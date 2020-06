L’application Localiser (Find My) s’ouvre aux appareils non-Apple

Dans la multitude d'annonces de la WWDC, Apple a évoqué l'avenir de Localiser (Find My). En plus des appareils Apple, il sera possible de localiser des appareils tiers.

Lors des annonces de la WWDC, où Apple a annoncé iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur, Apple Silicon… une des annonces a attiré notre attention. Apple a en effet annoncé que son application Localiser (Find My en anglais) pourra désormais accueillir des produits et accessoires d’autres marques.

‌Find My‌ ajoute le support pour trouver des produits et accessoires tiers avec le nouveau programme d’accessoires Find My Network.. Cela permettra aux clients d’utiliser l’application ‌Find My‌ pour localiser d’autres produits importants dans leur vie, en plus de leurs appareils Apple. La confidentialité des utilisateurs reste au cœur du réseau « Find My » avec un chiffrement de bout en bout intégré.

Les utilisateurs Apple pourront donc associer d’autres produits pour les retrouver dans l’application Localiser. Pour rappel, cette application permet de localiser ses produits Apple (Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods…) pour les signaler perdus, les identifier ou les bloquer à distance. Sur Android, cette application existe et se nomme Localiser mon appareil et elle est dédiée aux produits Android quelle que soit la marque.

Des spécifications qui mettent en avant la confidentialité des données

Il possible de télécharger le fichier PDF avec les spécifications requises pour rentrer dans le Find My Network.. On peut y trouver des références au chiffrement des données, aux technologies utilisées et au protocole de communication avec les serveurs d’Apple pour l’authentification.

On ne connaît pas encore la liste des nouveaux partenaires d’Apple. Nous avions testé les Tile Mate et Pro, ce sont de petits traqueurs (trackers) Bluetooth qui vous permettent de remettre la main sur un objet perdu… Tile pourrait être un des premiers partenaires d’Apple. D’ailleurs, il est question depuis longtemps d’un produit similaire nommé AirTags chez Apple, mais il n’a pas été annoncé hier lors de la WWDC.

En juin 2019, Apple avait déjà fait évoluer l’application Localiser avec une nouvelle technologie qui utilise la cryptographie via Bluetooth pour identifier un appareil même s’il est éteint ou en veille. Votre appareil perdu/volé continue d’envoyer des signaux Bluetooth à des périphériques iOS autour de lui qui agissent comme des balises Bluetooth et parviennent à trianguler la position l’appareil perdu ou volé.