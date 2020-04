Forfaits mobile gratuits : comment cela fonctionne et lequel choisir ?

Aussi étrange que cela puisse paraître, il est bel et bien possible de souscrire à un forfait mobile "gratuit". Mais attention, la gratuité est sous condition. Explications.

Les forfaits mobile gratuits existent à proprement parler, mais il n’y a pas de miracle, car rien n’est vraiment gratuit. Ainsi, si le terme de « forfait gratuit » est galvaudé, vous avez bien des abonnements mobile que vous n’allez pas payer, ou du moins… pas directement. Nous détaillons les offres et on vous explique comment cela fonctionne.

Le forfait le plus célèbre : Free Mobile

C’est le forfait gratuit le plus connu, et c’est probablement le meilleur. Le forfait « 2 heures » à deux euros de Free, qui a bien soutenu la communication de l’opérateur lors de son lancement en France, est accessible sans frais pour les abonnés à une offre fixe de Free, peu importe la box Internet choisie, de la Freebox Delta, à la Crystal. Vous pourrez ouvrir la ligne à posteriori, en vous connectant à votre compte Free lors de la procédure de souscription.

Comme son nom l’indique, le forfait 2H donne droit à 2h d’appel, mais aussi aux SMS et MMS illimités ainsi que 50 Mo 4G par mois en temps normal. En ce moment et jusqu’au 30 avril 2020, l’opérateur double la durée d’appel pour atteindre 4h et monte à 1 Go de donnée par mois. Dans l’Union européenne, vous profitez de 2h d’appel et de 50 Mo de données, mais en 4G cette fois.

Ce forfait Free a également le mérite d’être gratuit sans limite de durée. Tant que vous êtes chez Free, vous pouvez en bénéficier. Ce n’est pas le cas des autres opérateurs. Couplé à la promotion actuelle, ce forfait gratuit est indéniablement le meilleur.

Orange : 100 Mo et 2h d’appel… gratuit pendant 1 an

Avec une méthode similaire, il est possible de souscrire à un abonnement mobile gratuit chez Orange si l’on est déjà client Internet. C’est-ce qu’Orange appelle les offres « Open ». Contrairement à Free en revanche, la gratuité ne durera qu’un temps : au bout de 12 mois, le forfait passe a 4,99 euros par mois. C’est toujours une promotion par rapport aux clients mobile seuls qui s’acquittent de 7,99 euros par mois.

Comme chez Free le forfait inclut 2h d’appel, mais 100 Mo de data contre 50 (hors promotion) chez Free. Vous retrouvez également les SMS et MMS illimités. En Europe, le forfait d’Orange fait un peu mieux avec de la 4G à l’étranger également. Autrement dit, vous utilisez votre forfait dans l’Union comme vous le feriez en France.

Dernier point important à soulever pour Orange, l’opérateur est à ce jour celui qui propose le meilleur réseau en France selon les données de l’ARCEP. Cela peut jouer en sa faveur si vous habitez dans une zone rurale où la couverture n’est pas au beau fixe.

SFR : 2h d’appel et 100 Mo… gratuit pendant un an

Le forfait gratuit de SFR est strictement identique à celui d’Orange. Accessible aux clients box gratuitement pendant un an, puis 5 euros par mois. Seul, le forfait est facturé 8 euros par mois. SFR aime les chiffres ronds. Vous avez 2h d’appel et 100 Mo de 4G, en France comme en Europe. C’est la réponse du berger au carré rouge à la bergère au carré Orange. Sur le réseau, SFR fait toutefois un peu moins bien qu’Orange, mais la différence est ténue.

Forfait B&You 100 Mo et appels illimités

Bouygues Telecom ne propose pas actuellement de forfait gratuit sur ses offres Sensation. Si l’opérateur propose bien une réduction pour ses clients fixes sur les forfaits mobiles, l’abonnement Sensation à 7,99 euros ne tombe qu’à 2 euros par mois pendant un an. Pour ce prix, vous avez 2h d’appel et 40 Mo de données. C’est donc de plus l’offre d’entrée de gamme le plus timide des quatre et donc la moins alléchante.

Pour trouver un forfait à 0 euro, il faudra se tourner vers la gamme B&You avec le forfait 100 Mo et appels/SMS illimités. Facturé 9,99 euros par mois, il est gratuit pour les abonnés BBox pendant 1 an. S’il fait aussi bien que SFR ou Orange sur Ia 4G, c’est en revanche le seul forfait avec des appels illimité. Cela lui donne un avantage certain. Ces conditions s’appliquent également en Europe. Puisque c’est une offre sans engagement, vous pourrez facilement le résilier à tout moment.

Quel est le meilleur forfait gratuit ?

Peut-on vraiment choisir délibérément un forfait gratuit ? Dans les faits, c’est peu probable puisque si vous cherchez un forfait gratuit, vous serez tenu à l’offre de votre fournisseur d’accès à Internet. Les cas où l’on change de FAI spécialement pour le forfait mobile sont probablement très rares. En revanche, si l’on souhaite changer de fournisseur cela peut peser dans la balance à offres égales.

Dans ce cas, nous estimons que c’est Free qui propose le meilleur forfait gratuit. En temps normal parce qu’il est gratuit sans limites de durée, et encore plus en ce moment puisqu’il intègre une durée d’appel deux fois supérieure, et 20 (!) fois plus donnée en France. C’est un avantage très net pour le trublion. Faudra-t-il encore migrer son abonnement Internet chez Free si vous n’êtes pas un client de Xavier Niel.

Pour aller plus loin

✔️ À qui s’adressent les forfaits gratuits ?

Les forfaits gratuits, ou à tout petit prix, sont nécessairement limités, ils ne conviennent pas franchement à l’utilisateur avancé, comme forfait « du quotidien ». Il peut en revanche être assez intéressant pour un jeune ado qui n’a pas besoin de passer des heures au téléphone chaque mois et dont on veut aussi contrôler la consommation téléphonique. Ce genre de forfait pourra aussi convenir à des personnes âgées qui n’ont besoin d’un téléphone portable que ponctuellement, en cas d’urgence par exemple.

🤔 Quelles alternatives aux forfaits gratuits ?

Si vous cherchez un forfait mobile mieux doté, il faudra vous tourner vers des offres un peu plus haut de gamme. Les opérateurs rivalisent de promotions ce qui permet bien souvent de souscrire à des abonnements illimités et avec beaucoup des données pour une dizaine d’euros par mois environ. Vous pourrez avoir une vision d’ensembles des offres et trouver celle qui vous correspond le mieux grâce à notre comparateur de forfaits mobile.

🖥️ Que valent les offres Internet des opérateurs ?

Si vous souhaitez changer d’abonnement internet pour profiter des forfaits gratuits, vous pouvez consulter des notre guides des meilleures promotions fibres et ADSL du moment, ou utiliser notre comparateur d’abonnement Internet qui vous donnera un clin d’œil les meilleures offres internet disponibles chez vous grâce à son au test d’éligibilité intégré.