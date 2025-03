C’est simple : aucun autre forfait 5G ne propose autant de Go à ce prix

En savoir plus

C’est sans doute l’un des forfaits les plus généreux du moment, proposé à un tarif particulièrement agressif. 350 Go pour moins de 14 euros, Lebara fait fort. À qui s’adresse une telle offre ? Quels sont ses éventuels points faibles ? Comment expliquer un tel rapport data6prix ? On fait le point dans cet article.