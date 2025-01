PS Plus Extra et Premium en janvier 2025 : quand début d’année rime avec fin du monde avec l’excellent God of War Ragnarök

Pour démarrer l’année sur le PlayStation Plus, on pouvait faire difficilement mieux ! Le catalogue du service de Sony nous envoie du lourd avec ce jeu qui a failli être le GOTY 2022 : God of War Ragnarök !

Voici les premiers ajouts de l’année pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, et ils ne sont pas des moindres ! Que ce soit un périple mythologique à l’aube de la fin du monde dans God of War Ragnarök ou dans les ténèbres du crime organisé à Osaka dans Like a Dragon Gaiden, on en aura pour notre argent !

Les sorties PS Plus Extra et Premium en janvier 2025

God of War Ragnarök (PS4, PS5)

Finaliste du GOTY 2022 face à Elden Ring, God of War Ragnarök est la suite directe du volet sorti en 2018. Trois ans se sont écoulés depuis la mort de Baldur et Midgard est plongé dans un hiver sans fin. Un signe annonciateur du Ragnarök, la fin du monde. Kratos et Atreus se préparent à faire face à la bataille inéluctable qui approche à grands pas, mais que choisir entre leur sécurité et celle des Neuf Royaumes ?

Score Metacritic : 94/100

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

Yakuza de renom, Kazuma Kiryu se fait passer pour mort afin de protéger sa famille. Pendant plus de deux ans, Kazuma vit, anonyme, dans un temple bouddhiste appartenant à la faction Daidoji, jusqu’à ce que son passé le rattrape.

Score Metacritic : 78/100

Medievil II (Premium – PS4, PS5)

Sir Daniel Fortesque, encore de retour parmi les vivants. Mais cette fois, le chevalier défunt élevé au rang de héros est ressuscité dans le Londres de la Révolution industrielle. Sa crypte se situe désormais sous le Grand Musée de Londres et un industriel versé dans l’occultisme s’amuse à réveiller les morts aux quatre coins du pays.

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Atlas Fallen : Reign of Sand (PS5)

SD Gundam Battle Alliance (PS4, PS5)

Sayonara Wild Hearts (PS4)

ANNO : Mutationem (PS4, PS5)

Orcs Must Die ! 3 (PS4, PS5)

Citizen Sleeper (PS4, PS5)

Poker Club (PS4)

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Vous remarquerez qu’aucun ajout n’est prévu ce mois-ci sur le PS VR2.

Indiana Jones et le Sceptre des rois (PS4, PS5)

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra/Premium en janvier 2025

Malheureusement, grosses arrivées riment avec gros départs. Une douzaine de jeux quittent le service le 21 janvier et il y a pas mal de gros titres dans le lot :

Resident Evil 2

Hardspace : Shipbreaker

Just Cause 3

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Dragon Ball FighterZ

Life is Strange – Before the Storm

Life is Strange

Just Cause 4 : Reloaded

Just Cause 4

Pure Hold’em World Poker Championship

