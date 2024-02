Saviez-vous que la Poste Mobile proposait des forfaits mobiles ? Voici les offres du moment chez cet opérateur virtuel sous le réseau mobile de Bouygues Telecom.

À l’origine de la Poste Mobile, il y avait Débitel. Créé en 1991, cet opérateur téléphonique a été d’abord racheté par Swisscom puis cédé à SFR en 2008. Ce dernier changea le nom de Débitel par Simpleo, puis Simplissime à cause d’un problème de nom. Finalement, SFR renomma Simplissime par la Poste Mobile suite à l’arrivée du groupe postale dans l’actionnariat.

La société est désormais détenue à 100% par Bouygues Telecom. Fin janvier 2014, La Poste Mobile a franchi la barre du million de clients et a lancé plusieurs offres 4G. En 2014, le forfait “Music” a été introduit, permettant l’accès illimité au catalogue de musique d’Universal Music. Via l’intermédiaire de SFR, la Poste Mobile est également devenu un opérateur internet.

Quels sont les forfaits mobiles proposés par la Poste Mobile en 2024 ?

La Poste Mobile a revu son offre (ainsi que son identité visuelle) en 2023 et propose aujourd’hui une sélection de trois forfaits couvrant les besoins de chaque type d’utilisateurs.

La Poste Mobile propose aussi des séries de forfaits adaptés aux séniors. Ces derniers proposent la réception d’un téléphone avec la carte SIM déjà intégrée et un guide de paramétrage complet.

Notez que l’opérateur propose également des forfaits qui s’accompagnent avec un smartphone comme chez les opérateurs classiques (Orange, Bouygues télécom, Free et SFR). Ces offres sont proposées avec un engagement de 12 à 24 mois et les smartphones proposés vont du premium à l’entrée de gammes chez Apple, Xiaomi, Samsung et Honor. Le forfait est proposé à prix préférentiel pendant 6 ou 12 mois avec le choix d’acheter le smartphone à prix coutant ou en quatre fois.

Puis-je obtenir une eSIM avec un forfait la Poste Mobile ?

La Poste Mobile ne propose pas pour le moment de souscrire à un forfait avec eSIM.

L’opérateur propose uniquement des cartes SIM classiques et il est nécessaire d’en attendre la livraison chez soi avant de profiter de son forfait. C’est un élément important à prendre en compte si vous comptiez vous procurer un forfait chez cet opérateur pour ce type d’utilisation. En revanche, il est toujours possible de se tourner vers d’autres opérateurs virtuels proposant la eSIM comme Prixtel, Coriolis ou YouPrice.

Comment puis-je contacter le service client de la Poste mobile ?

Pour contacter le service client de la Poste, plusieurs options s’offrent à vous.

Tout d’abord, le moyen le plus direct est de composer le numéro dédié au service client, le 904, depuis un numéro La Poste Mobile et au 0 805 305 009 depuis n’importe quelle ligne. Vous pouvez également opter pour le contact via le site officiel de La poste Mobile depuis votre espace client en remplissant le formulaire de contact.

Comment puis-je résilier un forfait chez la Poste Mobile ?

Si vous souhaitez résilier votre forfait mobile chez la Poste Mobile tout en conservant votre numéro de téléphone, la procédure est très simple grâce à la portabilité du numéro bien encadrée en France. Il faut d’abord sélectionner votre nouvel opérateur, le plus simple pour cela est de consulter notre comparateur de forfait, qui vous aidera à choisir la meilleure offre du moment.

Il faut ensuite prendre connaissance de son numéro RIO, le numéro d’identification unique qui permet à votre nouvel opérateur de récupérer le numéro de votre ligne. Pour cela, il suffit de composer le 3179, un numéro gratuit qui va vous indiquer votre numéro RIO ainsi que la durée d’engagement restante. Ces informations seront également envoyées par SMS une fois l’appel terminé.

Il ne reste plus qu’à souscrire à son nouvel abonnement, en indiquant au nouvel opérateur son numéro de téléphone mobile et son identifiant RIO. Il se chargera alors de la portabilité et de la résiliation de l’ancien abonnement, sans démarche supplémentaire de votre part.

