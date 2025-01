Ce forfait mobile n’est pas soldé, mais c’est pourtant l’une des meilleures affaires du moment

Et si la nouvelle année était l’occasion de changer de forfait ? C’est ce que Bouygues Telecom semble vous inciter à faire avec son forfait B&You 100 Go bien achalandé.

Source : Frandroid

Si votre facture mobile dépasse les 30 ou 40 euros, il y a deux raisons : soit vous êtes un habitué du hors forfait, soit vous payez votre forfait bien trop cher. Dans un cas comme dans l’autre, l’offre que vous possédez actuellement n’est pas adaptée à vos besoins, et il est grand temps d’y remédier. Comment ? Tout simplement en changeant de forfait.

Chez B&You, par exemple, le forfait de 100 Go coûte seulement 10,99 euros par mois. Une aubaine sachant que la plupart des utilisateurs ne dépassent pas les 15 Go d’internet mobile chaque mois.

Trois bonnes raisons de choisir le forfait B&You 100 Go

Pourquoi choisir ce forfait, et pas un autre ? Une question tout à fait légitime lorsque l’on jette un œil sur les propositions de la concurrence, et qui tient en trois points. Pour commencer, ce forfait intègre tout ce que l’on peut attendre d’un bon forfait en 2025. Dans le détail, opter pour le B&You 100 Go permet de disposer, chaque mois :

des appels et SMS illimités depuis la France métropolitaine vers la France métropolitaine et les DOM ;

des appels et SMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine, l’Europe et les DOM ;

de 100 Go d’internet mobile, dont 25 Go à utiliser en Europe et dans les DOM

De quoi couvrir tous les besoins en matière de communication, et ce, quels que soient vos usages. Avec 100 Go par mois, vous pouvez, en effet, jouer en ligne, regarder des vidéos et naviguer sur internet sans risque de tomber en rade.

Source : Bouygues Telecom

Autre avantage : il s’agit d’un forfait 5G. Alors que de nombreux opérateurs ne proposent encore la 5G qu’en option sur leurs forfaits les moins chers, B&You vous permet d’accéder à ce qui se fait de mieux en matière d’internet mobile (si vous avez un terminal compatible évidemment) sans surcoût.

Le dernier point en faveur de ce forfait, enfin, reste son prix. Proposé à 10,99 euros par mois, il demeure l’un des forfaits 5G les plus avantageux disponibles actuellement. Un argument de choc, surtout à l’heure où les économies sont de mise.

Quels sont les avantages d’un forfait B&You ?

Choisir B&You, c’est avant tout opter pour un opérateur qui dispose d’un réseau de qualité. D’après les dernières données de l’ARCEP, l’opérateur couvre un peu plus de 96 % du territoire français métropolitain, ce qui correspond à 99 % de la population. Cette infrastructure étendue permet à ses abonnés de profiter d’un bon débit ascendant (17 Mb/s), et de performances très satisfaisantes en matière de navigation sur le web ou de visionnage de vidéos.

Côté 5G, Bouygues Telecom possède ce jour 12 852 antennes, dont 7 408 sites 3500 MHz. Des chiffres qui devraient augmenter cette année et les suivantes afin d’améliorer la couverture du territoire.

Enfin, B&You se démarque par la simplicité et la qualité de son service. Grâce à l’application Bouygues Telecom, vous pouvez piloter l’intégralité de votre forfait depuis cette dernière, et obtenir facilement de l’aide grâce à une assistance disponible 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. Côté pratique, l’opérateur vous propose d’opter pour une eSIM. Une bonne manière d’éviter les délais liés à l’envoi d’une SIM physique, et pouvoir ainsi profiter de votre forfait dès la souscription.

Pour profiter d’un forfait mobile aussi performant que peu cher, rien de bien compliqué. Il suffit de vous rendre sur le site de B&You et de sélectionner l’offre que nous venons de vous présenter. Le processus de souscription prend à peine quelques minutes.

Comme tous les opérateurs, B&You vous donne l’opportunité de conserver votre numéro de téléphone au moment de l’inscription. Une option très pratique qui évite bien évidemment d’avoir à retenir un nouveau numéro, mais qui permet aussi de se débarrasser de tout le processus de résiliation de votre ancien contrat, B&You s’en chargeant à votre place.

Pour profiter de ce service extrêmement pratique, il vous suffit de récupérer votre numéro RIO avec un simple appel au 3179, et à l’indiquer dans le formulaire ad hoc. Sachez enfin que le jour de la souscription, vous aurez à vous acquitter du prix de la SIM (ou de l’eSIM), soit 1 euro. Vous serez ensuite débité chaque mois du prix de votre nouveau forfait, soit 10,99 euros.