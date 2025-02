PS Plus en mars 2025 : Quatre mois après sa sortie, Dragon Age The Veilguard est gratuit pour tous les abonnés !

Nous sommes le dernier mercredi du mois, ce qui signifie que la plateforme PlayStation Plus dévoile aujourd’hui son catalogue de jeux gratuits pour mars. Et une bonne surprise se trouve dans le lot : le dernier jeu Dragon Age sorti il y a seulement quelques mois.

Trois jeux gratuits pour trois fois plus de plaisir. Les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium pourront profiter dans quelques jours d’un ensemble de titres téléchargeables gratuitement. Au programme : bataille contre des dieux corrompus, courses supersoniques dans un parc d’attractions et une anthologie de grands classiques de Konami.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Les jeux offerts sur PlayStation Plus en mars 2025

Ce mois-ci, la plateforme PlayStation Plus offre à ses abonnés un jeu relativement récent, il s’agit de Dragon Age : The Veilguard. Parfait pour (re)découvrir cette licence de BioWare.

Dragon Age : The Veilguard (PS5)

Sonic Colors : Ultimate (PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection (PS4, PS5)

Ces jeux seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés PlayStation Plus du 4 au 31 mars.

Dragon Age : The Veilguard

Neuf ans après le volet Inquisition, la saga Dragon Age signe son grand retour après un développement difficile. L’attente valait-elle la peine ? À vous de voir. Si vous êtes un fan inconditionnel de Dragon Age, alors le jeu vous fera certainement un grand effet. Pour les autres, il s’agira d’un RPG sans réelle valeur ajoutée et au scénario qui s’essouffle rapidement. En revanche, on peut applaudir une direction artistique sublime, des personnages marquants et une bande-son somptueuse.

Score Metacritic : 82/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Sonic Colors : Ultimate

Dans cette aventure inédite, Sonic affronte une fois de plus le Dr. Eggman qui a construit un parc d’attractions interstellaire alimenté par des aliens asservis à sa volonté, les Wisps. Avec sa vitesse et les pouvoirs des Wisps, Sonic doit explorer les six zones du parc d’attractions et mettre un terme aux plans d’Eggman.

Score Metacritic : 74/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection

Dans cette compilation, on retrouve un pack des 13 jeux Tortues Ninja les plus populaires et signés Konami. Cette anthologie est également agrémentée de quelques fonctionnalités telles que le jeu en ligne, le co-op en local et la possibilité de sauvegarder à tout moment.

Score Metacritic : 79/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dernière chance pour les jeux offerts du mois précédent :

Les abonnés PlayStation Plus ont ainsi jusqu’au 3 mars pour ajouter les jeux offerts de février à leur ludothèque :

Payday 3 (PS5)

High on Life (PS4, PS5)

Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5)

Playstation App Télécharger gratuitement