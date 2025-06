Le 20 juin 2025, vos smartphones changeront pour de bon : voici les 5 changements prévus

Votre prochain smartphone européen sera différent. Plus robuste, plus durable, avec une étiquette énergétique comme votre électroménager. Les nouvelles règles UE transforment l’industrie mobile dès juin 2025.

Dans quelques jours, acheter un smartphone en Europe ne sera plus la même expérience.

Le 20 juin 2025 marque l’entrée en vigueur de nouvelles règles européennes qui bouleversent l’industrie mobile. L’Union européenne impose désormais des standards inédits de robustesse et de durabilité.

Une étiquette comme sur votre frigo

Votre prochain smartphone arborera une étiquette énergétique, exactement comme celle de votre réfrigérateur. Cette petite révolution affiche une note de A à G pour l’efficacité énergétique, mais va bien plus loin. Vous découvrirez l’autonomie réelle par charge, combien de cycles votre batterie peut supporter, et surtout : à quel point votre téléphone résiste aux chutes et à l’eau.

Le petit QR code sur l’étiquette vous connecte à toutes les données techniques officielles. Plus besoin de passer des heures sur les forums pour savoir si un modèle tient ses promesses. L’information devient enfin honnête et comparable.

Les fabricants doivent maintenant passer leurs appareils dans des tests standardisés européens. Ils simulent votre usage quotidien jusqu’à ce que la batterie rende l’âme, puis calculent des scores objectifs. Finies les astuces pour gonfler les chiffres que l’on ne peut pas comparer avec la concurrence.

Des smartphones enfin résistants

Les nouvelles exigences techniques changent aussi les règles sur la robustesse. Votre smartphone devra encaisser 45 chutes d’un mètre de hauteur sans broncher (35 pour les modèles pliants). Sans coque de protection, sans film d’écran, juste l’appareil nu. Cette résistance s’ajoute à une protection minimale contre les rayures et l’infiltration d’eau ou de poussière.

Les batteries subissent aussi une cure de jouvence obligatoire. Elles devront conserver au moins 80 % de leur capacité après 800 cycles de charge. Concrètement, si vous rechargez votre téléphone tous les jours, il gardera sa performance pendant plus de deux ans. Un changement quand on sait que beaucoup d’appareils actuels perdent déjà 20 % d’autonomie au bout de 18 mois.

Le droit à la réparation devient réel

La réparabilité sort du domaine des bonnes intentions. Les fabricants doivent garantir la disponibilité des pièces essentielles pendant 7 ans après l’arrêt de commercialisation. Batterie, écran, caméras, ports de charge, boutons : tout doit être disponible sous 5 à 10 jours ouvrables maximum.

Plus fort encore, les réparateurs indépendants obtiennent un accès garanti aux outils de diagnostic et aux logiciels nécessaires. Terminé le chantage aux réparations « officielles » hors de prix. Cette mesure brise les verrous techniques que certains constructeurs imposaient pour forcer le passage par leurs services.

Des mises à jour garanties 5 ans minimum

L’obsolescence programmée par logiciel devient illégale. Chaque smartphone vendu après le 20 juin devra recevoir des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités pendant au moins 5 ans.

Qui est concerné ?

Tous les smartphones classiques (écran 4 à 7 pouces) et tablettes iOS ou Android vendus en Europe tombent sous le coup de ces règles.

Quelques exceptions notables : les appareils pliables, les tablettes Windows avec clavier et les modèles ultra-sécurisés pour la défense échappent encore à ces obligations.

Pourquoi ce changement maintenant ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le monde produit plus de 347 millions de tonnes de déchets électroniques par an, avec une croissance de 3 à 5 % annuelle. En France, nous générons 1,88 million de tonnes de déchets électroniques, mais seulement 18 % des métaux des téléphones sont recyclés.

L’impact environnemental commence dès la fabrication. Produire un smartphone représente 70 % de son empreinte carbone totale. L’extraction des 70 matériaux différents nécessaires (cobalt, lithium, terres rares) ravage des écosystèmes entiers, souvent dans des conditions sociales dramatiques.

Maintenant vous comprenez pourquoi les vendeurs vont devoir revoir leur discours. Avec l’étiquette énergétique bien visible, impossible de vous raconter n’importe quoi sur l’autonomie ou la résistance. Le vendeur devra vous expliquer pourquoi ce smartphone noté B en efficacité énergétique au lieu de A, ou pourquoi cet autre résiste à « seulement » 40 chutes au lieu de 45.