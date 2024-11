PS Plus Extra et Premium en novembre 2024 : un monument du jeu vidéo fait son grand retour sur PS4 et PS5

Des braquages spectaculaires de Los Santos à la marche des vampires de Legacy of Kain, il n’y a qu’un pas ! Voici le riche catalogue de nouvelles sorties prévues pour les abonnés Extra et Premium du PlayStation Plus.

Sorti il y a bientôt 11 ans, Grand Theft Auto V est un jeu qui aura marqué toute une génération pour cette liberté presque absolue proposée aux joueurs. Dès le 19 novembre, ce jeu sera de retour pour les abonnés Extra et Premium du PlayStation Plus, et ce n’est pas la seule pépite de prévue !

Les sorties PS Plus Extra et Premium en novembre 2024

Grand Theft Auto V (PS4, PS5)

Dans un morceau de Californie du Sud où se regroupent les criminels sans pitié, les agents corrompus, les psychopathes et les laissés-pour-compte du rêve américain, Michael, un braqueur repenti, sort de sa retraite lorsqu’il doit de l’argent à un puissant narcotrafiquant. Dans une série de braquages aussi spectaculaires que dangereux, il fera équipe avec Franklin, un jeune gangster du ghetto de Los Santos, et Trevor, ancien pilote et complice de Michael dans un casse qui a mal tourné.

Score Metacritic : 97/100

Like a Dragon : Ishin ! (PS4, PS5)

Spin-off de la série de jeux Like a Dragon (ou Yakuza), Like a Dragon : Ishin ! se déroule plus de 100 ans avant l’époque moderne, à la fin du shogunat Tokugawa. Dans cette période chaotique où les conflits entre factions et les assassinats sont légion, Ryoma Sakamoto, un samouraï sans maître, se voit accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis. Afin de laver son honneur, il prend le nom de Hajime Saito et intègre le Shinsengumi, la police du shogunat.

Score Metacritic : 81/100

Blood Omen : Legacy of Kain (Premium – PS4, PS5)

À l’origine de la saga Soul Reaver, Blood Omen : Legacy of Kain est l’un des jeux PlayStation qui a marqué la fin des années 1990 pour son scénario épique et violent dans un cadre dark fantasy. Au royaume de Nosgoth où se trouvent les neuf piliers garants de l’équilibre du monde, Kain, un jeune noble, est assassiné par des brigands. Le gardien d’un des piliers lui propose alors de se venger en le ressuscitant dans le corps d’un vampire, sans que Kain ne se doute du complot devant anéantir Nosgoth.

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Dying Light 2 : Stay Human – PS4, PS5

MotoGP 24 – PS4, PS5

(Extension) The Sims 4 : Îles paradisiaques – PS4

Digimon Survive – PS4

Overcooked ! All You Can Eat – PS4, PS5

Stick Fight : The Game – PS4

Clash : Artifacts of Chaos – PS4, PS5

Killer Frequency – PS4, PS5

Hungry Shark World – PS4

Chivalry 2 – PS4, PS5

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Synapse – PS VR2

Blood Omen 2 – PS4, PS5

Resistance : Fall of Men

Resistance 2

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra/Premium en novembre 2024

Malheureusement, plusieurs gros titres quittent également le service à compter du 19 novembre 2024. Voici la liste :

Blasphemous

Chorus

Dragon’s Dogma : Dark Arisen

Eiyuden Chronicle : Rising

Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edition

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts : Melody of Memory

Klonoa – Phantasy Reverie Series

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On

Moving Out

Overcooked ! 2

Red Dead Redemption 2

Superliminal

Teardown

The Sims 4 : Vie citadine

What Remains of Edith Finch

