Voici le mode d’emploi de l’étiquette énergétique des smartphones

L’étiquette énergétique arrive sur les smartphones. Voici comment l’interpréter pour faire le bon choix.

Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Vous l’avez peut-être déjà vue cette nouvelle étiquette qui va apparaître sur tous les smartphones européens. Elle ressemble à celle de votre frigo, mais les symboles sont différents. Elle est désormais obligatoire.

Prenons-la ensemble, ligne par ligne, pour comprendre exactement ce que signifie chaque élément.

Une classe énergétique qui ne parle pas seulement d’autonomie

La grande flèche noire avec la lettre de A à G est au centre de l’étiquette. Elle indique la performance énergétique du smartphone. A est évidemment la meilleure note, et la notation aurait pu être encore plus précise : il y a des scores différents entre deux lettres A.

Concrètement, les smartphones sont testés dans plusieurs scénarios d’usage (vidéo, navigation web, transferts de données, appels…) jusqu’à décharge complète. Mais ce n’est pas une mesure brute d’autonomie : la note prend en compte la quantité d’énergie consommée pour parvenir à cette autonomie.

Ainsi, un smartphone avec une très grosse batterie pourra obtenir une moins bonne note qu’un modèle plus sobre, même s’il dure plus longtemps. L’objectif est de récompenser l’efficacité et non la capacité brute.

Des pictogrammes pour comparer concrètement

https://www.frandroid.com/produits-android/smartphone/2654793_comment-lunion-europeenne-calcule-vraiment-lautonomie-de-votre-smartphone-du-label-energetique

Sous la flèche, plusieurs symboles permettent d’aller plus loin.

Critère Barème/Échelle Efficacité énergétique A (meilleur) à G Autonomie de la batterie Heures et minutes Fiabilité (chute libre répétée) A (meilleur) à E Réparabilité A (meilleur) à E Protection contre infiltrations (IP) Code IP (ex: IP68)

Ils couvrent des aspects très concrets de l’usage quotidien :

Autonomie : exprimée en heures et minutes (ex. 19h30), elle correspond à un usage mixte réel, comme expliqué plus haut. Elle permet de comparer objectivement les appareils, sans avoir à déchiffrer les promesses commerciales souvent floues.

: exprimée en heures et minutes (ex. 19h30), elle correspond à un usage mixte réel, comme expliqué plus haut. Elle permet de comparer objectivement les appareils, sans avoir à déchiffrer les promesses commerciales souvent floues. Résistance aux chutes : de A à E selon le nombre de chutes de 1 mètre que l’appareil supporte sans dommage. Un modèle noté A résiste à plus de 270 chutes. Ce test est adapté pour les téléphones pliants, qui peuvent être testés en position ouverte ou fermée.

: de A à E selon le nombre de chutes de 1 mètre que l’appareil supporte sans dommage. Un modèle noté A résiste à plus de 270 chutes. Ce test est adapté pour les téléphones pliants, qui peuvent être testés en position ouverte ou fermée. Indice de réparabilité : noté de A à E, il se fonde sur six critères détaillés, notamment la facilité de démontage, la disponibilité des pièces pour le grand public comme pour les réparateurs, la nature des fixations (colle vs vis), les outils requis, la durée de support logiciel et la qualité de la documentation technique.

: noté de A à E, il se fonde sur six critères détaillés, notamment la facilité de démontage, la disponibilité des pièces pour le grand public comme pour les réparateurs, la nature des fixations (colle vs vis), les outils requis, la durée de support logiciel et la qualité de la documentation technique. Endurance de la batterie : le nombre de cycles complets (0 à 100 %) que la batterie peut encaisser tout en conservant 80 % de capacité. Une batterie notée 800x tiendra environ deux ans si vous rechargez tous les jours. Les meilleures peuvent dépasser 1200 cycles.

: le nombre de cycles complets (0 à 100 %) que la batterie peut encaisser tout en conservant 80 % de capacité. Une batterie notée 800x tiendra environ deux ans si vous rechargez tous les jours. Les meilleures peuvent dépasser 1200 cycles. Indice IP : deux chiffres indiquant la protection contre la poussière et l’eau. Par exemple, IP68 signifie étanchéité à la poussière et immersion prolongée supportée. Le premier chiffre concerne les solides (jusqu’à l’étanchéité totale à la poussière), le second les liquides (de simples éclaboussures à une immersion complète).

Un QR code pour la transparence

En haut à droite de l’étiquette, un QR code permet d’accéder directement à la base de données européenne EPREL. On y trouve l’intégralité des tests, les documents techniques et les spécifications. Cela donne aux utilisateurs les moyens de comparer en toute connaissance.

Cette base permet aussi de vérifier si les données affichées correspondent bien à la référence modèle achetée.

Un protocole encadré, mais pas infaillible

Le test est encadré par un règlement européen (2023/1669) avec protocole commun, mais les constructeurs effectuent eux-mêmes les tests. SmartViser, entreprise française basée à Rennes, fournit le moteur de test officiel utilisé par la majorité.

Développé à l’origine pour les opérateurs et les industriels, ce moteur permet d’exécuter des scénarios normalisés sur différents smartphones. Des contrôles peuvent avoir lieu a posteriori, mais la fiabilité repose sur la bonne foi initiale des déclarations.

Ce que cette étiquette ne dit pas

L’efficacité énergétique ne reflète ni la puissance, ni la qualité photo, ni les performances brutes. Elle ne juge pas non plus l’expérience utilisateur. Un smartphone haut de gamme peut ainsi être classé C, non pas parce qu’il est mauvais, mais parce qu’il consomme plus. Le label met en avant l’efficacité dans un usage type, mais ne dit rien du reste des priorités que chaque utilisateur peut avoir.

Ce label apporte une méthode de comparaison transversale, utile pour les acheteurs qui cherchent un appareil durable, sobre ou réparable. Il est aussi un levier pour inciter les fabricants à optimiser au-delà de la fiche technique marketing.

L’UE nous explique ainsi que l’innovation ne doit plus se faire au détriment des ressources, c’est une petite révolution écologique.

C’est aussi une initiative politique : donner plus de pouvoir aux consommateurs pour orienter le marché vers des produits plus responsables.

