Après la PlayStation 5, c’est au tour de PlayStation Plus de voir ses prix grimper dans plus de 25 pays. L’Europe bientôt touchée ?

C’était à craindre. Sony a annoncé une hausse du prix des abonnements à son service PS+, mais ce sont surtout des pays d’Asie et d’Amérique latine qui sont touchés pour le moment. Cette hausse est tout de même à craindre pour les joueurs européens et américains qui pourraient être impactés.

Source : PlayStation

Dans la foulée d’une augmentation des tarifs des consoles PS5, Sony s’apprêterait-il à annoncer une hausse des prix du PS+ en France ? Le 16 avril, elle a déjà eu lieu dans plus d’une vingtaine de pays d’Asie et d’Amérique latine, ainsi qu’au Canada et en Australie. Les États-Unis et l’Europe sont pour le moment épargnés, mais nous ne sommes pas non plus à l’abri au vu « contexte économique difficile » invoqué par Sony.

L’Europe et les États-Unis épargnés… pour le moment

Dans un communiqué publié sur PlayStation Blog, Sony annonce « ajuster les prix locaux du PlayStation Plus » en raison de l’état du marché mondial. Pour les abonnés actuels, la hausse prendra effet à la prochaine facturation ou au plus tard le 24 juin prochain. Quand bien même ce sont essentiellement en Amérique latine et en Asie qu’ont eu lieu ces augmentations, elles pourraient préluder une tendance mondiale. La France pourrait à nouveau en faire les frais, un an et demi après la dernière hausse qui avait laissé un goût amer.

Si celle-ci venait à survenir en Europe, la facture pourrait être salée. Voici quelques exemples sur les souscriptions annuelles :

Canada PS+ Essential = 94,99 dollars/an à 109,99 dollars/an PS+ Extra = 154,99 dollars/an à 189,99 dollars/an PS+ Premium = 189,99 dollars/an à 224,99 dollars/an

Australie PS+ Essential = 95,95 dollars/an à 102,95 dollars/an PS+ Extra = 169,95 dollars/an à 187,95 dollars/an PS+ Premium = 196,95 dollars/an à 214,95 dollars/an

Afrique du sud PS+ Essential = 949 rands/an à 1 109 rands/an PS+ Extra = 1 609 rands/an à 1 869 rands/an PS+ Premium = 1 879 rands/an à 2 199 rands/an



À combien s’élèverait une augmentation en France ?

En France, l’abonnement annuel au PS+ Essential s’établit à 71,99 euros, il est de 125,99 euros pour le PS+ Extra et de 151,99 euros pour le PS+ Premium. Si rien n’est officiel concernant une éventuelle hausse, on peut toujours établir des hypothèses.

Nous avons demandé à Perplexity de lire l’avenir, rien que ça ! En s’appuyant sur les hausses du 16 avril, voici combien coûterait le PS Plus si la France était touchée selon l’IA :

PS+ Essential = entre 78 et 82 euros/an (contre 71,99)

(contre 71,99) PS+ Extra = entre 145 et 152 euros/an (contre 125,99)

(contre 125,99) PS+ Premium = entre 172 et 175 euros/an (contre 151,99)

À vos porte-monnaies !

