdus bien au-delà des 100 m

Habituellement au prix de 129 euros, le lot de 4 Apple AirTags est actuellement en promotion à 89 euros sur le site Amazon.

Apple Watch Ultra 2

Les montres connectées Apple ont de nombreux atouts, mais pour les plus sportifs, il vaut mieux se tourner vers l’Apple Watch Ultra 2. Elle est dotée de fonctionnalités avancées et a fait des progrès par rapport à la première version, notamment au niveau de la luminosité. À l’occasion du Prime Day, la montre haut de gamme d’Apple coûte 160 euros de moins.

Ce qu’on apprécie de l’Apple Watch Ultra 2

La luminosité peut atteindre 3 000 cd/m², soit 1000 de plus que l’Ultra 1

64 Go de mémoire interne pour vos apps et vos cadrans

Utilisant d’un GPS double fréquence ultra précis

De base à 899 euros, l’Apple Watch Ultra 2 est aujourd’hui remisé à 739 euros chez Amazon.

Apple Mac Mini M4

Le dernier Apple Mac Mini avec sa puce M4 est un appareil compact, mais très puissant, qui peut concurrencer les PC sans rougir. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut le trouver avec 114 euros de réduction.

Les points forts de l’Apple Mac mini M4

Son rapport qualité-prix

Son format très compact

Sa puissante puce M4

Lancé à 699 euros, l’Apple Mac mini M4 est aujourd’hui disponible en promotion à 585 euros sur le site d’Amazon.

Apple MacBook Air 15″ M4

Le MacBook Air M4 existe en deux versions avec un écran de 13,6 pouces ou 15,3 pouces. C’est cette dernière qui est concernée ici, avec 256 Go de stockage et 16 Go de mémoire vive, qui s’affiche à prix réduit pendant le Prime Day.

L’Apple MacBook Air 15″ M4 2025 en résumé

La puissance de la puce Apple M4 gravée en 3 nm

Une autonomie qui peut aller jusqu’à deux jours

Son design fin et léger

Au lieu de 1 499 euros, l’Apple MacBook Air M4 en 15 pouces est aujourd’hui à prix réduit sur Amazon : 1 299 euros.

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu'au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d'été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d'Amazon a fait son apparition, jusqu'au 11 juillet.

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

