Coup de tonnerre, Oppo et OnePlus quitteraient la France : le point sur les rumeurs

L'entreprise OPlus, derrière OnePlus et Oppo, aurait décidé d'arrêter les frais en Europe. La France compterait parmi les premiers pays abandonnés par le constructeur.

Notre prix du meilleur smartphone de l’année 2022 remis à l’Oppo Find X5 Pro n’aura pas porté chance. Selon deux tweets publiés dans la matinée du lundi 27 mars 2023 par Max Jambor leaker réputé et le compte Snoopy Tech, Oppo et OnePlus auraient pour projet de se retirer d’Europe. Une information corroborée par un post de blog sur le site 36Kr. Max Jambor affirme même dans un autre tweet qu’un communiqué officiel sera publié prochainement.

I can confirm: OPPO and OnePlus are pulling out of Europe. First to leave are Germany, UK, France and Netherlands.

— Max Jambor (@MaxJmb) March 27, 2023