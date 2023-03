Free: notre avis sur les offres de l’opérateur en 2023

7 /10 Note de la rédaction

20 ans en tant qu'opérateur internet et maintenant 11 ans en tant qu'opérateur mobile, Free est devenu un acteur majeur du milieu des télécoms en France. Avec une politique tarifaire agressive ayant changé durablement un marché stagnant, qu'en est-il aujourd'hui des diverses offres de la firme de Xavier Niel ? Réponse dans cet avis global sur Free.

Caractéristiques des offres Free

TYPE DE CONNEXION ADSL / Fibre FTTH TYPE DE BOX ROUTEUR / BOITIER TV / TOUT EN UN TÉLÉPHONIE FIXE/ MOBILE OFFRE MULTIPLE TRIPLE PLAY

Présentation de Free

Free est née début 1999 en tant que filiale du groupe Iliad, géant de la télécommunication en France. D’abord opérateur internet, Free lance en 2002 sa première Freebox et frappe très fort sur le marché des FAI avec des prix nettement plus bas pour un service similaire, voire meilleur que la concurrence historique chez Orange ou Bouygues Telecom. En 2012, après l’obtention de licences 3G et 4G, Free déploie ses propres forfaits téléphoniques avec Free Mobile et fait baisser une nouvelle fois les prix d’un marché alors stagnant.

Début 2023, Free compte sur 4,5 millions de clients fibre et plus de 14 millions de clients mobile. L’opérateur dispose aujourd’hui de plus de 130 boutiques en France métropolitaine, mais compte avant tout sur sa plateforme en ligne.

Free Mobile : l’efficacité et la continuité

TYPE DE RÉSEAU MOBILE 4G / 5G ENGAGEMENT TOUJOURS SANS ENGAGEMENT SMS/MMS/APPELS ILLIMITÉS OUI FORFAIT AVEC MOBILE EN OPTION OUI

Les forfaits

Lancée en 2012, l’offre mobile de Free a très peu évolué au niveau des forfaits proposés. On retrouve toujours deux forfaits principaux ainsi qu’une « Série Free », assimilable à une promotion.

Forfait 2 € SÉRIE FREE 80 à 140 GO FORFAIT FREE 5G 50 Mo en 4G+ 80 à 140 Go en 4G+ 210 Go en 5G/4G+ (non abonné Freebox



Illimité en 5G/4G+ (abonnés Freebox

Appels 2h Appels illimités Appels illimités SMS & MMS illimités SMS & MMS illimités SMS & MMS illimités Depuis Europe/DOM, Internet 50 Mo Depuis Europe/DOM, Internet 18 Go À l'étranger, Internet 25 Go

depuis + de 70 destinations 2€ / mois ((non abonné Freebox)



Gratuit (Abonné Freebox) Entre 8,99 et 14,99 €/ mois 19,99 €/mois (non abonné Freebox



9,99 €/mois (abonnés Freebox)

Free met avant tout l’accent sur le prix avec notamment son forfait le plus populaire à 2 euros par mois et même gratuit pour les abonnés Freebox. Pour ce prix imbattable sur le marché, vous disposez de 2 heures d’appels et des SMS/MMS illimités toute l’année. Cette offre est parfois “renforcée” pendant des offres spéciales qui doublent le temps d’appel et la quantité de données internet, initialement fixé à 50 Mo par mois. Ce forfait est notamment utilisable depuis l’Europe et les DOM et vous permet de profiter du Free Wi-Fi en France métropolitaine.

Le forfait le plus cher à 19,99 euros propose d’excellentes prestations, même en comparaison des offres similaires du marché. Avec 210 Go, il s’agit du seul forfait compatible 5G proposé par l’opérateur, même si les utilisateurs d’un smartphone 4G peuvent également se l’offrir. Les abonnées Freebox Pop ont même droit à de la data 4G+/5G en illimité à 10 euros de moins pour atteindre 9,99 euros mensuels seulement, 15,99 euros mensuels pour les autres offres Freebox. Clairement, à ce prix, c’est sans conteste l’offre la plus compétitive du marché. Tout ceci sans compter sur des communications illimitées en Appel, SMS et MMS partout en France, en Europe, DOM et vers plus de 70 destinations, dont les USA et le Canada. Enfin, pour parfaire le tableau, 25 Go sont utilisables depuis ces mêmes destinations.

Le dernier forfait est quant à lui non fixe puisque dédié aux périodes de promo. Il tourne en général aux alentours de 80 à 140 Go pour des prix allant de 8,99 à 14,99 euros par mois. Il dispose des mêmes prestations côté communication que les autres forfaits ainsi qu’une enveloppe data à l’étranger (Europe et DOM uniquement) qui varie de 10 à 18 Go. Le prix est la plupart du temps valable pendant un an avant de basculer automatiquement sur le forfait à 19,99 euros cité au-dessus. N’hésitez pas à consulter notre page Bons Plans ou notre compte Twitter dédié pour être au courant des dernières promotions pour ce forfait.

Le réseau : La 5G progresse mais encore en dessus de la concurrence

Free n’a pas encore atteint la longévité de ses concurrents sur le marché, mais des efforts ont été consentis notamment en territoires ruraux. Si par le passé certaines régions et zones rurales avaient une couverture limitée par rapport aux grandes agglomérations, l’opérateur a fait de gros efforts ces dernières années pour disposer d’un parc d’antennes 4G/5G conséquent sur tout le territoire (près de 40 000 en tout).

Côté couverture réseau, selon l’Arcep, Free Mobile couvre aujourd’hui 99 % de la population en 3G et 4G. En 5G, Free est loin d’être à la traine et possède pas moins de 4126 antennes 3,5 GHz et a aujourd’hui largement rattrapé ses concurents.

Pour ce qui est de la qualité du réseau, Free a fait des efforts, au point même de se hisser au niveau de ses concurrents, tout du moins en 4G+. D’après les chiffres en date de l’Arcep, l’opérateur est aujourd’hui légèrement au dessus de Bouygues Télécom et de SFR ,en moyenne pour les données internet au niveau national que ce soit en 4G ou en 5G:

57 Mb/s de moyenne en débit descendant

11 Mb/s de moyenne en débit montant

D’après le dernier baromètre nPerf datant de 2022, Free se place deuxième place derrière Orange au niveau des débits :

87,39 Mb/s de moyenne en débit descendant

10,08 Mb/s de moyenne en débit montant

Sur ce même baromètre, Free est encore à la traine côté 5G même si l’on note une nette amélioration par rapport à ses débuts, notamment par l’ajout progressif d’antennes 3,5 GHz sur le territoire. On note par exemple une moyenne de 183,83 Mb/s en débit descendant là où SFR et Orange sont à respectivement 265,63 et 339,95 Mb/s. Nul doute que ce chiffre est amené à grimper au fil des mois, mais on est déjà sur une forte amélioration par rapoort à l’année dernière.

Autre point, la latence est encore un peu élevée avec 39,85 ms de moyenne, ce qui est encore un peu juste pour envisager des usages spécifiques comme le Cloud Gaming via son mobile.

Opérateurs 700 MHz (B28) 800 MHz (B20) 1800 MHz (B3) 2100 MHz (B1) 2600 MHz (B7) Orange 13 480 27 768 21 840 16 057 12 270 SFR 6 404 24 028 16 296 12 619 10 130 Bouygues Telecom 10 604 24 188 16 375 11 356 10 088 Free 23 611 0 19 432 5 986 18 798

Free mise encore sur le 700 MHz

Free utilise majoritairement des antennes réseau dont la bande fréquence est de 700 MHz en 4G et en 5G. En France, Free exploite 23 611 des antennes de cette fréquence sur les 44 216 disponibles, pour une occupation d’environ 60 % du parc.

Achat d’un mobile

En plus de l’achat de smartphone au prix comptant, Free a récemment lancé un autre service baptisé Free Flex. Il s’agit d’une plateforme permettant d’étaler le paiement sur une longue période, en l’occurrence 24 mois. Si certains modèles d’entrée ou de milieu de gamme bénéficient positivement du service, c’est un peu moins le cas lorsque l’on monte dans le haut de gamme avec un paiement initial dépassant largement 700 euros comme c’est le cas avec un Samsung Galaxy S23 Ultra par exemple.

Là où Free Flex se distingue des offres similaires chez SFR, Bouygues ou Orange, c’est que l’achat d’un smartphone est décorrélé d’un forfait avec engagement. Cette plateforme ne comprend que la location du mobile avec la possibilité d’acheter le smartphone à tout moment en réglant les mensualités restantes ainsi que l’option d’achat ou de le rendre au bout de la période de location.

Internet : une offre large arrivée à maturité

Freebox Pop Freebox Delta Freebox Révolution Freebox Mini 4K Prix 29€99 /mois

pendant 1 an puis 39.99€/mois. 39€99 /mois

pendant 1 an puis 49.99€/mois. 19€99 /mois

pendant 1 an puis 44.99€/mois. 15€99 /mois

pendant 1 an puis 34.99€/mois. Engagement NON NON OUI (1 an) OUI (1 an) Type de connexion Fibre Fibre Techno 10G EPON Fibre ou ADSL Fibre ou ADSL Vitesse de connexion 5 Gbit/s descendant

700 Mbit/s montant 8 Gbit/s descendant

700 Mbit/s montant 1 Gbit/s descendant

600 Mbit/s montant 1 Gbit/s descendant

600 Mbit/s montant Player TV Player Pop (inclus) ou Apple TV à l'achat (+2€/mois

sur 48 mois) Player Pop (inclus) ou Apple TV à l'achat (+2€/mois

sur 48 mois) ou Player Devialet (6,99 €/mois) Freebox TV (inclus) Freebox TV 4K sous Android TV (inclu) Type de Wifi WIFI 5 (802.11ac) +répéteur inclus WIFI 5 (802.11ac) +répéteur inclus WIFI 5 (802.11ac) WIFI 5 (802.11ac) Téléphonie Illimité vers fixes et mobiles Illimité vers fixes et mobiles Illimité vers fixes et mobiles Illimité vers fixes et mobiles

Les offres : 3 générations de Freebox

Free fait régulièrement évoluer son offre Freebox, environ tous les deux ans, avec l’annonce de nouvelles box et de nouveaux forfaits les accompagnant. Tout comme pour ses forfaits mobiles, Free propose ses offres fixes sans engagement, sans doute l’élément qui a véritablement changé le marché français durablement. Voici les offres actuelles en cours :

L’offre Freebox Pop est la plus récente, mais aussi la plus intéressante du lot pour la majorité du public visé dans la catégorie fibre. Celle-ci possède le rapport qualité-prix le plus optimal. L’abonnement est en vente pour 29,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 39,99 euros, sans engagement. En mode fibre, elle propose surtout jusqu’à 5 Gb/s en connexion descendante et jusqu’à 700 Mb/s en débit montant. Le routeur dispose de 4 ports Ethernet, mais ne propose malheureusement que du Wi-Fi 5. Un répéteur très facilement paramétrable est tout de même inclus pour étendre son réseau sans fil. Le Player Pop vient compléter le tout, il tourne sous Android TV avec une interface custom par Free.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous référer à notre test complet de l’offre Freebox Pop.

Plus premium, l’offre Freebox Delta est listée à 39,99 euros par mois la première année avant de passer à 49,99. Pour le prix, on est encore dans un excellent rapport qualité-prix. La Freebox Delta a beau dater de 2018, et donc être plus ancienne que la Freebox Pop, elle reste toujours un routeur/serveur très performant. Elle a notamment pour particularité d’intégrer la technologie Fibre 10G EPON permettant d’atteindre – pour les logements compatibles – jusqu’à 8 Gbit/s en vitesse de téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en débit montant. Elle se place en concurence de la SFR Box 8X et de la Livebox 6 sur ce point

Pour les personnes n’étant pas reliées à la fibre, Free a tout de même pensé à inclure un module 4G qui vient se combiner à l’ADSL pour proposer un débit plus important, mais limité à 250 Go par mois. Le sans-fil n’a pas été mis de côté puisque la Freebox Delta dispose de 3 bandes Wi-Fi pour des performances encore accrues, mais pas de Wi-Fi 6 en vue. Un répéteur Pop est même fourni pour encore accroître la distance de votre réseau sans fil à domicile. En plus de la Delta, c’est le Player Pop qui vient en complément pour la partie TV.

Free n’a cependant pas abandonné son offre Freebox Révolution, cette ancienne déclinaison aussi connue sous le nom de Freebox V6, datant tout de même de 2010. Il faut dire qu’à une époque où le concept de box « triple Play » était loin d’être la norme, le nom de « Révolution » était loin d’être galvaudé. La Freebox Révolution marquait tout simplement l’avènement de la nouvelle identité de Free côté FAI avec un routeur et une box TV (du nom de Freebox Player) dessinée par Philipe Stark, mais surtout une fiche technique très en avance pour son époque : un lecteur Blu-ray, un disque dur de 250 Go, une interface TV moderne et des services vidéo, des jeux et même un navigateur web intégré. Si les débuts étaient encore compliqués, la faute à une partie logicielle souffrant de nombreux bugs et ralentissements, les nombreuses mises à jour au fil du temps ont rendu le tout plus fluide et maîtrisé pour une expérience globale satisfaisante.

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? On aurait pu penser que l’opérateur allait faire une croix sur cette vieille référence au profit de la nouvelle génération. Il n’en est finalement rien et l’opérateur a décidé de conserver l’offre Freebox Révolution à 19,99 euros par mois. Cette dernière offre un support de la fibre avec un débit descendant jusqu’à 1 Gbit/s et montant jusqu’à 600 Mb/s. Notez cependant que le Freebox Player est limité à un affichage Full HD.

Notez que les offres Freebox One et Freebox Crystal et Freebox Mini 4K ne sont aujourd’hui plus proposées à la vente.

On remarque globalement que les prix des offres fibre et ADSL chez Free sont un peu élévés si l’on compare à la concurence, surtout si l’on cherche un service avec une ligne fibre sans fioritures comme on les trouve notammement chez les low-cost que sont RED by SFR ou Sosh.

Qualité du réseau : Toujours sur le téléchargement en Fibre

Concernant le débit, le dernier baromètre Nperf de 2022 a classé Free comme étant le premier opérateur — toutes les technologies confondues — au niveau du débit, avec une moyenne nationale de 274,17 Mb/s en téléchargement et 183,29 Mb/s en envoi. Free surclasse même Orange sur les temps de réponse (Ping) moyen de 20,16 ms (contre 21,02 ms chez Orange).

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 34,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Télévision

Le bouquet TV global de Free figure parmi les plus, si ce n’est le plus fourni de l’ensemble des opérateurs du marché. Quelle que soit l’offre et la box sélectionnée, l’opérateur donne accès à plus de 580 chaînes, dont plus de 220 incluses de bases et le reste en option, sous forme de packs ou à l’unité. Bien sûr, cela comprend toutes les chaînes gratuites de la TNT, les chaînes thématiques (Sport, jeunesse, Musique, Adulte, Lifestyle, etc.) et les chaînes régionales et locales. Si la plupart des chaînes principales et thématiques sont accessibles en HD, certaines peuvent aussi être lisibles en 4K/UHD comme TF1, Canal+ ou beIN Sports 1.

Services de VOD : toujours une part importante de l’offre

Free a été l’un des premiers à miser sur l’intégration des services de VOD au sein même de son offre. Cela l’a d’ailleurs aidé à entretenir son statut de FAI très bon marché vis-à-vis de la concurrence malgré la multiplication des offres low cost. Si l’on prend l’offre Freebox Pop, elle inclut un abonnement d’un an au service Canal+ Séries , 3 mois à Disney+ et 6 mois d’Amazon Prime Vidéo. L’offre Freebox Delta ajoute un abonnement à Netflix (en version Essentiel), et inclut le bouquet TV de Canal+ et ses 60 chaînes en clair.

Notez que si vous possédez déjà un abonnement dans l’un de ces services, il est bien sûr possible de les fusionner à votre forfait Freebox et éviter de payer deux fois.

Applications : un éparpillement pas bien pratique

Free a mis du temps avant d’unifier son environnement applicatif mobile. Si par le passé, l’opérateur a souvent eu tendance à déléguer cet aspect par sa communauté, il s’est naturellement plus investi sur cet aspect à l’image de ses concurrents, même s’il reste encore beaucoup à faire en ce sens. C’est tout du moins le cas côté Freebox avec 6 applications développées en interne.

La première, Freebox Connect permet de gérer en réseau local ou distance son routeur avec de nombreux paramétrages : vérification de connexion des périphériques en direct, contrôle du Wi-fi, etc.

La seconde, Freebox Files donne accès au contenu sauvegardé sur le disque dur intégré à la Freebox (Photos, vidéos, enregistrement, musiques, fichier divers, etc.).

La troisième, simplement baptisée Freebox, est sans doute la plus complète, la plus ancienne, mais semble aussi avoir été abandonnée par Free, la dernière mise à jour datant du 27 novembre 2020. Celle-ci regroupe toutes les fonctions des applications précédentes tout en ayant des fonctions plus avancées comme l’accès au journal des appels, la lecture des chaînes de son bouquet TV ou avoir accès aux paramètres de Freebox Server/Freebox OS. C’est en somme une version mobile de Freebox OS avec une interface mobile spécifique. En espérant retrouver une plateforme unifiée aussi efficace à l’avenir ou une grosse mise à jour à venir.

Freebox Connect Télécharger Freebox Connect gratuitement APK

La quatrième, Freebox Assistance, fait office de service client mobile. Il est possible de gérer ou de modifier son abonnement mobile et box, d’avoir accès aux articles sur support ou d’obtenir une assistance avec les équipes de Free par message et même en visio.

Freebox Home vient s’ajouter en tant que cinquième application et gère les équipements connectés du pack sécurité de Free. Dommage que cette dernière ne soit pas compatible avec les équipements tiers chez des marques concurrentes comme Xiaomi, Google, Blink ou Arlo.

Enfin, la dernière application est aussi la plus récente : Free OQEE, la nouvelle plateforme mobile et TV de Free. Cette application vous permet, une fois connecté au compte Free, d’avoir accès à tout le catalogue TV en direct et en replay de l’opérateur. Notez que cette application est accessible aux clients Freebox Delta et Pop, et même depuis tout récemment sur les offres Freebox Révolution et Mini 4K.

OQEE by Free Télécharger OQEE by Free gratuitement APK

Pour les amateurs de Football, Free a aussi investi dans ce secteur et notamment dans le Championnat de France de Ligue 1 jusqu’à en développer sa propre plateforme et application baptisée Free Ligue 1. Cette dernière propose de suivre tous les matchs du championnat en quasi direct sous forme d’extraits. Tous les abonnés Freebox y ont accès tout autant que les abonnées au forfait Free mobile en série limitée.

Free Ligue 1 Uber Eats Télécharger Free Ligue 1 Uber Eats gratuitement APK

On retrouve également une multitude d’applications tierces développées sous contrat de licence ou non avec Free.

Service Client

Difficile exercice que d’évaluer un service client sur un ensemble de critères précis, surtout quand il s’agit d’un opérateur qui regroupe 4 services bien distincts : téléphonie mobile, fixe, internet et TV. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les chiffres de l’Arcep dans sa dernière évaluation de satisfaction client datant de juillet 2022.

Avec une notation de 0 à 10, l’organisme a pu évaluer une moyenne de 7,9/10 en matière de satisfaction client concernant l’ensemble des services. Free se place donc en tête avec Orange devant Bouygues Télécom (7,5/10) et SFR (7,2/10).

Concernant les moyens de contacts, ils sont nombreux. Ils vous seront utiles principalement en cas de coupure ou de dysfonctionnement des services :

Par téléphone au 3244 (appel gratuit depuis une ligne Free)

En ligne via formulaire et message sur le service client

En visio via smartphone/tablette en se connectant au service Client

En boutique Free via rendez-vous avec un conseiller.

Dans le cas d’une demande de résiliation d’un abonnement Free Mobile, nous vous conseillons de consulter cet article.

Comment résilier son forfait chez Free Mobile

Résiliation Free : Comment résilier son forfait mobile Free ?

Le service client de Free est disponible 7 jours sur 7 de 7h à minuit.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).