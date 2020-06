iPadOS : reconnaissance d’écriture, appels moins intrusifs et d’autres nouveautés annoncées

Initié l’an dernier, iPadOS, le système dédié aux iPad, s’enrichit également de nouvelles spécificités. Parmi celles-ci, un moteur de recherche amélioré et plus intuitif, et surtout la reconnaissance d’écriture avec Apple Pencil.

Les iPad ont bien le droit de marquer leurs différences avec les iPhone. Même s’ils partagent la même base avec iOS 14, les tablettes tactiles d’Apple auront le droit à leur nouvelle déclinaison d’iPadOS 14 (et non iPadOS 2, preuve des liens étroits). Lors de la keynote d’introduction, la firme a présenté les futures améliorations qui profiteront pleinement des « spécificités du large écran multitouch ».

Des applis plus détaillées

Apple incite les utilisateurs à utiliser l’iPad en mode paysage en ajoutant des barres de navigation latérales dans Photos pour pouvoir utiliser bien plus souvent le glisser-déposer pour organiser ses albums, trier ses photos. Il sera aussi possible d’afficher les photos en plus grand.

Fichiers s’avère plus détaillé avec la même possibilité de classer et retrouver ses informations plus aisément. Apple Music s’organisera également mieux pour retrouver ses playlists et ses morceaux préférés. L’interface bénéficie de plus de fluidité et de lisibilité.

Les appels sont moins intrusifs

Jusqu’à présent, les appels via FaceTime ou Skype bloquaient toute activité sur l’iPad. Ils vont désormais apparaître à la façon de notification permettant de prendre les appels ou les rejeter, sans pour autant quitter l’application sur laquelle vous étiez. iOS 14 apporte la même amélioration sur les iPhone et les iPod Touch. Siri verra aussi ses popups se faire plus discrets lorsque vous sollicitez l’assistant vocal.

Le moteur de recherche de l’iPad

La recherche Spotlight va se fondre bien mieux dans l’environnement de l’iPad. La barre de recherche (plus compacte qu’avant) pourra apparaître à tout moment et plus seulement depuis le haut de l’écran d’accueil. Il sera possible de faire une recherche depuis une application.

Mais le moteur s’avère aussi amélioré sur le fond pour être plus intuitif. Dès les premiers caractères tapés, iPadOS sera capable de suggérer des contacts, des sites populaires ou déjà consultés pour vous basculer vers Safari, des documents ouverts pour aller vers Fichiers plus vite.

La reconnaissance d’écriture arrive via Apple Pencil

Le stylet connecté d’Apple a le droit à des améliorations de taille. A commencer par la reconnaissance d’écriture baptisée « Scribble ». Il suffira d’écrire n’importe où sur l’écran, dans Notes ou même dans la barre d’adresse de Safari pour qu’iPadOs reconnaisse l’écriture et la transforme en texte si vous le souhaitez. Scribble permettra de convertir aussi des dessins faits à la main en schémas mieux finis, des caractères chinois tracés à la main en écriture. Il sera même possible de mêler anglais et calligraphie chinoise sur un même écrit pour qu’iPadOS identifie les caractères et les traduisent en frappe correctement.

Les adresses écrites à la main ou les noms des contacts pourront ouvrir des fenêtres vers Plans ou Contacts, vous permettre d’appeler les personnes ou les numéros de téléphone tracés à la main. Scribble va aussi autoriser l’utilisateur à copier la zone de texte écrite dans une application vers une autre application comme il pourrait copier n’importe quel texte.

La reconnaissance d’écriture sous iPadOS // Source : Apple

Et aussi…

En plus de toutes les nouveautés attendues sur iOS 14 (les widgets, App Clips, Message enrichi, Plans amélioré, etc.), iPadOS 14 pourra permettre de choisir son navigateur par défaut ainsi que son service mail. Fini l’hégémonie de Safari et Mail ! La confidentialité des données est également améliorée et toutes les applications devront désormais obtenir l’autorisation de l’utilisateur pour le suivi. Maison, l’appli de gestion de la maison connectée, va permettre plus de contrôles en multipliant les suggestions et les possibilités depuis le Centre de contrôle.

La bêta développeur d’iPadOS 14 est disponible dès aujourd’hui. La version bêta grand public arrivera courant juillet.

La liste des appareils compatibles :

iPad Air 2 et suivants

Tous les iPad Pro

iPad 5e génération et suivants

iPad mini 4 et suivants