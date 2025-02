PS Plus Extra et Premium en février 2025 : on décolle vers les confins de la galaxie dans Star Wars Jedi Survivor

Après un State of Play riche en annonces, voici les jeux disponibles pour les abonnés Extra et Premium du PlayStation Plus. Au programme : un périple aux confins de la galaxie, des batailles médiévales à n’en plus finir et des matchs de tennis avec les plus grands noms de la discipline.

Dévoilé en même temps que le State of Play, le catalogue PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium frappe fort avec Star Wars Jedi : Survivor mais aussi le fameux hack’n’slash médiéval Mordhau. On peut toutefois regretter un catalogue moins fourni que d’habitude et des titres moins marquants.

Les sorties PS Plus Extra et Premium en février 2025

Star Wars Jedi : Survivor (PS4, PS5)

Dans cette suite de Star Wars Jedi : Fallen Order qui se déroule cinq années plus tard, nous retrouvons Cal Kestis au cœur d’une galaxie qui sombre toujours plus dans les ténèbres de l’Empire. Constamment traqué, cerné par des menaces de toutes sortes, l’un des rares chevaliers Jedi encore en vie est accablé par son fardeau de survivant et se met en quête d’un sanctuaire pour les siens et tous ceux qui continuent de résister à l’Empire.

Score Metacritic : 85/100

TopSpin 2K25 (PS4, PS5)

Treize ans après le dernier volet, la franchise TopSpin a fait son grand retour l’année dernière avec un nouveau gameplay et des graphismes revus à la hausse. On retrouve ici les plus grandes compétitions de tennis dont les quatre grands chelems et les neuf Masters 1000. Et bien sûr, les stars de cette discipline : Serena Williams, Roger Federer, Carlos Alcaraz, Andy Murray ou encore Iga Swiatek.

Score Metacritic : 76/100

Mordhau (PS4, PS5)

Après une première sortie sur PC en 2019, ce hack’n’slash multijoueur du studio indépendant Triternion s’offre une arrivée sur le PlayStation Plus. Le principe reste le même à chaque partie, des équipes de plusieurs joueurs s’affrontent avec comme objectif le contrôle de plusieurs zones ou l’anéantissement total des adversaires. Le tout avec un bel arsenal médiéval à disposition : épée, masse, hache, lance, etc…

Score Metacritic : 81/100

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Lost Records : Bloom & Rage – Episode 1 (PS5)

SaGa Frontier Remastered (PS4)

Sommerville (PS4, PS5)

Tin Hearts (PS4, PS5)

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Patapon 3 (PS4, PS5)

Dropship : United Peace Force (PS4, PS5)

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra/Premium en février 2025

En février, ce sont huit jeux qui quittent le PS Plus Extra/Premium. Ces titres ne seront plus disponibles à compter du 18 février :

Tales of Arise

Tales of Zestria

Tales of Symphonia Remastered

Tales of Vesperia : Definitive Edition

The Outer Worlds – Spacer’s Choice Edition

Scarlet Nexus

Bulletstorm : Full Clip Edition

Outriders

