Sosh vs RED vs B&You : quel forfait mobile choisir cette semaine ?

Il y a un changement notable sur le marché des forfaits mobile cette semaine : Sosh s’est enfin décidé à proposer une offre « sans limite de durée » sur son forfait 50 Go. Il est proposé à 14,99 euros par mois, une fois pour toute. La filiale d’Orange s’aligne ainsi mieux sur B&You et RED, mais est-ce suffisant ? On fait le point.

Alors que Red et B&You proposent depuis longtemps des forfaits mobiles dont le prix ne change pas au bout d’un an, il aura fallu attendre cette semaine pour qu’Orange, via sa filiale Sosh, applique la même méthode que ses concurrents en lançant lundi un forfait 50 Go à 14,99 euros sans limite de durée. Juste en face de RED by SFR et son forfait 60 Go à 12 euros par mois et B&You avec ses 60 Go à 11,99 au lieu de 14,99 euros ou 13,99 euros avec de la data illimitée le week-end. Dit comme ça Sosh, semble être en retard sur ses concurrents, mais est-ce toujours le cas quand on rentre dans les détails ? C’est ce qu’on va voir.

TL ; DR

Choisissez Bouygues…

Mais lisez tout de même la conclusion

Sosh, B&You ou RED : le forfait de base

Sosh propose 50 Go de 4G, tandis que RED et Bouygues ajoutent 10 Go pour atteindre 60 Go. Dans les trois cas, vous avez les appels et les SMS illimités en France, c’est du grand classique. Sur ce point, RED et Bouygues en sortent vainqueurs ex aequo en offrant plus de données pour moins cher qu’Orange.

Vainqueurs : RED by SFR et B&You

Sosh, B&You ou RED : l’utilisation en Europe et les DOM

Contrairement au forfait 50 Go classique de Sosh qui intègre la même enveloppe à l’étranger, le forfait à 14,99 euros réduit l’enveloppe 4G dans l’Union européenne à 8 Go. C’est autant que chez RED… mais moins que chez Bouygues qui en offre 10. B&You s’en sort donc mieux, avec ces 2 Go supplémentaires pour un prix inférieur.

Par ailleurs, les trois opérateurs ne font pas de fleurs sur les territoires, en entendant Union européenne au sens strict, c’est-à-dire sans Andorre et la Suisse. Le Royaume-Uni est pour le moment inclus en dépit du Brexit. S’il est désormais acté, la transition est encore en cours et les choses pourraient éventuellement changer début 2021.

Vainqueur : B&You

Retrouvez le forfait B&You 60 Go

Sosh, B&You ou RED : le hors-forfait

Si avec de telles enveloppes, consommer tout son forfait 4G n’arrive pas tous les mois, cela reste une possibilité à ne pas écarter. Comme à son habitude, RED vous propose d’acheter des recharges de 1 Go pour 2 euros, jusqu’à 4 fois. Les données seront ensuite bloquées. 8 euros de hors-forfait maximum donc.

Chez B&You, vous serez simplement facturé au tarif en vigueur par palier de 10 euros. Autrement dit, dès que vous dépassez votre enveloppe vous payerez 10 euros ce qui donnera droit à un « crédit 4G » de 10 euros décompté à raison de 0,01 € le Mo en France et 0,0042 en Europe/DOM. Chez Sosh, c’est encore plus simple : vous êtes assujetti à un « fair-use », c’est-à-dire que le débit est réduit au-delà de l’enveloppe. La solution la plus simple est selon nous la meilleure, dans la mesure où elle évite des facturations supplémentaires.

Vainqueur : Sosh

Sosh, B&You ou RED : le réseau

Orange est souvent associé à une qualité de réseau supérieure. C’est généralement le cas, du moins en moyenne. Selon les données de l’ARCEP, qui fait autorité en la matière, les trois opérateurs couvrent — sur la voix/SMS — plus de 99 % de la population, 94 (Bouygues), 95 (SFR) et 96 % (Orange) du territoire. Il faut toutefois noter qu’Orange et SFR proposent respectivement une bonne couverture sur 61 et 62 % du territoire, mais que c’est Orange qui possède le moins de « couverture limitée » avec 7 %, Bouygues est à 10, SFR à 14.

Sur la 4G, les écarts sont plus significatifs. Les opérateurs couvrent tous les trois 99 % de la population, mais Orange est à 88 % de la surface devant Bouygues (84 %) et SFR (83 %). Sur les critères de qualité, Orange arrive 1er ou 1er ex aequo sur toutes les catégories, et offre le débit moyen le plus élevé : 57 Mb/s, contre 45 et 42 pour Bouygues et SFR, respectivement.

Vainqueur : Sosh (Orange)

Sosh, B&You ou RED : les frais supplémentaires et les options

Le surcoût principal à prendre en compte est celui de la commande de la carte SIM, elle est facturée 10 euros chez les 3 opérateurs. Ils font jeu égal, pas de soucis à se faire. Il est en revanche des éléments moins visibles et pourtant importants : le double appel et la messagerie vocale visuelle. Ces deux dernières fonctionnalités sont en option chez RED et facturée chacune 2 euros par mois.

Si l’on estime que l’on peut se passer de la messagerie vocale visuelle, le double appel nous semble plus indispensable. Cela met donc RED en retrait par rapport à B&You, qui pour le même prix offre ces options. Sosh ne sera moins cher que RED que si l’on prend en compte la messagerie vocale visuelle. Notons toutefois les nombreuses autres options disponibles chez RED, ce qui en fait un forfait totalement modulable.

Vainqueur : Bouygues

Sosh, B&You ou RED : lequel choisir ?

À l’issue de ce comparatif, on comprendra donc les trois forfaits sans engagement du moment ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Il est plus que jamais difficile de donner un unique vainqueur dans cette guerre des forfaits mobiles. Ceci étant dit, le combattant le plus solide à l’heure où nous écrivons ces lignes est B&You.

C’est aujourd’hui la meilleure option sur le rapport qualité/prix. 11,99 euros par mois avec 60 Go et France et 10 Go en Europe, on ne fait pas mieux. Le réseau Bouygues est également un peu meilleur que celui de SFR. C’est ce forfait qui couvre actuellement le plus d’usages, le plus équilibré en ce moment.

Orange et RED se valent pour le moment, mais pour des raisons différentes. Si vous êtes en quête d’un maximum de données, choisissez RED, mais sans options. Avec le double appel, le forfait ne coutera qu’un 1 euro de moins que celui de Sosh et nous considérons que la qualité du réseau Orange justifie cet euro supplémentaire, même avec 10 Go de 4G en moins, d’autant qu’il est soumis à un fair-use. Dernièrement, si c’est la qualité du réseau qui prime, tournez-vous vers Orange en tout état de cause.

Il n’y a donc pas de bon ou mauvais forfait en ce moment. Si on devait résumer les offres aujourd’hui avec vous, nous dirions que c’est d’abord des rencontres.