Pourquoi Stellar Blade est déjà le plus gros succès d’un jeu solo PlayStation sur PC

Le jeu d’action coréen Stellar Blade cartonne déjà sur Steam, devant l’un des portages PlayStation les plus populaires sur PC. Un succès qui devrait conforter Sony dans sa stratégie commerciale, mais qui s’explique aussi par la portée d’un jeu comme Stellar Blade.

C’est ce jeudi 12 juin que les joueurs PC ont pu acheter Stellar Balde sur Steam et l’Epic Games Store. Le jeu d’action coréen du studio Shift Up était très attendu, si bien que le jeu atteint déjà des records pour un jeu solo édité par PlayStation sur PC. Il semble que Sony ait eu raison de sortir le jeu moins d’un an et demi après son arrivée sur PS5.

Selon les statistiques du site SteamDB, le jeu aurait déjà réuni près de 100 000 joueurs en simultanée, soit le 2e, le deuxième titre édité par Sony le plus populaire à sa sortie après Helldivers 2 et ses 119 000 joueurs.

Stellar Blade dépasse donc de loin les autres expériences solo PlayStation sur PC, à savoir God of War, Horizon Zero Dawn ou encore Days Hone. Et plusieurs raisons peuvent expliquer un tel succès.

Un jeu disponible dans tous les pays au lancement

Nous évoquions en mai l’indisponibilité de Stellar Blade dans plus de 130 pays, alors que le jeu n’exige pourtant pas la connexion à un compte PSN. Après la fronde des joueurs, Sony a fini par rectifier la situation, relançant ainsi les pré-commandes pour de nombreux pays.

Le jeu a dépassé les 100 000 joueurs en simultané le jour de sa sortie // Source : SteamDB

Ce ne fut malheureusement pas le cas pour les autres portages PC des jeux PlayStation, même si Sony est ensuite revenu sur cette obligation en janvier dernier.

Le support des mods pour son héroïne

Le studio Shift Up a beaucoup exploité la plastique irréaliste de son héroïne Eve dans la communication de Stellar Blade, en faisant l’un des arguments principaux de vente. Le jeu a été au cœur d’une polémique avant son lancement sur PS5 alors que certains appelaient à une censure dans certains pays. Le succès du jeu aurait même poussé les développeurs d’un autre action RPG, chinois cette fois, à rendre leur héroïne plus sexy.

Alors que Stellar Blade permet d’acquérir des costumes plus ou moins suggestifs pour Eve dans sa version PS5, la version PC apporte le support très attendu des mods. Les joueurs pourront alors appliquer des skins (ou non) pour sexualiser encore plus l’héroïne du jeu, une pratique standard dans la communauté du modding PC depuis des décennies.

Une démo pour convaincre les joueurs des performances

Shift Up a eu la très bonne idée de sortir une démo pour Stellar Blade sur Steam le 30 mai dernier, l’occasion pour les joueurs PC de tester la proposition de gameplay, mais aussi les performances du jeu.

Il faut dire que la proposition graphique reste somme toute assez légère, même si maitrisée. Stellar Blade tourne sur l’Unreal Engine 4 et n’intègre aucune technologie très gourmande comme l’lillumination global et le ray tracing. La fluidité reste donc un pré-requis pour aborder son système de combat nerveux basé notamment sur la réactivité des joueurs pour effectuer des parades, à l’instar de Sekiro ou Clair Obscur : Expedition 33.

Une franchise asiatique

À l’instar de Black Myth Wukong, Stellar Blade est une franchise asiatique qui rayonne dans le monde entier depuis sa sortie sur PS5. Les joueurs chinois et japonais sont notamment très équipés en matériel PC, les jeux service étant légion sur ces différents territoires.

L’arrivée de Stellar Blade sur PC attire donc un public plus large qu’un jeu purement occidental comme Spider-Man, malgré l’attrait du personnage Marvel.

Le jeu ayant déjà reçu plus de 2500 évaluations, dont 96% positives, il semblerait que son succès soit autant commercial que d’estime. Et que cela conforte Sony dans une stratégie PC toujours plus payante pour ses exclusivités.