Pas besoin de dépenser une fortune pour la 5G avec ce forfait 250 Go à moins de 8 €/mois

Syma Le Sept est un forfait mobile généreux avec 250 Go de données mobiles en 5G pour 7,99 euros par mois. C’est sans engagement, les appels, SMS et MMS sont illimités et il y a même quelques options rarement vues à ce prix.

Pour moins de 8 euros, difficile de trouver mieux en termes de forfait mobile. 250 Go de données mobiles en 5G sans engagement, pour le même prix actuellement Cdiscount Mobile et RED by SFR proposent 200 Go. Il y a même une enveloppe de 25 Go pour vos voyages à l’étranger, en tout cas dans l’Union européenne et les DOM. Alors si vous ne voulez pas payer trop cher et bénéficier d’une des meilleures propositions du marché en 5G, c’est la meilleure option, surtout qu’elle n’est qu’à 7,99 euros par mois.

Tout ce qu’il faut savoir sur Le Sept de Syma

250 Go de données mobiles en 5G, 25 Go à utiliser depuis l’UE/DOM

Sans engagement, vous pouvez partir quand vous voulez

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l’UE et les DOM

Si vous cherchez ce petit forfait, il est à retrouver sur le site de Syma Mobile. Dans la barre en haut, il faut bien choisir le forfait 5G à 7,99 euros par mois pour tomber sur Le Sept et souscrire.

250 Go de données mobiles pour être tranquille

Syma Mobile utilise le réseau SFR pour proposer une vaste couverture et un réseau de qualité, d’autant qu’il s’agit de la 5G. L’enveloppe est généreuse, avec 250 Go, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, du jeu au streaming en passant par le télétravail. Si vous voyagez dans l’Union européenne et dans les DOM, vous avez 25 Go à utiliser. Le top pour partir en vacances sans restrictions et sans risquer le hors forfait.

Il y a les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis les mêmes zones. Vous avez diverses options à activer, avec un coût supplémentaire, pour des appels internationaux. Vous pouvez aussi rajouter 5 ou 10 Go de data en cas de pépin, là aussi avec un petit surcoût. Bon, ces options ne sont pas très utiles et vous n’en aurez probablement pas besoin.

Un forfait sans engagement synonyme de liberté

L’un des atouts de ce forfait, c’est qu’il est sans engagement. C’est rare qu’aujourd’hui un forfait demande de s’engager, sauf chez les gros opérateurs et les forfaits professionnels. Là, en tant que particulier, vous pouvez partir quand vous voulez, donc si jamais il n’est plus adapté à vos besoins, vous changez de crèmerie à la volée.

Syma Mobile n’est peut-être pas le MVNO le plus connu, mais en se reposant sur le réseau SFR, il garantit une bonne qualité du réseau. Comme beaucoup de MVNO, le service client est peut-être le talon d’Achille de cette offre, mais avec un peu de chance, vous n’en aurez jamais besoin. Aussi, il n’est pas possible d’opter pour une e-SIM. Quelques petites concessions à faire pour profiter du Sept de Syma.

Au moment de changer de forfait, vous pouvez conserver votre numéro de mobile actuel. Une option pratique qui évite de nombreuses déconvenues et surtout très facile à mettre en place. Pour ça, il faut renseigner le numéro RIO qui s’obtient en composant gratuitement le 3179. Ainsi, le nouvel opérateur pourra transférer le numéro et résilier auprès de l’ancien.

