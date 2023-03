Codes d’erreur sur Freebox : leurs significations et comment y remédier

Un code d'erreur inconnu est affiché sur votre Freebox et un ou plusieurs services sont indisponibles ? On vous donne la signification de ces codes et la façon de résoudre le problème.

Vous avez une Freebox chez vous et Internet ne fonctionne plus ? Les services TV sont indisponibles, le téléphone est inaccessible ? Dans tous les cas, Free a fait en sorte d’afficher un code d’erreur lorsque l’un ou plusieurs des services de votre Freebox ne fonctionnent plus. Cet article regroupe l’ensemble des codes d’erreur affichés sur votre Freebox avec les étapes pour y remédier.

Les codes d’erreur affichés sur Freebox Pop

Erreur 5202 ou 3001 : problème de connexion entre la Freebox et le service TV

Vérifiez que votre Freebox est bien connectée à Internet. Vérifiez que vous disposez d’un abonnement TV. Redémarrez votre Freebox. Vérifiez la qualité de votre signal TV : allez dans réglage TV puis Informations du signal.

Erreur 10 : problème de connexion entre votre Freebox et la ligne ADSL

Débranchez le câble d’alimentation de votre Freebox, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le. Vérifiez que les prises téléphoniques sont bien branchées. Vérifiez que votre ligne ADSL est bien activée. Contactez le 3244 si cela persiste.

Bloqué à l’étape 6 : problème de connexion avec les serveurs de Free

Vérifiez que votre Freebox est bien connectée à Internet. Redémarrez votre Freebox. Vérifiez que votre abonnement Internet est bien actif. Vérifiez que votre Freebox est à jour.

Les codes d’erreur affichés sur Freebox Revolution

Bloqué à l’étape 2 : box en attente de la synchronisation

Attendez (pas plus d’une heure). Vérifiez votre connexion câblée. Redémarrez votre Freebox. Contactez le 3244 si cela persiste.

Erreur R1 : problème de connexion entre la Freebox Server et la ligne téléphonique

Vérifiez la connexion de votre Freebox. Vérifiez la qualité de votre ligne téléphonique. Redémarrez votre Freebox. Vérifiez les paramètres de votre Freebox. Réinitialisez votre Freebox.

Erreur 51 : problème de connexion entre la Freebox et la prise murale ADSL

Vérifiez la connexion de votre Freebox. Vérifiez la qualité de votre ligne ADSL. Redémarrez votre Freebox.

Erreur 53 : problème de connexion entre la Freebox et le serveur d’authentification de Free

Redémarrez votre Freebox. Réinitialisez votre mot de passe d’identification sur le site web de Free.

Erreur 59 (player TV) : problème de connexion entre la Freebox et la télévision

Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés. Redémarrez le player TV.

Erreur 201 et 203 : problème de communication entre la Freebox Server et le disque dur interne

Redémarrez votre Freebox. Vérifiez la connexion du disque dur interne. Vérifiez l’état du disque dur interne. Réinitialisez votre Freebox.

Les codes d’erreur affichés sur Freebox Delta

Erreur 2 ou 4 : problème de connexion entre la Freebox et le réseau Internet

Vérifiez la connexion de votre Freebox. Redémarrez votre Freebox. Assurez-vous que votre abonnement Internet est actif et à jour. Vérifiez l’état du réseau Internet sur un autre appareil.

Erreur 3 : problème de connexion entre la Freebox et le serveur d’authentification de Free

Redémarrez votre Freebox. Vérifiez votre identifiant et votre mot de passe. Vérifiez l’état du réseau Internet. Si le problème persiste, contactez le 3244.

Erreur 20 : Problème d’alimentation du Freeplug

Vérifiez tous les branchements. Branchez la Freebox sur une autre prise électrique. Si le problème persiste, contactez le 3244.

Erreur 26-XX ou 27-XX : Problème de mise à jour

Débranchez puis rebranchez et redémarrez la Freebox. Si le problème persiste, notez le code qui apparaît sur l’afficheur et contactez le 3244.

Erreur 30 : Problème de connexion au Freebox Serveur

Vérifiez si la Freebox est bien raccordée au réseau. Contactez le 3244 si le problème persiste.

Erreur 40 : Problème de connexion au réseau Freebox

Vérifiez si la Freebox est bien raccordée au réseau. Contactez le 3244 si le problème persiste.

Erreur 50 : la Freebox n’a pas pu obtenir une adresse IP

Vérifiez si la Freebox est bien raccordée au réseau. Contactez le 3244 si le problème persiste.

Erreur 80 : Problème d’identification

Vérifiez si la Freebox est bien raccordée au réseau. Contactez le 3244 si le problème persiste.

Erreur 90 : la Freebox n’arrive pas à se connecter au réseau Wi-Fi

Il peut s’agir d’une panne. Contactez le 3244.

Erreur 98 : Problème de communication avec le Freebox Player

Vérifiez si le Freebox serveur et le Player sont bien raccordés au réseau. Contactez le 3244 si le problème persiste.

Erreur 99 : Problème général sur la Freebox

Il peut s’agir d’une panne. Contactez le 3244.

Erreur 202 : problème de réception du signal de la télécommande

Vérifiez les piles de votre télécommande. Réinitialisez votre télécommande. Redémarrez votre Freebox.

Erreur R454 (Delta & One) : problème de connexion entre la Freebox Server et la ligne téléphonique

Vérifiez la connexion de votre Freebox. Vérifiez la qualité de votre ligne téléphonique. Redémarrez votre Freebox. Vérifiez les paramètres de votre Freebox. Réinitialisez votre Freebox.

Erreur R600 : problème de connexion entre la Freebox et le serveur de Free

Redémarrez votre Freebox. Vérifiez votre connexion Internet. Vérifiez les paramètres de votre Freebox. Réinitialisez votre Freebox.

Erreur 724 : problème de communication entre le serveur Freebox et le module fibre optique

Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés. Redémarrez votre Freebox. Vérifiez la configuration de votre Freebox. Réinitialisez votre Freebox.

Comment faire un diagnostic complet de sa Freebox soi-même ?

Dans la majorité des cas, un incident technique sur un équipement Free peut-être résolu en appelant l’assistance Free au 3244 sur mobile et fixe. Via votre numéro, les conseillers Free ont accès à votre dossier et aux informations de votre Freebox en temps réel et peuvent ainsi fournir un diagnostic précis du problème ainsi que sa résolution.

Vous pouvez cependant effectuer ce diagnostic directement depuis l’application Freebox Connect qui montrera en temps réel les problèmes en cours de même que leur résolution. Il suffit de télécharger l’application, de rentrer ses identifiants (généralement affichés sur vos factures ou sur la boite de la box) et d’avoir accès à l’ensemble des informations en cours sur la ligne.

