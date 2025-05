Cet opérateur propose un forfait 5G de 250 Go pour le prix d’un kebab par mois

Difficile de faire mieux : 250 Go en 5G pour 7,99 euros par mois, sans engagement. Cette offre de Lebara s’impose comme une rĂ©fĂ©rence pour les Ă©tudiants. C’est probablement l’offre parfaite pour rester connectĂ© sans surveiller sa consommation ni exploser son budget.

Alors que les grands opérateurs facturent les forfaits 5G de 200 Go et plus à plus de 25 euros par mois, Lebara prend tout le monde à revers avec une offre sans engagement à seulement 7,99 euros par mois pour 250 Go. Une formule agressive qui s’adresse d’abord aux étudiants, pour qui le combo budget restreint et consommation data intensive est une réalité quotidienne. Cette offre est mise en avant par notre comparateur de forfait mobile avec un rapport data-prix imbattable.

Ce forfait Lebara en bref :

250 Go de data en 5G sur le réseau de SFR

Appels et SMS illimités en France métropolitaine

7 Go de data depuis l’Europe et les DOM

Carte SIM gratuite

Ce forfait est actuellement proposé à 7,99 euros par mois sur le site de Lebara.

Pensé pour la vie étudiante

Ce forfait couvre sans souci les usages les plus gourmands : visioconférences, streaming en HD, jeux en ligne, cours en ligne, usage intensif des réseaux sociaux ou partage de connexion en bibliothèque. Avec 250 Go par mois, il permet de rester connecté en continu, sans stress.

Son tarif plancher offre un vrai soulagement aux étudiants qui jonglent avec un budget mensuel serré. À ce prix, aucune autre offre sur le marché ne propose une telle quantité de données. Par exemple, le forfait équivalent de SFR est affiché à 25,99 euros par mois.

Couverture solide en France, mais une limite claire à l’étranger

Ce forfait s’appuie sur le réseau de SFR, dont la couverture 5G est aujourd’hui l’une des plus denses en France, notamment dans les grandes villes étudiantes. Il garantit donc un débit confortable, même dans les amphithéâtres bondés ou les résidences universitaires.

Attention en revanche à l’usage à l’étranger : les 7 Go inclus en itinérance sont très limités pour un usage régulier. Pour un simple week-end en Europe, cela peut suffire à utiliser les applis de messagerie ou Google Maps. Mais pour un semestre Erasmus ou un long séjour hors de France, cette enveloppe devient rapidement insuffisante. Une solution complémentaire ou locale devra être envisagée.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

