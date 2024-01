La Poste Mobile serait à vendre : que vont devenir nos abonnements

L'un des plus populaires opérateurs alternatifs est à vendre. Ce sont 2,3 millions de clients qui pourraient bientôt changer d'interlocuteurs.

On parle beaucoup des quatre grands opérateurs nationaux que sont Orange, SFR, Bougyues Telecom et Free Mobile, mais il existe des alternatives très populaires.

On pense notamment à La Poste Mobile et ses 2,3 millions de clients en France. Il s’agit tout simplement du 5e opérateur en France, et il serait à vendre, peut-on apprendre dans Les Échos.

Même destin que Ma French Bank

Le groupe La Poste semble être en pleine réorientation stratégique. En décembre, on apprenait déjà que le groupe souhaitait revendre sa filiale Ma French Bank dans le domaine des banques en ligne. L’alternative semblait alors une clôture pure et simple des services car « Ma French Bank n’a pas atteint la rentabilité ».

Pour La Poste Mobile, nous n’en sommes pas là. L’opérateur mobile est, en effet, devenu rentable avec un profit de 2,38 millions d’euros comme le rappel Clubic.

Quid de la relation client ?

D’après Les Echos, si revente il y a, La Poste Mobile devrait continuer d’exister sous sa propre marque avec une distribution dans les bureaux de poste. On ne s’attend donc pas à une simple absorption par l’un des quatre principaux opérateurs par exemple. Pour les clients, rien ne devrait donc changer dans l’opération à court terme.

Reste qu’avaler un opérateur avec 2,3 millions de clients serait sans doute une très belle opération pour plusieurs acteurs du secteur afin de renforcer le résultat du prochain exercice fiscal. Si pour les clients de La Poste Mobile, l’opération devait être invisible, elle pourrait tout de même avoir un impact sur le marché. Un concurrent de moins dans le secteur et un opérateur qui se renforce, c’est une bataille des prix qui peut se calmer.