Rachat de la Poste Mobile : Bouygues s’offre enfin le premier opérateur virtuel de France, ce que cela signifie pour les abonnés

Un feuilleton qui aura duré plusieurs mois à cause de divergences entre SFR et La Poste, tous deux actionnaires du MVNO. Bouygues Telecom va enfin pouvoir s’offrir La Poste Mobile et ses 2,4 millions de clients avant la fin de l’année.

Le rachat de La Poste Mobile (et la fin des MVNO) semble inéluctable

Feu vert pour Bouygues Telecom sur le rachat de La Poste Mobile. Entré en négociation exclusive en janvier, Bouygues annonce dans ses derniers résultats trimestriels acquérir le plus gros opérateur virtuel de France « avant la fin de l’année« . La fusion de la base client qui en découlera devrait permettre à l’opérateur de passer de 15,8 à 18,1 millions d’abonnés mobiles et de talonner SFR qui est récemment passé sous la barre des 20 millions.

Comme nous l’expliquions en début d’année, quasiment rien ne devrait changer à court terme pour les abonnés. La Poste Mobile continuerait d’exister avec une distribution de ses produits et services dans nos bureaux de poste. Même le réseau ne changerait pas tout de suite. La Poste Mobile continuera à s’appuyer sur celui de SFR jusque fin 2026.

SFR quitte les négociations avec un lot de consolation

Lancées en janvier, les négociations ont longuement traîné à cause d’une brouille sur la répartition du butin de la vente. Sur les 950 millions d’euros du produit de la cession, SFR en réclamait au moins 700 millions alors que l’opérateur au carré rouge n’est actionnaire qu’à 49 %. De son côté, La Poste, actionnaire à 51 %, était partisan d’un partage au prorata des parts des deux co-actionnaires.

SFR, accablé de dettes, comptait probablement en résorber une partie en prenant une plus grosse part du gâteau. Finalement, l’opérateur au carré rouge a renoncé faire usage de son droit de préemption. Contre toute attente, Bouygues va pouvoir respecter les échéances de son calendrier initial qui prévoyait un rachat avant la fin de l’année 2024.

Selon une source interrogée par Le Figaro, SFR ne ressortirait pas pour autant perdant de ces négociations :

SFR va récupérer une somme représentant 27 fois le résultat d’exploitation de La Poste Mobile, contre 22 initialement, ainsi qu’une amélioration de 50 % du contrat pour l’utilisation de son réseau pour les deux prochaines années. Source proche de SFR interrogée par Le Figaro

Alors qu’un partage au prorata aurait permis à la filiale d’Altice d’empocher dans les 465 millions d’euros, elle quitterait finalement les négociations avec plus de 100 millions d’euros supplémentaires. C’est encore loin des 700 millions désirés mais c’est déjà ça.

Bouygues à la conquête de nouveaux abonnés

Avec cette acquisition, Bouygues s’offre un joli cadeau de Noël. Un supplément de 2,3 millions d’abonnés qui lui fera passer le cap des 18 millions de clients mobiles et ainsi marcher sur les plates-bandes de SFR qui en totalise moins de 20 millions.

Dernièrement, Bouygues Telecom multiplie les lancements sur ses offres fixes et mobiles. Le mois dernier, l’opérateur a lancé B.iG, une offre familiale avec tarifs dégressifs et services flexibles. Le principe est simple : plus on associe de forfaits mobiles à un abonnement fibre, plus on fait des économies sur chacun de ces forfaits.

Bouygues a également lancé une offre single-play baptisée B&YOU Pure fibre. Pour 24 euros par mois, un abonné profite d’une Bbox Ultym avec un débit de 8 Gb/s en descendant, mais sans offre TV ni la téléphonie. Un forfait qui s’inscrit indéniablement dans l’air du temps où les offres triple play sont de plus en plus boudées. Bouygues espère ainsi agrandir également sa clientèle fixe qui compte aujourd’hui 5,1 millions d’abonnés.

