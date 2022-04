Smartphones durables : quel téléphone a la meilleure durée de vie en 2022 ?

Acheter un smartphone durable est-il possible ? Entre les différents engagements écologiques, les mises à jour logicielles et la réparabilité, les critères de choix ne sont pas toujours clairs à appréhender. Attention à ne pas non plus vous laisser abuser par le thème de téléphone écologique. Nous vous proposons de découvrir quelles sont les marques proposants les téléphones à la meilleure durée de vie.

L’achat d’un smartphone n’est pas une chose qui se fait à la légère. En effet, acquérir un tel produit implique des coûts qu’ils soient d’ordre budgétaire ou bien environnemental. Au vu des tarifs imposés sur le marché ces dernières années, beaucoup désirent se tourner vers des modèles capables d’allier performances et durabilité, que ce soit dans une démarche écologique ou simplement pour un meilleur retour sur investissement.

Côté constructeur, bon nombre de marques ont pris conscience d’un tel enjeu et ne lésinent pas sur la communication. Des entreprises comme Apple ou encore Fairphone assurent que la construction de leurs appareils est la plus verte possible. Certes, l’effort est louable, mais il faut prendre en compte aussi la durée de vie totale d’un smartphone.

Si vous cherchez à acquérir un smartphone qui vous tiendra longtemps, un élément très important à prendre en compte est donc la durée des mises à jour effectuées par les constructeurs, qui permettent d’allonger la durée de vie d’un appareil. Autre point décisif, il est nécessaire de faire la distinction entre smartphone écoresponsable et écologique. Un mobile peut être écoresponsable, mais très rarement écologique.

Si vous voulez faire un achat écoresponsable, voici quelques clés pour en apprendre le plus possible. Sachez que l’une des solutions est d’investir dans un smartphone reconditionné. En effet, vous donnez une seconde vie à un produit. Ce qui aura pour effet d’éviter la création d’un nouveau téléphone.

Apple : 7 années de mises à jour majeures sur iOS

En matière de mises à jour, Apple est le meilleur élève du marché mondial de la téléphonie. Pourtant, la firme de Cupertino est la seule à ne pas communiquer ouvertement sur les mises à jour logicielles. À chaque nouvelle version d’iOS, le constructeur communique sur les modèles qui ont droit à la mise à jour. La dernière version du système d’exploitation est compatible jusqu’à l’iPhone 6S. Un smartphone pourtant sorti en 2015.

Outre les mises à jour, la firme de Cupertino impose de réels choix écologiques sur ses produits. Depuis peu, les chargeurs ont tout simplement disparu des boîtes d’iPhone. Ce qui permet au constructeur de réduire ses émissions. En outre, Tim Cook a récemment fait de la neutralité carbone l’un de ses chevaux de bataille aussi bien pour Apple que pour ses fournisseurs. En 2017, un graphique de Greenpace mettait l’entreprise à la Pomme juste derrière Fairphone sur les engagements écologiques pris par la marque. Plus récemment, l’entreprise a fait le point sur ses avancées en matière de recyclage notamment pour ses smartphones.

Bien entendu, tout n’est pas rose pour le constructeur puisque quelques reproches sont encore émis à propos de la firme. Il lui faudrait notamment revoir sa politique pour s’orienter vers une logique de réparation plutôt que de recyclage. En effet, les terres rares, essentielles à la construction d’un smartphone, s’amenuisent peu à peu. Le constructeur vient de lancer au Etats-Unis le programme Self Service Repair. Un premier pas dans cette direction. Toutefois, si vous êtes à la recherche d’un téléphone durable et écologique, l’iPhone a une place de choix à condition d’y mettre le prix.

Fairphone : 7 années de mises à jour pour Android

Dans le secteur, Fairphone est un véritable OVNI. Les smartphones du constructeur imposent à leurs futurs acheteurs un dilemme. D’un côté leurs convictions écologiques et de l’autre leur désir d’avoir un téléphone moderne. Quelles que soient les versions commercialisées, celles-ci accusent un retard notamment sur leurs versions d’Android.

En contrepartie, la construction de l’appareil respecte beaucoup de normes écologiques en utilisant une grande quantité de matériaux recyclables. Mais ce n’est pas tout. Par exemple, le Fairphone 4 obtient la note maximale de 10/10 par le site iFixit. Ce qui permet à l’utilisateur de remplacer tous les éléments qui composent le smartphone. Ajoutons que les mises à jour sont assurées par le constructeur. Par exemple, le Fairphone 2 sorti en 2015 est toujours d’actualité, même si le téléphone vient tout juste de passer à Android 10.

Il faut surtout être prêt à faire d’immenses concessions sur les fonctionnalités de votre téléphone. D’autant plus que le logiciel n’est pas irréprochable. Lors de nos retours de tests, c’était la critique numéro 1 faite au constructeur.

Samsung : 4 années de mises à jour majeures pour les Galaxy S et certains Galaxy A

Le numéro un de la téléphonie version Android a encore de gros progrès à faire en matière de suivi logiciel. Si iOS atteint les 7 années, il est difficile de trouver un modèle Android qui revendique plus de trois ans de support au complet. Samsung vient de remédier à cette anomalie avec la présentation des Galaxy S22. Désormais, la gamme des S supportera quatre ans de mises à jour majeures.

Une décision qui est la bienvenue même si pour le moment, seuls les appareils haut de gamme sont concernés et quelques références A. Les Galaxy J et Galaxy M devront encore patienter pour avoir droit à autant de support. D’autant plus que chez le constructeur coréen, ce sont les appareils milieu de gamme qui se vendent le mieux auprès du grand public. Les Galaxy A53 et A33 ont d’ores et déjà droit à cinq ans de mises à jour, dont quatre versions différentes d’Android.

Au sein du volet produit, après avoir raillé Apple pour le retrait des chargeurs, Samsung a imité son rival. Les appareils haut de gamme n’ont plus le droit aux blocs de charge supplémentaires et les dirigeants de la firme réfléchissent à l’extension de cette décision. Ainsi toutes les gammes pourraient ne plus avoir de chargeurs dans leurs boîtes. Le constructeur doit pourtant faire encore quelques efforts sur la réparabilité de ses appareils. Toutefois, choisir un smartphone Samsung est recommandé pour une meilleure durée de vie.

Google : 3 années de mises à jour pour les Pixel 6

C’était une anomalie sur Android. Google, propriétaire du système d’exploitation éponyme, n’assurait que trois années de support logiciel pour ses smartphones. Avec la gamme des Pixel 6, la chose est désormais réglée. Les nouveaux appareils du constructeur bénéficient de 5 années de support. Attention toutefois, la gamme n’aura droit qu’à trois versions d’Android, tandis que les deux dernières années se concentreront sur les mises à jour de sécurité.

Surtout avec cette gamme, Google marque un tournant dans sa politique de smartphones. L’entreprise américaine a décidé de faire confiance au site iFixit pour mettre en vente des pièces de rechange pour ses téléphones haut de gamme. Pour rappel, le score de réparabilité du Pixel 6 atteint les 6,4/10 tandis que la version Pro est à 6,3/10. Signe qu’il y a encore de grands progrès à faire pour le constructeur.

Comme pour Apple, l’entreprise communique beaucoup aussi sur son impact carbone. Pour tous ses produits, cette dernière privilégie des matériaux recyclables avec aussi l’objectif de donner une deuxième vie à chaque appareil. À tel point que les nouveaux appareils, eux aussi, n’ont pas de chargeurs au sein des boîtes.

Oppo et OnePlus : 3 années de mises à jour

La marque chinoise est relativement jeune sur le marché mondial de la téléphonie mobile. Elle a surtout profité de OnePlus déjà bien installé pour mutualiser ses efforts de développement et offrir un excellent suivi logiciel sur ses smartphones. Bien entendu ce sont les appareils haut de gamme qui bénéficient de 3 années de mises à jour majeures et 4 ans de sécurité. Pour le reste du catalogue de smartphones Oppo, ce sont deux mises à jour d’OS qui sont prévues. À terme, OxygenOS et ColorOS devraient fusionner.

Comme pour tous les acteurs majeurs du secteur, Oppo communique énormément sur ses ambitions écologiques à long terme. Cela se traduit d’abord par un partenariat avec le label environnemental Eco Rating. Bien entendu, le constructeur privilégie le reconditionnement à la réparabilité. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour ce dernier.

Pour leurs appareils, Oppo et OnePlus n’ont pas encore pleinement mis en œuvre de plan d’action autour de leur discours écologique. Les chargeurs des téléphones sont encore bien présents dans les boîtes tandis que les matériaux sollicités ne sont pas tous certifiés 100 % écoresponsables.

Vivo et Xiaomi : encore un peu trop justes

Sur le marché mondial de la téléphonie mobile, certains constructeurs Android sont encore en retrait sur les mises à jour logicielles, mais consentent tout de même à quelques efforts.

Vivo : 3 années de support sur la gamme X

Encore tout frais sur le marché en Europe, le constructeur chinois tient tout de même à proposer son programme de mises à jour. Pour le moment, seuls les appareils haut de gamme, nommés X, bénéficient d’un suivi logiciel complet sur trois années complètes. Pour les autres gammes Y et V, on se dirige vers deux mises à jour majeure et trois années de patch de sécurité.

Xiaomi : 3 années de mises à jour majeures sur le haut de gamme

Xiaomi est un poids lourd en termes de ventes. À tel point que le constructeur est entré dans le top 3 des marques les plus importantes avec Apple et Samsung. Toutefois au contraire de ses concurrents, la marque n’assure pas encore un suivi logiciel à la hauteur de son standing. La gamme des 11T et 11 T Pro bénéficient de quatre années de suivi logiciel dont trois mises à jour majeures et tout le haut de gamme du constructeur y aura droit.

Quel avenir pour des smartphones plus durables ?

Quelles sont les actions politiques menées ?

Pour le moment, les différents gouvernements prennent des mesures diverses autour de la question écologique sur les smartphones. À l’échelle continentale, l’Union européenne multiplie les velléités pour l’imposition d’un chargeur universel. Alors qu’en France, les députés ont voté la taxe copie privée, rendant les smartphones reconditionnés un peu plus chers.

Faut-il privilégier la réparabilité ou le reconditionné ?

Les deux solutions sont pertinentes lorsque l’on allie écologie et téléphonie. En France, un indice de réparabilité est désormais obligatoire. Cela vous permettra de prolonger la durée de vie du produit. L’alternative est d’acquérir un smartphone reconditionné. Cela évite la production d’un appareil neuf tout en offrant une seconde vie à un modèle.

Quels sont les critères d’un bon smartphone durable ?

Pour que votre smartphone puisse tenir sur la durée, il vous faut faire attention à quelques critères sur celui-ci. Il existe ainsi quelques éléments sur lesquels il faut s’attarder pour avoir un produit durable.

Le niveau de protection avec si possible une certification d’étanchéité

La batterie interne

Le processeur

Facilité de réparation

La durée de mise à jour

La disponibilité des pièces détachées

Avec tous ces éléments compilés, il sera possible d’avoir un smartphone avec une meilleure durée de vie. Bien entendu, si ces critères sont respectés, il ne font pas tout. Vous devez impérativement prendre soin de votre téléphone et ne pas le considérer comme un projectile de manifestation. Notre équipe a rédigé un petit guide pratique pour vous aider au quotidien.

La différence entre écologique et écoresponsable

Outre les actions écologiques annoncées par le constructeur, il est nécessaire de consulter quelques éléments constitutifs à la construction d’un smartphone. Il est quasiment impossible d’avoir un téléphone écologique tant la construction d’un appareil est polluante. De part les matériaux rares nécessaires, mais aussi les différents transits pour arriver jusqu’à votre main.

