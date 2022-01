PS VR2, Sense Controller, jeu exclusif : Sony dévoile les caractéristiques de la VR sur PS5

Pour fêter la bonne année, Sony a décidé de dévoiler davantage d'informations sur son casque de VR à commencer par son nom : le PlayStation VR2.

Le PlayStation VR2 est l’une de nos nouveautés les plus attendues de 2022 et il n’aura pas fallu attendre longtemps pour avoir de nouvelles informations. PlayStation a décidé de marquer l’année sous le signe de la réalité virtuelle en annonçant les caractéristiques de son casque, ainsi qu’un premier jeu exclusif à haut budget.

PlayStation VR2 et VR2 Sense Controller : les caractéristiques

Sony confirme la plupart des rumeurs qui entouraient son nouveau casque de réalité virtuelle. Cela donne un casque qui semble être à la pointe de la technologie. On parle en effet d’un suivi des yeux (Eye Tracking) ainsi que d’un rendu foveated, permettant d’augmenter la fidélité graphique en concentrant la puissance de calcul sur le centre de votre regard. Évidemment, le PS VR2 pourra mettre à contribution la technologie Tempest 3D Audio de la PS5 pour augmenter l’immersion avec un son environnant très crédible.

Écran OLED 2000 x 2040 par oeil à 90 ou 120 Hz avec rendu fovéal, support du HDR et 110 degrés de champ de vision.

Tracking inside-out avec 4 caméras : pas besoin d’une caméra pour le suivi des mouvements Connexion avec la PS5 par USB-C

Microphone intégré

Sortie jack 3,5 mm pour le son

Vibration intégrée au casque

Suivi du regard

Comme Sony l’avait annoncé, le PS VR2 ne sera pas un casque sans-fil. Il faudra connecter l’appareil par un câble USB-C avec la PS5. En revanche, le nombre de technologies intégrées promet une très riche immersion à l’image de ce que le fabricant a déjà pu proposer en 2D avec la PS5.

Le premier PlayStation VR devait se contenter de manettes PS Move recyclées, mais le PS VR2 aura le droit à du sur mesure : les PlayStation VR2 Sense Controllers. Ils héritent des technologies de la manette DualSense pour là encore augmenter l’immersion du joueur.

Vibration haptique avec un moteur par manette

Gachettes L2 et R2 à retour de force

Un stick, deux boutons d’action(Croix/Rond et Triangle/Carré), deux boutons système (PS et Option/Create), et deux boutons arrière (L1,L2 / R1,R2) par manette

Recharge par USB-C

Connexion Bluetooth 5.1

Batterie intégrée

Que ce soit avec les manettes ou les caractéristiques annoncées du casque, Sony se place à la pointe du marché de la VR. La définition par œil est notamment très élevée, ainsi que le taux de rafraichissement. La puissance de la PS5 bien supérieure à ce que pouvait faire la PS4 devrait aussi permettre de repousser les limites que l’on connaissait en VR. Mais le plus important, c’est bien évidemment les jeux. Sony en profite pour en dévoiler un premier.

Horizon Call of the Mountain : le futuroscope dans le salon

En attendant la sortie de Horizon Forbidden West, le prochain épisode de la série Horizon prévu sur PS5 pour le 18 février 2022, Sony dévoile un épisode spin-off de la série pour le PS VR2 : Horizon Call of the Mountain. Au travers d’une vidéo, on peut même découvrir les premières images du jeu réalisé sur mesure pour le casque de la PS5. Ça se voit, le jeu semble se dérouler sur des rails et vouloir en mettre plein les yeux.

Le titre est développé par le studio Firesprite, racheté par Sony en 2021 pour alimenter son catalogue en réalité virtuelle, et chapeauté par Guerrilla Game, le studio responsable de la série. Cela laisse imaginer que Sony pourrait à l’avenir développer des titres dérivés de ses licences cultes sur le PS VR2. En attendant, cette première expérimentation aura le rôle de tirer au maximum sur toutes les caractéristiques du PS VR2 pour en faire une démo technologique.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Design, prix et date de sortie encore inconnus

Sony continue d’égrainer les informations sur sa stratégie en VR, notamment pour intéresser les développeurs. Il manque toutefois plusieurs informations cruciales à commencer par le design du PS VR2, mais aussi la date de sortie du casque et son prix.

Le PlayStation VR de première génération avait été lancé à 400 euros pour la PS4. On imagine mal Sony réussi à prendre un tarif aussi agressif pour un casque qui réalise une si grande montée en gamme. Misons plutôt sur un prix de lancement à 499 euros, le même que celui de la PS5.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.