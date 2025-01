Pourquoi c’est maintenant le bon moment de changer de forfait mobile ?

Après une année 2024 record en termes de promotions sur les forfaits mobiles, la guerre des prix que se livrent les opérateurs commence à s’essouffler et laisse entrevoir une tendance inverse pour l’année 2025.

Après une baisse historique des prix en 2024, un retournement en 2025 ? C’est ce que prévoit le comparateur Zone ADSL&Fibre dans les prochains mois et cette tendance aurait déjà pris forme en janvier. Bien que par rapport à l’année dernière, le prix moyen des forfaits mobiles reste relativement bas (-24 % selon Zone ADSL&Fibre, -35,6 % selon Ariase), aussi il est encore temps de faire de bonnes affaires dans le secteur.

Une hausse globale à venir sur les forfaits mobiles, et les box internet

Cette hausse concerne uniquement les forfaits mobiles, autant des opérateurs traditionnels que des MVNO. En janvier, le prix mensuel moyen d’un forfait mobile de 100 Go lissé sur trois ans atteint 13,87 euros alors qu’il était de 13,26 euros le mois dernier. Soit une augmentation de 4,6 %. Et cette tendance devrait s’accentuer dans les prochains mois selon Zone ADSL&Fibre :

Selon notre analyse, les opérateurs semblent avoir atteint un seuil plancher après une intense guerre des prix menée principalement par Bouygues et SFR, suivis de près par Orange et Free. […] Désormais, ayant attiré un grand nombre de nouveaux clients, ils semblent vouloir refermer la parenthèse des tarifs bas pour se concentrer davantage sur l’amélioration de la rentabilité de leur base d’abonnés. Benjamin Gervais, Fondateur de Zone ADSL&Fibre

En d’autres termes, les prix des forfaits mobiles ne peuvent plus baisser davantage et il faut s’attendre à un rebond dans les prochains mois. Du moins, pour les forfaits du milieu de gamme, Zone ADSL&Fibre s’appuyant sur les forfaits de 100 Go pour établir son baromètre et ses prédictions. Ariase, un autre comparateur qui établit son baromètre à partir du coût des forfaits de 20 Go, note une stabilisation des prix depuis quelques mois.

Baromètre du prix mensuel d’un forfait mobile de plus de 100 Go en France/© Zone ADSL&Fibre

En comparant les prix par opérateur, on remarque que la tendance reste inchangée avec les opérateurs virtuels qui proposent les meilleurs tarifs. Du côté des opérateurs traditionnels, c’est Free qui continue de proposer les tarifs les plus avantageux tandis qu’Orange est de loin le plus cher, justifiant ses prix par la qualité de son réseau et de ses services.

Prix moyen des forfaits mobiles (>100 Go) par opérateur en Janvier 2025/© Zone ADSL&Fibre

Enfin, même si ce n’est pas visible pour le moment, cette augmentation devrait également concerner le marché des box internet ajoute Julia Jimenez, directrice de la communication chez Zone ADSL&Fibre.

