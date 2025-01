PS Plus en février 2025 : Le jour de paye est arrivé ! Voici les 3 jeux braqu… offerts du mois

Février approche et Sony vient de dévoiler le trio de jeux qui seront proposés gratuitement aux abonnés PlayStation Plus. Au programme : des braquages spectaculaires, une aventure intergalactique et… Pac-Man.

Avec la pluie et le froid, un peu compliqué de profiter d’activités en plein air. Restent les activités indoor et si on a un abonnement PlayStation Plus, y a de quoi s’occuper avec les jeux offerts chaque mois. En février, vous pourrez notamment planifier minutieusement des braquages explosifs dans ce célèbre jeu co-op.

Les jeux offerts sur PlayStation Plus en février 2025

Pas de jeu AAA dans cette sélection, il faut passer aux abonnements Extra et Premium pour cela. Mais Payday 3 promet de vous occuper un sacré bout de temps.

Payday 3 (PS5)

High on Life (PS4, PS5)

Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5)

Ces jeux seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés PlayStation Plus du 4 février au 3 mars.

Payday 3

FPS populaire centré autour des braquages en co-op, Payday 3 est le dernier volet de cette licence de Starbreeze Studios. Malgré des démarrages difficiles, ce jeu semble connaître un léger regain de popularité, notamment depuis les mises à jour anniversaire. Bourrin ou malin, c’est à vous de choisir la méthode de braquage dans près d’une dizaine de missions.

Score Metacritic : 61/100

High on Life

Un cartel extraterrestre, une drogue fabriquée à partir d’êtres humains, un chasseur de primes intergalactique et des armes un peu trop… bavardes. C’est la formule délirante de High on Life, un FPS développé par les studios américains de Squanch Games mais surtout imaginé par Justin Roiland, l’un des créateurs de Rick et Morty. La garantie d’un jeu bien barré en somme !

Score Metacritic : 69/100

Pac-Man World Re-Pac

Un jeu Pac-Man, mais de plateforme et d’aventure comme s’il s’agissait d’un Mario. Remake du jeu Pac-Man World sorti en 1999, ce jeu nous fait profiter du monde de Pac-Man avec des graphismes améliorés et une interface mise à jour. Dans cette aventure, la célèbre bille jaune part à la rescousse de sa famille et de ses amis, enlevés par ses ennemis de toujours, les fantômes.

Score Metacritic : 71/100

Dernière chance pour les jeux offerts du mois de janvier :

Les abonnés PlayStation Plus ont ainsi jusqu’au 3 février pour ajouter les jeux offerts de janvier à leur catalogue :

Suicide Squad : Kill the Justice League (PS5)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (PS4)

The Stanley Parable : Ultra Deluxe (PS4, PS5)

