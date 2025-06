Voici visionOS 26, PlayStation sauve Apple Vision Pro : l’aveu d’échec des gestes ?

visionOS 26 enrichit Apple Vision Pro avec des widgets intégrés à l’espace utilisateur et l’arrivée des manettes PlayStation VR2 pour le gaming. Apple mise sur la personnalisation spatiale et les expériences partagées.

Pendant la WWDC 2025, Apple a dévoilé visionOS 26, une mise à jour conséquente pour Apple Vision Pro qui transforme l’interaction spatiale avec des widgets ancrés dans l’espace utilisateur et l’arrivée de manettes PlayStation VR2. Cette version mise sur l’immersion et la collaboration, tout en étoffant les capacités gaming du casque.

La principale nouveauté est la spatialisation des widgets, qui deviennent des éléments permanents de l’environnement virtuel de l’utilisateur. Apple enrichit également les Personas avec un rendu plus réaliste et introduit des « scènes spatiales » alimentées par l’IA générative.

Widgets spatiaux : personnaliser son espace virtuel

visionOS 26 transforme les widgets traditionnels en éléments spatiaux qui s’intègrent dans l’espace de l’utilisateur. Ces widgets réapparaissent automatiquement à chaque utilisation du Vision Pro, créant un environnement virtuel personnalisé et persistant.

Les nouveaux widgets incluent des panoramas, des photos spatiales de souvenirs, des horloges aux designs distinctifs et un accès rapide aux playlists Apple Music. Chaque widget est personnalisable avec des options de largeur de cadre, couleur et profondeur pour s’adapter aux préférences esthétiques.

Une app Widgets dédiée facilite la découverte, incluant ceux des applications iOS et iPadOS compatibles. Les développeurs peuvent créer leurs propres widgets via WidgetKit, étendant les possibilités de personnalisation spatiale.

Expériences partagées et Personas améliorées

isionOS 26 permet aux utilisateurs de Vision Pro présents dans la même pièce de partager des expériences spatiales. Ils peuvent regarder ensemble un film en 3D, jouer à des jeux spatiaux ou collaborer sur des projets, avec possibilité d’ajouter des participants distants via FaceTime.

Dassault Systèmes exploite cette fonctionnalité dans leur app 3DLive pour la visualisation de designs 3D en équipe, mélangeant présence physique et distante.

Les Personas bénéficient d’améliorations grâce à un rendu volumétrique et l’apprentissage automatique. Ils gagnent en expressivité et netteté, avec une vue de profil complète et une précision accrue des cheveux, cils et teint.

Le processus de création reste instantané, mais s’enrichit d’options de prévisualisation spatiale et d’un choix parmi plus de 1000 variations de lunettes pour une personnalisation poussée.

Scènes spatiales : l’IA générative au service de l’immersion

visionOS 26 introduit les « scènes spatiales », utilisant un algorithme d’IA générative et la profondeur computationnelle pour créer des perspectives multiples à partir de photos. Les utilisateurs peuvent littéralement se pencher et regarder autour des images pour une expérience immersive inédite.

Ces scènes spatiales sont visibles dans Photos, l’app Spatial Gallery et Safari. L’API Spatial Scene permet aux développeurs d’intégrer cette technologie dans leurs applications, comme le fait Zillow avec son app Immersive pour la visite immobilière.

Gaming : PlayStation VR2 compatible

visionOS 26 apporte la compatibilité avec les manettes PlayStation VR2 Sense, offrant un suivi de mouvement haute performance en 6 degrés de liberté, détection tactile des doigts et support de vibration. Cette intégration ouvre de nouvelles possibilités de gameplay pour les développeurs.

Cette addition répond à une attente forte de la communauté gaming sur Vision Pro, qui réclamait des contrôles plus précis que les gestes seuls pour certains types de jeux immersifs.

Navigation et fonctionnalités pratiques

La fonction « Look to Scroll » permet de naviguer dans les apps et sites web uniquement avec les yeux. Les utilisateurs peuvent personnaliser la vitesse de défilement, et les développeurs peuvent intégrer cette capacité dans leurs applications visionOS.

Cette fonctionnalité exploite naturellement le système de suivi oculaire déjà présent pour la navigation gestuelle, étendant les possibilités d’interaction sans les mains.

Le Centre de contrôle adopte une nouvelle organisation avec Utilisateur invité, Focus, Mode voyage et autres fonctions regroupées dans une vue unifiée. Cette centralisation facilite la gestion de la musique, des réglages d’Environnement et de la connexion à Mac Virtual Display.

Contenu immersif étendu

visionOS 26 prend en charge nativement la lecture de contenus 180°, 360° et grand champ de vision des caméras Insta360, GoPro et Canon. Cette compatibilité permet de visualiser les séquences d’action 2D dans leur format d’origine immersif.

Les développeurs peuvent intégrer cette capacité de lecture dans leurs applications et sites web pour des expériences de contenu enrichies.

Safari gagne une navigation spatiale qui transforme les articles, masque les distractions et révèle des scènes spatiales pendant le défilement. Les développeurs web peuvent intégrer des modèles 3D directement dans les pages, permettant d’acheter et naviguer avec profondeur et dimension.

Fonctionnalités entreprise et accessibilité

visionOS 26 introduit des capacités entreprise comme le partage d’appareils en équipe, facilitant la gestion d’un pool de Vision Pro partagés. Les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs données oculaires, gestuelles, prescription et paramètres d’accessibilité sur iPhone iOS 26 pour les transférer sur un autre Vision Pro.

L’API Protected Content garantit que seules les personnes autorisées accèdent aux documents confidentiels, empêchant copie, captures d’écran et partage d’écran.

visionOS 26 supporte Logitech Muse, un accessoire spatial dédié au Vision Pro qui permet une saisie précise et de nouvelles interactions avec les applications de collaboration comme Spatial Analogue.

Autres nouveautés

Davantage de fonctionnalités Apple Intelligence arrivent sur Vision Pro, incluant des mises à jour d’Image Playground. Le support s’étend enfin en français, en plus de l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen et l’espagnol, et l’anglais dans plusieurs régions.

Les utilisateurs peuvent déverrouiller leur iPhone tout en portant le Vision Pro, même en immersion totale dans un Environnement. visionOS 26 supporte aussi le relais d’appels depuis l’iPhone pour répondre directement via le casque.

La vue d’accueil supporte maintenant les dossiers, permettant de réorganiser et regrouper les applications pour une meilleure organisation spatiale.

Disponibilité

visionOS 26 sera disponible cet automne avec une version développeur accessible dès maintenant. Les fonctionnalités Apple Intelligence nécessitent un Vision Pro avec Apple Intelligence activé et Siri configuré dans une langue prise en charge.

Cette mise à jour positionne le Vision Pro comme une plateforme de spatial computing plus mature, avec des outils de personnalisation avancés et une ouverture gaming significative via la compatibilité PlayStation VR2.