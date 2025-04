Blue Prince : c’est quoi ce nouveau « candidat au GOTY 2025 » qui sort bientôt sur Game Pass, PlayStation Plus et Steam ?

Il n’est pas encore sorti qu’il fait déjà l’unanimité. Blue Prince est un nouveau jeu d’énigmes dont la sortie est prévue le 10 avril prochain sur PlayStation, Xbox et PC mais certains de nos confrères l’ont déjà essayé et tous le qualifient d’addictif. Mais qu’est-ce qui explique cette fascination autour de Blue Prince ?

Blue Prince, ou « Comment un jeu m’a retourné le cerveau » écrit notre confrère de Numerama. Développé par le studio californien Dogubomb et édité par Raw Fury, ce jeu n’a pas l’air d’être uniquement la nouvelle pépite indé, il est même qualifié de « candidat au GOTY 2025 » par Shuhei Yoshida, l’un des fondateurs de Sony Interactive Entertainment. À deux jours de sa sortie, il récolte déjà les bonnes critiques et un beau 92/100 sur Metacritic.

Bienvenue au Mont Holly

Après le décès de son grand-oncle, Simon hérite d’un étrange manoir sur le mont Holly et dans lequel les pièces ont la fâcheuse habitude de changer de place. Un détail embêtant qui devient une vraie épine dans le pied quand on apprend que pour proprement toucher son héritage, Simon doit trouver la chambre 46… alors que le manoir n’en compte que 45.

Nous voilà ainsi plongé dans Blue Prince dont le synopsis nous donne déjà des migraines mais qui fait partie de ces jeux qui doivent être joués pour s’en faire réellement une idée. Mais anglophobes s’abstenir, la maîtrise de la langue de Shakespeare est recommandée étant donné que le jeu n’est pas traduit. Surtout, une affinité avec les jeux de casse-tête est presque obligatoire, ce n’est pas la peine d’y jouer si vous êtes du genre à défoncer les portes plutôt que de chercher la clé.

Une mécanique rogue-lite addictive

Riche, ingénieux et doté d’une mécanique rogue-lite addictive, c’est ce qui fait le sel de Blue Prince. Pour progresser au sein du manoir, Simon doit réaménager chaque pièce et devant chaque porte, trois plans de pièce sont proposés aléatoirement. Bien sûr, ces pièces ne doivent pas être choisies n’importe comment pour circuler dans la bâtisse et débloquer des éléments nécessaires à la progression.

Enfin, le joueur dispose de 50 mouvements par partie, une fois la limite atteinte, on repart à zéro mais avec les connaissances accumulées lors de la partie précédente. D’où la mécanique rogue-lite addictive, il faut forcément aller d’échec en échec pour réussir.

On doit à la fois se creuser les méninges mais aussi aller de surprise en surprise avec la construction aléatoire des pièces. Bref, Blue Prince promet autant d’instants de satisfaction que de frustration, un labyrinthe d’énigmes à graver dans les mémoires de celles et ceux qui s’y perdent.

Blue Prince sera disponible à partir du 10 avril 2025 sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S pour la somme de 29,99 euros.

