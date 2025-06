Apple, maître du contrôle, devient l’esclave de ChatGPT faute de Siri IA

Pendant qu’OpenAI perfectionne GPT, que Google déploie Gemini partout et qu’Anthropic révolutionne Claude, Apple bégaie sur Siri. La WWDC 2025 devait marquer le grand retour de l’assistant dopé à l’IA. Résultat ? Un nouveau report à 2026.

La WWDC 2025 était censée marquer le grand retour de Siri dopé à l’IA. Raté : Apple repousse encore son assistant « plus personnalisé » à 2026. La forme américaine avoue implicitement son retard technologique.

Craig Federighi l’a dit en quelques mots à peine, presque honteusement : « Ce travail a nécessité plus de temps pour atteindre notre niveau de qualité élevé, et nous avons hâte d’en parler davantage l’année prochaine. »

Bref, Siri IA, c’est reporté. Encore.

Le contexte d’un fiasco annoncé

Pour comprendre l’ampleur du problème, il faut remonter à la WWDC 2024. Apple présentait alors Siri « plus personnalisé » comme « la prochaine grande étape pour Apple ». L’assistant devait comprendre votre « contexte personnel » – relations, communications, routine – et agir au sein et entre vos applications.

Un an plus tard, le réveil est brutal. Non seulement cette version révolutionnaire de Siri n’existe toujours pas, mais Apple repousse sa sortie à 2026 minimum. Dans l’univers impitoyable de l’IA où OpenAI sort des GPT tous les mois, Google fait de même avec Gemini et Anthropic perfectionne Claude, ce retard ressemble à une éternité.

Le timing est d’autant plus gênant qu’Apple avait initialement promis ces améliorations pour 2024, puis 2025. Nous voilà maintenant en 2026, soit deux ans de retard sur les promesses initiales. Un délai inédit pour Apple.

Les raisons d’un échec

Selon Bloomberg, la version en développement de Siri IA était bien fonctionnelle, mais avec un hic majeur : elle ne marchait correctement que deux tiers du temps. Un taux d’échec de 33 % qui rendait toute commercialisation impossible pour Apple, obsédée par la qualité de ses produits.

Concrètement, cela signifie qu’une demande sur trois plantait, donnait une réponse incohérente ou échouait à comprendre le contexte. Imaginez demander à Siri d’envoyer un message à votre conjoint en se basant sur vos habitudes, et que l’assistant se trompe de destinataire une fois sur trois. Impensable pour Apple.

Ces problèmes de fiabilité révèlent les difficultés techniques sous-jacentes. Créer une IA qui comprend réellement le contexte personnel nécessite d’analyser des téraoctets de données utilisateur tout en respectant la confidentialité. Un défi titanesque qu’Apple n’arrive manifestement pas à résoudre.

En mars 2025, Apple a officiellement retiré John Giannandrea du projet Siri. Ce vice-président senior de l’apprentissage automatique et de la stratégie IA dirigeait le développement depuis le début. Son remplacement par Mike Rockwell, ancien responsable du Vision Pro, sonne comme un aveu d’échec.

Mike Rockwell

Mike Rockwell apporte une expérience différente : celle de la gestion d’un projet complexe (Vision Pro) mené à terme malgré les difficultés techniques. Apple mise visiblement sur son expertise en management de projets technologiques ambitieux pour débloquer Siri.

Le pansement OpenAI

Face à ces retards, Apple s’appuie de plus en plus sur OpenAI. Quand Siri ne peut pas répondre, les questions sont redirigées vers ChatGPT.

Avec iOS 26, Image Playground utilise également ChatGPT pour générer des images plus réalistes.

Cette dépendance croissante interroge. Apple, qui prône l’intégration verticale et le contrôle total de ses technologies, se retrouve tributaire d’un partenaire externe pour ses fonctions IA les plus avancées. Un aveu de faiblesse pour une entreprise habituée à développer ses technologies en interne.

Le risque ? Que les utilisateurs s’habituent à ChatGPT et délaissent Siri définitivement. Pourquoi utiliser un assistant Apple défaillant quand ChatGPT fonctionne mieux ? Apple joue gros en tardant autant.

Les autres promesses IA d’Apple : diversion ou réel progrès ?

Pour compenser l’absence de Siri IA, Apple a multiplié les annonces mineures : accès développeur aux modèles de base, traduction en direct, améliorations Genmoji, intelligence visuelle étendue, Workout Buddy sur Apple Watch.

Ces fonctionnalités, bien qu’utiles, ressemblent davantage à du rattrapage qu’à de l’innovation. La traduction en direct existe déjà sur Google Translate, l’intelligence visuelle ressemble à Google Lens, les améliorations Genmoji restent anecdotiques.

Apple semble disperser ses efforts sur de nombreuses micro-fonctionnalités plutôt que de concentrer ses ressources sur la révolution Siri promise. Une stratégie qui peut masquer temporairement les retards, mais qui ne résout pas le problème de fond.

Et Apple promet maintenant Siri IA pour 2026, mais cette nouvelle échéance est-elle plus crédible ? On reste sceptique.

D’abord, c’est déjà le troisième report. Apple avait promis 2024, puis 2025, maintenant 2026. Cette série de retards interroge sur la capacité réelle d’Apple à livrer cette technologie.

Ensuite, la concurrence n’attend pas. D’ici 2026, OpenAI, Google et Anthropic auront probablement sorti plusieurs générations d’IA plus avancées. Apple ne rattrape pas son retard, il s’enfonce davantage.

L’enjeu stratégique pour Apple

Au-delà de l’aspect technologique, Siri IA représente un enjeu stratégique pour Apple. L’assistant vocal est la porte d’entrée vers l’écosystème Apple, le point de contact quotidien avec les utilisateurs.

Si Siri reste médiocre pendant que ChatGPT excelle, les utilisateurs pourraient progressivement délaisser l’écosystème Apple. Pourquoi acheter un iPhone si son assistant est moins bon que la concurrence ? Cette question devient cruciale à mesure que l’IA s’impose dans nos usages.

Apple mise tout sur l’intégration écosystème et la confidentialité pour se différencier. Mais si la technologie de base ne suit pas, ces avantages deviennent secondaires. Les utilisateurs privilégient l’efficacité à la philosophie.