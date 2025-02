Le Game Pass vous coûtera bientôt (beaucoup) plus cher, mais pas en euros

Récemment, des utilisateurs du Game Pass ainsi que du programme Microsoft Rewards ont reçu un mail leur informant de l’augmentation à venir du prix de l’abonnement. Mais dans ce cas-ci, nous ne parlons pas d’euros mais de points de récompense. Satanée inflation !

Source : Microsoft

Saviez-vous qu’il est possible de payer son abonnement au Game Pass autrement qu’en euros ? Les membres du programme Microsoft Rewards peuvent régler leurs renouvellements d’abonnement avec des points de récompense, ceux-ci s’obtiennent en accomplissant des défis ou en effectuant des achats sur le Microsoft Store.

Mais mauvaise nouvelle : le prix du Game Pass en points de récompense va augmenter, et plutôt violemment.

Jusqu’à 42 % d’augmentation pour le Game Pass Ultimate

Dès le 20 avril prochain, le nombre de points de récompense pour renouveler son abonnement au Game Pass Core, au PC Game Pass et au Game Pass Ultimate va drastiquement augmenter. À cause de ce changement de coût, Microsoft annonce que les rachats automatiques expireront le 20 avril et que les abonnés devront y souscrire à nouveau manuellement avec le nouveau coût.

Les nouveaux tarifs n’ont pas encore été communiqués par les canaux officiels mais ils auraient leakés sur le Game Pass britannique nous fait remarquer PureXbox.

Voici les nouveaux tarifs mensuels qui devraient entrer en vigueur le 20 avril prochain, du moins pour les membres de niveau 2 au Royaume-Uni :

Game Pass Core : de 6 800 à 9 500 points (40 % de hausse)

(40 % de hausse) PC Game Pass : de 7 750 à 10 500 points (35 % de hausse)

(35 % de hausse) Game Pass Ultimate : de 12 000 à 17 000 points (42 % de hausse)

En France, un mois de PC Game Pass coûte 9 250 points de récompense et ça grimpe à 14 000 pour le Game Pass Ultimate. On imagine donc facilement un prix beaucoup plus important après la hausse. Une capture d’écran suggère même qu’il faudra bientôt débourser 20 000 points de récompense pour renouveler son abonnement Game Pass Ultimate.

Rassembler 14 000 points de récompense chaque mois est déjà compliqué, mais cela devient un énorme challenge d’en accumuler 20 000. Il est plus que probable que les adhérents Microsoft Rewards devront bientôt sortir la carte bancaire pour régler leur abonnement au Game Pass.

