eSIM : quels sont les opérateurs et les forfaits compatibles ?

En 2023, l'eSIM serait-elle enfin devenue un véritable sujet ? Si on peut déjà statuer sur la fin programmée de la vénérable carte SIM, la démocratisation de l'eSIM reste encore trop timide en France malgré sa disponibilité chez la majorité des opérateurs. Voici la liste de ceux qui proposent l'eSIM avec leurs forfaits.

Avec la récente annonce des iPhone 15 et les rumeurs autour du probable abandon de l’emplacement SIM en Europe, on aurait pu penser que l’avenir de la vétuste carte SIM allait enfin être scellé par Apple. Fort heureusement, il n’en est rien pour les opérateurs, puisque les prochains iPhone seront bien distribués en Europe avec un compartiment pour carte SIM, tout en étant bien sûr compatibles avec la fameuse eSIM.

Pour les profanes, rappelons que cette technologie représente ni plus ni moins que la nouvelle génération de carte SIM. Le principe étant qu’elle est directement intégrée par le constructeur dans un smartphone, une tablette ou tout autre dispositif compatible, plus besoin donc de se rendre dans un magasin physique pour obtenir une carte SIM ni d’attendre qu’elle soit expédiée. Notez d’ailleurs qu’en théorie, les données de l’eSIM sont stockées de manière sécurisée, ce qui rend plus difficile la copie non autorisée et ainsi éviter le piratage.

En France, cette technologie a mis du temps à s’imposer, les opérateurs étant encore très attachés à la sacro-sainte carte SIM qui perdure encore aujourd’hui, mais pour encore combien de temps ? Elle est d’ailleurs parfois proposée plus chère dans un forfait.

Nous avons listé les opérateurs et les différents forfaits qui proposent l’eSIM dans leurs offres ou en option

Quels sont les opérateurs historiques qui proposent l’eSIM ?

Les forfaits eSIM chez Orange et Sosh

L’ensemble des forfaits mobiles 4G et 5G proposés par Orange et Sosh sont compatibles eSIM. De base, l’opérateur envoi une carte SIM dans le cadre de la souscription à un forfait, mais il est possible de la convertir en eSIM depuis l’application Orange et moi. Ou depuis l’application MySosh. Vous pouvez obtenir un forfait entièrement eSIM en sélectionnant la portabilité du numéro et en choisissant une carte eSIM Orange ou Sosh.

Dans le cas d’un forfait avec un nouveau numéro, cela vous coutera tout de même 10 euros en plus de la carte SIM pour la conversion, facturé sur la mensualité de votre forfait.

Si vous disposez déjà d’un forfait chez Orange ou chez Sosh, vous pouvez aussi convertir votre carte SIM en eSIM avec la même manipulation.

Les forfaits eSIM chez SFR et RED by SFR

Chez SFR et RED by SFR, tous les forfaits 4G et 5G sont aussi compatibles eSIM que ce soit pour une nouvelle souscription ou pour une conversion de carte SIM vers eSIM. Les frais de mise en service sont de 10 euros pour une carte SIM vers eSIM (commande d’une eSIM ou d’une eSIM vers carte SIM (commande une carte SIM). Vous pouvez effectuer la conversion depuis l’application SFR & Moi ou RED & Moi en fonction de l’opérateur.

Les forfaits eSIM chez Bouygues Télécom

L’eSIM est aussi disponibles pour tous les forfaits 4G et 5G chez Bouygues Télécom que ce soit pour les forfaits Sensation ou B&You. Côté tarification, 10 euros seront facturés pour l’activation de l’eSIM sur votre smartphone, mais également dans le cadre d’une conversion de SIM à eSIM et inversement. Tout se passe sur l’application Espace client Bouygues Telecom.

Les forfaits eSIM chez Free

Tous les forfaits Free sont aussi compatibles eSIM. Là encore, 10 euros sont à régler lors de la commande du forfait. En cas de passage d’une carte SIM physique à une eSIM, la somme à payer est également de 10 € et tout se passe depuis son espace client Free

Chez les MVNO (opérateurs virtuels), l’eSIM n’est pas encore monnaie courante. Pour le moment, il existe 4 opérateurs proposant l’eSIM :

Youprice

Prixtel

Coriolis

Reglo Mobile

Là encore, les processus d’obtention d’une eSIM diffèrent d’un opérateur à l’autre ainsi que les frais associés. Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous référer aux grilles tarifaires de chaque opérateur avant de vous lancer.

Comment activer sa eSIM ?

Activer sa eSIM sur un smartphone Android

Dans les paramètres de votre smartphone devrait se trouver le menu Connexion, puis Gestionnaire de carte SIM. Pour une configuration encore plus simple de l’eSIM, il suffit de flasher un QR Code fourni par l’opérateur. Une fois le code photographié avec le smartphone, on clique sur Ajouter un nouveau forfait mobile. Le profil eSIM se télécharge alors automatiquement. À la fin, on entre le code PIN (par défaut 0000 ou 1234) et on clique sur Activer le forfait. Pour finaliser, il ne reste plus qu’à redémarrer le smartphone.

Activer sa eSIM sur un iPhone

Dans le menu Réglages sur iOS, on effectue le paramétrage de l’eSIM. On choisit Ajouter un forfait cellulaire dans la rubrique Données cellulaires et on se laisse guider. Tout comme sur Android, il est possible d’installer l’eSIM en flashant un QR Code fourni par l’opérateur. Une fois la photo du code prise, on clique sur Forfait cellulaire détecté, puis Continuer. Ensuite, on appuie sur Ajouter un nouveau forfait, puis on entre le code d’activation (fourni par l’opérateur), et enfin, on saisit le code PIN (par défaut 0000 ou 1234). Il ne reste plus qu’à redémarrer son iPhone.

