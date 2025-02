Vous cherchez le forfait 100 Go en 5G le plus économique du moment ? Il est ici !

Prixtel propose un forfait flexible incluant 100 à 140 Go de données en 5G à partir de 7,99 euros par mois. Sans engagement, idéal pour celles et ceux qui cherchent un forfait abordable et efficace.

Le forfait Oxygène de Prixtel se dĂ©marque de la concurrence par son approche flexible et son tarif imbattable. Compatible avec la 5G et ajustable selon votre consommation, il offre une enveloppe data allant de 100 Ă 140 Go par mois, avec des appels et SMS/MMS illimitĂ©s en France comme depuis l’Union europĂ©enne et les DOM. Sans engagement, ce forfait mobile s’adresse Ă ceux qui recherchent un forfait plus qu’honnĂŞte et adaptĂ©e aux besoins du quotidien.

Le forfait Oxygène de Prixtel, c’est quoi ?

Entre 100 et 140 Go d’internet mobile, selon votre consommation

15 Go utilisables en UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

En ce moment, Prixtel met Ă disposition un forfait 5G incluant 100 Go, sans engagement, pour seulement 7,99 euros par mois. C’est tout simplement le meilleur tarif pour une telle enveloppe compatible 5G actuellement, et bien sĂ»r, c’est sans engagement.

Ce qu’il est possible de faire avec 100 Go de 5G

Avec une enveloppe de 100 Go en 5G, les possibilités sont vastes. Cette quantité de données permet de regarder environ 200 heures de vidéos en streaming en qualité HD sur des plateformes comme Netflix ou YouTube.

Pour les amateurs de musique, cela correspond Ă près de 2 400 heures d’écoute sur des services comme Spotify ou Deezer. Et, sachant qu’il y a environ 700 heures dans un mois, vous ĂŞtes large. Les joueurs peuvent profiter pleinement des jeux en ligne avec une connexion rapide et stable : en moyenne, les jeux consomment entre 50 Mo et 100 Mo par heure, permettant jusqu’à 1 000 heures de jeu.

Vous pouvez Ă©galement tĂ©lĂ©charger plusieurs fichiers volumineux, comme des films ou des applications, sans craindre d’Ă©puiser rapidement votre forfait. Enfin, cette enveloppe est idĂ©ale pour une navigation intensive sur le web ou les rĂ©seaux sociaux, couvrant largement vos besoins quotidiens.

Une tarification flexible qui s’adapte à votre consommation

Ce forfait fonctionne sur un principe de flexibilité : le tarif s’ajuste chaque mois en fonction de la consommation de données. Si vous utilisez jusqu’à 100 Go, vous paierez 7,99 euros. Entre 100 et 120 Go, le tarif passe à 9,99 euros, et entre 120 et 140 Go, il atteint 11,99 euros. Chaque mois, votre consommation est réinitialisée, et vous repartez automatiquement sur le palier de base à 7,99 euro.

De plus, avec les 15 Go de roaming inclus dans l’offre, vous pouvez continuer Ă naviguer sur Internet, utiliser vos applications, consulter vos e-mails et rester actif sur les rĂ©seaux sociaux lors de vos dĂ©placements en Europe et dans les DOM. Cette enveloppe data permet Ă©galement de regarder quelques heures de vidĂ©os, d’Ă©couter de la musique en streaming ou de passer des appels en visioconfĂ©rence de façon modĂ©rĂ©e.

Des options incluses gratuitement et le réseau de SFR en prime

Prixtel utilise le réseau de SFR, reconnu pour ses performances et élu numéro 1 de l’internet mobile en France par nPerf en 2024. Ce classement s’appuie sur des résultats exceptionnels en débit montant et en streaming vidéo. De plus, selon la carte interactive de l’Arcep, SFR couvre 99 % de la population française en 4G, garantissant ainsi une connexion stable et performante sur la quasi-totalité du territoire.

Ce forfait inclut également des options pratiques et gratuites, comme le blocage des numéros surtaxés pour éviter les frais imprévus. Les utilisateurs d’iPhone pourront profiter de la messagerie vocale visuelle, qui simplifie l’accès aux messages. Par ailleurs, les appels en WiFi (VoWiFi) et en 4G (VoLTE) sont pris en charge, assurant une qualité audio optimale même dans les zones où la couverture réseau est plus faible.

Pour changer de forfait mobile tout en conservant votre numéro, il vous suffit d’appeler gratuitement le 3179 depuis votre téléphone. Vous recevrez alors votre code RIO (Relevé d’Identité Opérateur) par un serveur vocal et par SMS. Ce code unique devra être transmis à votre nouvel opérateur pour assurer le transfert de votre numéro.

